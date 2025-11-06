Рейтинг@Mail.ru
Морской транспорт в Севастополе возобновил работу - РИА Новости Крым, 06.11.2025
https://crimea.ria.ru/20251106/reyd-v-sevastopole-snova-otkryt-1150714152.html
Морской транспорт в Севастополе возобновил работу
Морской транспорт в Севастополе возобновил работу - РИА Новости Крым, 06.11.2025
Морской транспорт в Севастополе возобновил работу
Рейсы катеров и паромов через севастопольскую бухту возобновлены. Об этом сообщает городской департамент транспорта. РИА Новости Крым, 06.11.2025
2025-11-06T20:27
2025-11-06T20:29
севастополь
новости севастополя
паромы и катера в севастополе
северная сторона
безопасность республики крым и севастополя
морской транспорт
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя – РИА Новости Крым. Рейсы катеров и паромов через севастопольскую бухту возобновлены. Об этом сообщает городской департамент транспорта.Рейд в городе был закрыт утром в четверг. Ограничения действовали около полутора часов. На этот период была организована работа компенсационных автобусных маршрутов. Затем рейд на несколько минут закрывали около 16 часов. В третий раз двиение катеров и паромов через бухту было остановлено в 20.05."Морской пассажирский транспорт возобновил работу", - говорится в сообщении.Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Морской транспорт в Севастополе возобновил работу

В Севастополе открыли рейд

20:27 06.11.2025 (обновлено: 20:29 06.11.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя – РИА Новости Крым. Рейсы катеров и паромов через севастопольскую бухту возобновлены. Об этом сообщает городской департамент транспорта.
Рейд в городе был закрыт утром в четверг. Ограничения действовали около полутора часов. На этот период была организована работа компенсационных автобусных маршрутов. Затем рейд на несколько минут закрывали около 16 часов. В третий раз двиение катеров и паромов через бухту было остановлено в 20.05.
"Морской пассажирский транспорт возобновил работу", - говорится в сообщении.
Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.
СевастопольНовости СевастополяПаромы и катера в СевастополеСеверная сторонаБезопасность Республики Крым и СевастополяМорской транспорт
 
