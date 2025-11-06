Рейтинг@Mail.ru
Погода в Крыму в четверг - РИА Новости Крым, 05.11.2025
Погода в Крыму в четверг
Погода в Крыму в четверг - РИА Новости Крым, 05.11.2025
Погода в Крыму в четверг
В четверг погода в Крыму будет определяться областью повышенного атмосферного давления. Преимущественно без осадков. Ночью и утром местами туман. Об этом... РИА Новости Крым, 05.11.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя - РИА Новости Крым. В четверг погода в Крыму будет определяться областью повышенного атмосферного давления. Преимущественно без осадков. Ночью и утром местами туман. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер восточный, северо-восточный ночью 5-10 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +7...+9, днем +15...+17 градусов.В Севастополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северо-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +9...+11 градусов, днем +14...+16.
Погода в Крыму в четверг

В Крыму в четверг до +19 градусов и преимущественно без осадков

00:01 06.11.2025
 
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины ПавленкоОсень в Ялте
Осень в Ялте
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины Павленко
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя - РИА Новости Крым. В четверг погода в Крыму будет определяться областью повышенного атмосферного давления. Преимущественно без осадков. Ночью и утром местами туман. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.

"Ветер восточный, северо-восточный ночью 5-10 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +7…+12, днем +14…+19 градусов, в горах +8…+13", – сказано в прогнозе.

В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер восточный, северо-восточный ночью 5-10 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +7...+9, днем +15...+17 градусов.
В Севастополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северо-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +9...+11 градусов, днем +14...+16.
Осень в Симферополе - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
31 октября, 19:19Фотоленты
Последнее дыхание тепла: что было в Крыму в октябре
 
ПогодаПогода в КрымуНовости КрымаКрымСимферопольСевастопольКрымский гидрометцентрПрогноз
 
