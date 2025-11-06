https://crimea.ria.ru/20251106/otdelenie-ekstrennoy-medpomoschi-v-simferopole-rasschitano-na-130-patsientov-1150705276.html

Отделение экстренной медпомощи в Симферополе рассчитано на 130 пациентов

Отделение экстренной медпомощи в Симферополе рассчитано на 130 пациентов - РИА Новости Крым, 06.11.2025

Отделение экстренной медпомощи в Симферополе рассчитано на 130 пациентов

06.11.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя – РИА Новости Крым. На территории Симферопольской городской клинической больницы №7 начаты подготовительные работы по строительству модульного приемного отделения, предназначенного для оказания экстренной медицинской помощи. Об этом сообщил председатель Совмина Крыма Юрий Гоцанюк.Проектная мощность отделения – от 100 до 130 пациентов в сутки. По словам Гоцанюка, это позволит существенно повысить доступность и эффективность экстренной помощи для жителей региона.Строительство осуществляется в рамках национального проекта "Продолжительная и активная жизнь".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

