Погода в Крыму в четверг
Погода в Крыму в четверг - РИА Новости Крым, 05.11.2025
Погода в Крыму в четверг
В четверг погода в Крыму будет определяться областью повышенного атмосферного давления. Преимущественно без осадков. Ночью и утром местами туман. Об этом... РИА Новости Крым, 05.11.2025
2025-11-06T00:01
2025-11-06T00:01
2025-11-05T23:58
погода
погода в крыму
новости крыма
крым
симферополь
севастополь
крымский гидрометцентр
прогноз
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя - РИА Новости Крым. В четверг погода в Крыму будет определяться областью повышенного атмосферного давления. Преимущественно без осадков. Ночью и утром местами туман. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер восточный, северо-восточный ночью 5-10 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +7...+9, днем +15...+17 градусов.В Севастополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северо-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +9...+11 градусов, днем +14...+16.
крым
симферополь
севастополь
погода, погода в крыму, новости крыма, крым, симферополь, севастополь, крымский гидрометцентр, прогноз