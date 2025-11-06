Рейтинг@Mail.ru
Рейд в Севастополе закрыли - РИА Новости Крым, 06.11.2025
Рейд в Севастополе закрыли
Рейд в Севастополе закрыли - РИА Новости Крым, 06.11.2025
Рейд в Севастополе закрыли
В Севастополе вечером в четверг остановили рейсы катеров и паромов через бухту. Об этом сообщает городской департамент транспорта. РИА Новости Крым, 06.11.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя – РИА Новости Крым. В Севастополе вечером в четверг остановили рейсы катеров и паромов через бухту. Об этом сообщает городской департамент транспорта.Для севастопольцев организована работа компенсационных маршрутов. Автобусы отправляются от площадей Нахимова и Захарова.Ранее рейд перекрывали 6 ноября в 6 утра и в 16.30.О причинах закрытия рейда не сообщается.Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.
морской транспорт, севастополь, новости севастополя, северная сторона, паромы и катера в севастополе, крым, безопасность республики крым и севастополя
Рейд в Севастополе закрыли

В Севастополе остановили работу морского пассажирского транспорта

20:07 06.11.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя – РИА Новости Крым. В Севастополе вечером в четверг остановили рейсы катеров и паромов через бухту. Об этом сообщает городской департамент транспорта.
"Морской пассажирский транспорт не осуществляет движение", - говорится в сообщении.
Для севастопольцев организована работа компенсационных маршрутов. Автобусы отправляются от площадей Нахимова и Захарова.
Ранее рейд перекрывали 6 ноября в 6 утра и в 16.30.
О причинах закрытия рейда не сообщается.
Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.
Лента новостейМолния