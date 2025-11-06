https://crimea.ria.ru/20251106/reyd-v-sevastopole-zakryli-1150705586.html
Рейд в Севастополе закрыли
Рейд в Севастополе закрыли - РИА Новости Крым, 06.11.2025
Рейд в Севастополе закрыли
В Севастополе вечером в четверг остановили рейсы катеров и паромов через бухту. Об этом сообщает городской департамент транспорта. РИА Новости Крым, 06.11.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя – РИА Новости Крым. В Севастополе вечером в четверг остановили рейсы катеров и паромов через бухту. Об этом сообщает городской департамент транспорта.Для севастопольцев организована работа компенсационных маршрутов. Автобусы отправляются от площадей Нахимова и Захарова.Ранее рейд перекрывали 6 ноября в 6 утра и в 16.30.О причинах закрытия рейда не сообщается.Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
