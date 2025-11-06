Рейтинг@Mail.ru
Рейд в Севастополе закрыли - РИА Новости Крым, 06.11.2025
Рейд в Севастополе закрыли
Рейд в Севастополе закрыли - РИА Новости Крым, 06.11.2025
Рейд в Севастополе закрыли
В Севастополе утром в четверг остановили рейсы катеров и паромов через бухту. Об этом сообщает городской департамент транспорта.
2025-11-06T06:12
2025-11-06T06:12
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя – РИА Новости Крым. В Севастополе утром в четверг остановили рейсы катеров и паромов через бухту. Об этом сообщает городской департамент транспорта.Для севастопольцев организована работа компенсационных маршрутов. Автобусы отправляются от площадей Нахимова и Захарова.О причинах закрытия рейда не сообщается.Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.
Рейд в Севастополе закрыли

06:12 06.11.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя – РИА Новости Крым. В Севастополе утром в четверг остановили рейсы катеров и паромов через бухту. Об этом сообщает городской департамент транспорта.
"Морской пассажирский транспорт не осуществляет движение", - говорится в сообщении.
Для севастопольцев организована работа компенсационных маршрутов. Автобусы отправляются от площадей Нахимова и Захарова.
О причинах закрытия рейда не сообщается.
Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.
