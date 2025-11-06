https://crimea.ria.ru/20251106/magnitnaya-burya-obrushilas-na-zemlyu--kogda-zhdat-pika-1150692070.html

Магнитная буря обрушилась на Землю – когда ждать пика

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя - РИА Новости Крым. Двухдневная магнитная буря началась на Земле. Она будет бушевать 6 и 7 ноября. Об этом сообщают сотрудники Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.Согласно прогнозам, до полудня четверга штормить будет сильно - ожидаются бури уровня G3, затем, вплоть до полуночи, сохранится длительный период геомагнитных возмущений с периодическими магнитными бурями слабого и среднего уровня. При этом графики показывают, что пик возмущения придется на пятницу, 7 ноября.По мнению ведущего специалиста центра погоды Фобос Михаила Леуса, из-за сильных вспышек на Солнце, которые произошли 4 и 5 ноября, в космическое пространство попали огромные массы солнечного вещества. Добавил возмущений магнитосфере Земли быстрый солнечный ветер из корональной дыры, в поток которого попала наша планета поздним вечером минувшей среды, считает эксперт.Геомагнитные возмущения начнут стихать только в ночь на субботу, при этом днем 8 ноября все еще будут заметны возмущения магнитосферы Земли, и только в воскресенье геомагнитное поле успокоится, резюмировал Леус.Накануне на Солнце случилась мощная вспышка, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН. Еще днем ранее на Солнце впервые за почти пять месяцев произошла вспышка балла Х. Вторая за сутки вспышка высшего балла была зафиксирована утром в среду.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымский астроном открыл новую комету – что известно о небесном теле"Боевая зона" активности Солнца: чего ждать в 2025 годуКрымские ученые научились заранее "видеть" взрывы на Солнце

