Отделение экстренной медпомощи в Симферополе рассчитано на 130 пациентов
Отделение экстренной медпомощи в Симферополе рассчитано на 130 пациентов - РИА Новости Крым, 06.11.2025
Отделение экстренной медпомощи в Симферополе рассчитано на 130 пациентов
На территории Симферопольской городской клинической больницы №7 начаты подготовительные работы по строительству модульного приемного отделения, предназначенного РИА Новости Крым, 06.11.2025
2025-11-06T17:08
2025-11-06T17:08
2025-11-06T17:08
крым
новости крыма
юрий гоцанюк
здравоохранение в крыму и севастополе
симферополь
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя – РИА Новости Крым. На территории Симферопольской городской клинической больницы №7 начаты подготовительные работы по строительству модульного приемного отделения, предназначенного для оказания экстренной медицинской помощи. Об этом сообщил председатель Совмина Крыма Юрий Гоцанюк.Проектная мощность отделения – от 100 до 130 пациентов в сутки. По словам Гоцанюка, это позволит существенно повысить доступность и эффективность экстренной помощи для жителей региона.Строительство осуществляется в рамках национального проекта "Продолжительная и активная жизнь".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
