Рейтинг@Mail.ru
Отделение экстренной медпомощи в Симферополе рассчитано на 130 пациентов - РИА Новости Крым, 06.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251106/otdelenie-ekstrennoy-medpomoschi-v-simferopole-rasschitano-na-130-patsientov-1150705276.html
Отделение экстренной медпомощи в Симферополе рассчитано на 130 пациентов
Отделение экстренной медпомощи в Симферополе рассчитано на 130 пациентов - РИА Новости Крым, 06.11.2025
Отделение экстренной медпомощи в Симферополе рассчитано на 130 пациентов
На территории Симферопольской городской клинической больницы №7 начаты подготовительные работы по строительству модульного приемного отделения, предназначенного РИА Новости Крым, 06.11.2025
2025-11-06T17:08
2025-11-06T17:08
крым
новости крыма
юрий гоцанюк
здравоохранение в крыму и севастополе
симферополь
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/06/1150703841_0:186:960:726_1920x0_80_0_0_df20c31c3cbe9ebaf4647a5d40fc88ea.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя – РИА Новости Крым. На территории Симферопольской городской клинической больницы №7 начаты подготовительные работы по строительству модульного приемного отделения, предназначенного для оказания экстренной медицинской помощи. Об этом сообщил председатель Совмина Крыма Юрий Гоцанюк.Проектная мощность отделения – от 100 до 130 пациентов в сутки. По словам Гоцанюка, это позволит существенно повысить доступность и эффективность экстренной помощи для жителей региона.Строительство осуществляется в рамках национального проекта "Продолжительная и активная жизнь".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
симферополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/06/1150703841_0:3:960:723_1920x0_80_0_0_c8555bc5799c55321802d80a8f6355fb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, новости крыма, юрий гоцанюк, здравоохранение в крыму и севастополе, симферополь
Отделение экстренной медпомощи в Симферополе рассчитано на 130 пациентов

Отделение экстренной медпомощи в Симферополе рассчитано на 100-130 пациентов

17:08 06.11.2025
 
© Telegram-канал главы Совмина РК Юрия ГоцанюкаПодготовительные работы по строительству модульного приемного отделения на территории Симферопольской городской клинической больницы №7
Подготовительные работы по строительству модульного приемного отделения на территории Симферопольской городской клинической больницы №7
© Telegram-канал главы Совмина РК Юрия Гоцанюка
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя – РИА Новости Крым. На территории Симферопольской городской клинической больницы №7 начаты подготовительные работы по строительству модульного приемного отделения, предназначенного для оказания экстренной медицинской помощи. Об этом сообщил председатель Совмина Крыма Юрий Гоцанюк.

"Площадь нового корпуса составит порядка 2 тысяч квадратных метров. Он будет оснащен современным медицинским оборудованием и объединит в одном здании все ключевые службы, необходимые для оперативного реагирования: смотровые кабинеты, два операционных блока, палаты интенсивной терапии и другие функциональные зоны", – сказал он.

Проектная мощность отделения – от 100 до 130 пациентов в сутки. По словам Гоцанюка, это позволит существенно повысить доступность и эффективность экстренной помощи для жителей региона.
Строительство осуществляется в рамках национального проекта "Продолжительная и активная жизнь".
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
КрымНовости КрымаЮрий ГоцанюкЗдравоохранение в Крыму и СевастополеСимферополь
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:08Отделение экстренной медпомощи в Симферополе рассчитано на 130 пациентов
16:58Путин открыл спортивный комплекс в Крыму
16:36Теракт на Крымском мосту - когда огласят приговор
16:27Более 200 детей погибли от рук ВСУ в новых регионах с 2014 года
16:17Обвиняемому в жестоком убийстве байкера в Москве вынесли приговор
16:02Освобождение Киева в 1944-м важно для всех русских людей – Гаспарян
15:46Схема оплаты постельного белья в поездах в Крым не изменится
15:15Строительство на мысе Хрустальный - что происходит на объекте
14:58Троих крымчан будут судить за похищение человека и вымогательство
14:11Новости СВО: Киев теряет людей и танки
14:02Рютте обвинил Россию в нарушении "глобальных правил" - ответ МИД
13:37Песков дал совет НАТО
13:08Армия России отразила 21 попытку прорыва ВСУ
12:51Итальянский журналист восхитился развитием Крыма в составе России
12:36В Крыму выезды налоговиков на курорты пополнили казну на 987 млн рублей
12:29Шанс одуматься: что означают заявления о ядерных испытаниях РФ
12:07В Крыму раскрыли незаконную схему постановки мигрантов на учет
12:00Запад планирует диверсию на ЗАЭС с выбросом радиоактивных веществ
11:53Водителя зажало в салоне авто в результате ДТП под Симферополем
11:47Дрон ВСУ убил пенсионерку в жилом квартале Голой Пристани
Лента новостейМолния