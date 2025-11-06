Рейтинг@Mail.ru
Пять сел под Алуштой обесточены из-за аварии - РИА Новости Крым, 06.11.2025
Пять сел под Алуштой обесточены из-за аварии
Пять сел под Алуштой обесточены из-за аварии
Пять населенных пунктов под Алуштой остались без электричества из-за аварии. Об этом сообщили в компании "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 06.11.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя - РИА Новости Крым. Пять населенных пунктов под Алуштой остались без электричества из-за аварии. Об этом сообщили в компании "Крымэнерго". По информации предприятия, без света населенные пункты Малый Маяк, Партенит, Кипарисное, Пушкино, Утес.Ранее сообщалось, что в Джанкойском районе Крыма семь населенных пунктов остались без света из-за аварии на сетях.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя - РИА Новости Крым. Пять населенных пунктов под Алуштой остались без электричества из-за аварии. Об этом сообщили в компании "Крымэнерго".
По информации предприятия, без света населенные пункты Малый Маяк, Партенит, Кипарисное, Пушкино, Утес.
"Планируемое время восстановления электроснабжения - 3 часа", - уточнили энергетики.
Ранее сообщалось, что в Джанкойском районе Крыма семь населенных пунктов остались без света из-за аварии на сетях.
