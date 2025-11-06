https://crimea.ria.ru/20251106/otkrytie-putinym-sportkompleksa-v-krymu-i-diversiya-na-zaes-glavnoe-1150710830.html

Открытие Путиным спорткомплекса в Крыму и диверсия на ЗАЭС: главное

Открытие Путиным спорткомплекса в Крыму и диверсия на ЗАЭС: главное - РИА Новости Крым, 06.11.2025

Открытие Путиным спорткомплекса в Крыму и диверсия на ЗАЭС: главное

Президент России Владимир Путин открыл спортивный комплекс в Алуште. Запад планирует диверсию на ЗАЭС с выбросом радиоактивных веществ. Строительство...

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин открыл спортивный комплекс в Алуште. Запад планирует диверсию на ЗАЭС с выбросом радиоактивных веществ. Строительство культурного комплекса на мысе Хрустальном в Севастополе. В России завершены доклинические испытания препарата от рака груди. Отделение экстренной медпомощи в Симферополе построят в Симферополе. Магнитные бури планетарного масштаба надвигаются на Землю.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости КрымПутин открыл спортивный комплекс в КрымуПрезидент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференцсвязи принял участие в открытии новых спортивных объектов в ряде регионов страны, в том числе в Крыму. Глава государства в четверг приехал в Самару для участия в форуме "Россия – спортивная держава". Он осмотрел физкультурно-оздоровительный комплекс "Орбита", пообщался со спортсменами, после чего на площадке ФОКа приступил к открытию спортивных объектов в регионах страны в режиме ВКС.Среди открытых объектов – спортивный комплекс "Крымский" в Алуште, находящийся в составе тренировочного центра спортивной подготовки сборных команд России. Он предназначен для проведения тренировок и всероссийских и международных соревнований, в том числе подходит для людей с поражением опорно-двигательного аппарата.Запад планирует диверсию на ЗАЭСЗапад рассматривает вариант организации диверсии на Запорожской атомной электростанции с расплавлением активной зоны ее ядерных реакторов, чтобы возложить вину за катастрофу на Россию. Об этом говорится в заявлении пресс-бюро Службы внешней разведки РФ.По данным ведомства, европейские члены НАТО призывают киевский режим изыскать возможности срочно изменить негативный для Запада ход украинского конфликта и его восприятие общественностью в европейских странах. В качестве наиболее эффективного способа достижения такой цели предлагается осуществить крупную диверсию с жертвами среди украинцев и жителей стран Евросоюза, отмечают в СВР."В связи с этим рассматривается вариант организации диверсии на Запорожской АЭС с расплавлением активной зоны ее ядерных реакторов", – проинформировали в ведомстве.Строительство на мысе ХрустальныйВозведение культурного комплекса на мысе Хрустальный в Севастополе продолжается, работы круглосуточно и без выходных ведутся на строительстве театра оперы и балета, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев."Продолжается строительство культурного комплекса на мысе Хрустальном в Севастополе. Работы на театре оперы и балета ведутся в режиме 24/7. Строители трудятся на всех возможных фронтах: как внутри здания, так и снаружи", – проинформировал глава региона.Испытания препарата от рака груди завершеныВ России завершены доклинические испытания первого в стране клеточного препарата для лечения устойчивых к стандартной терапии форм рака молочной железы. Об этом сообщает пресс-служба Сеченовского Университета.За основу научной разработки взят передовой метод TCR-T-терапии, который позволяет обнаруживать в организме пациента клетки с молекулами-мишенями, уточнили в вузе.В перспективе ученые планируют использовать эту технологию и для разработки препаратов против других онкологических заболеваний.Отделение экстренной медпомощи в СимферополеНа территории Симферопольской городской клинической больницы №7 начаты подготовительные работы по строительству модульного приемного отделения, предназначенного для оказания экстренной медицинской помощи. Об этом сообщил председатель Совмина Крыма Юрий Гоцанюк."Площадь нового корпуса составит порядка 2 тысяч квадратных метров. Он будет оснащен современным медицинским оборудованием и объединит в одном здании все ключевые службы, необходимые для оперативного реагирования: смотровые кабинеты, два операционных блока, палаты интенсивной терапии и другие функциональные зоны", – проинформировал председатель Совмина РК.Магнитные бури планетарного масштабаЗемле предстоит пережить сильнейшую геомагнитную бурю года. По прогнозам ученых, она станет одной из самых мощных за последние несколько лет и произойдет в пятницу, 7 ноября. Об этом сообщают сотрудники Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.Прогноз показывает, что в пятницу произойдут сильные и очень сильные бури уровня G3-G4. При пересчете в течение дня этот диапазон с большой вероятностью переместится в интервал G4-G5, предупредили ученые.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

