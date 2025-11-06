https://crimea.ria.ru/20251106/krymskiy-most-seychas--obstanovka-k-utru-chetverga-1150691502.html
Крымский мост сейчас – обстановка к утру четверга
Крымский мост сейчас – обстановка к утру четверга
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя – РИА Новости Крым. Крымский мост утром в четверг свободен для проезда с обеих сторон и работает в штатном режиме. Об этом сообщили в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на объекте к 7 утра.3 ноября на Крымском мосту начали действовать ограничения на движения гибридных транспортных средств и электромобилей на выезд с полуострова. Кроме того, ограничения введены и со стороны Тамани. Запрет действует на участке федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь от развязки на станицу Тамань до въезда на Крымский мост.Крымский мост является стратегическим объектом, проезжающие транспортный переход обязаны проходить процедуру досмотра в целях безопасности. Мост могут закрыть целях безопасности – в Крыму действует желтый уровень террористической опасности.Военнослужащие, сотрудники силовых ведомств и других структур, отвечающих за безопасность Крымского моста, круглосуточно находятся в полной боеготовности и готовы отразить любую атаку, заявлял ранее глава РК Сергей АксеновОперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
