https://crimea.ria.ru/20251106/krym-delaet-stavku-na-rossiyskiy-biznes-1150696113.html

Крым делает ставку на российский бизнес

Крым делает ставку на российский бизнес - РИА Новости Крым, 06.11.2025

Крым делает ставку на российский бизнес

Зарубежные инвесторы проявляют большой интерес к Крыму, приток иностранного капитала в регион ожидается после окончания специальной военной операции. Об этом... РИА Новости Крым, 06.11.2025

2025-11-06T10:34

2025-11-06T10:34

2025-11-06T10:42

эксклюзивы риа новости крым

ялтинский международный форум

москва

георгий мурадов

инвестиции

крым

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/06/1150696250_81:0:1759:944_1920x0_80_0_0_1c7a657f7a1528bc89c92a6cda1dc209.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя – РИА Новости Крым. Зарубежные инвесторы проявляют большой интерес к Крыму, приток иностранного капитала в регион ожидается после окончания специальной военной операции. Об этом РИА Новости Крым заявил зампредседателя правительства Крыма – постпред республики при президенте России Георгий Мурадов в кулуарах Ялтинского международного форума (ЯМФ), который открылся в четверг в Москве.По словам Мурадова, на данный момент полуостров является фактически прифронтовым регионом. Поэтому в нынешней геополитической ситуации с приходом иностранных инвесторов решено пока не спешить."Мы пока решаем вопросы внутренние. У нас работает внутренний, российский, бизнес и, конечно, государственная поддержка и инвестиции", - добавил он.Ялтинский международный форум – деловое мероприятие в экономической сфере, которое проводится с 2015 года. В этом году мероприятия форума проходят 6 и 7 ноября в Москве под девизом: "За справедливое мироустройство: новые задачи для России и Крыма".Как отметил глава Крыма Сергей Аксенов, ЯМФ является авторитетной площадкой международного сотрудничества и позволяет объединить усилия, чтобы противостоять геополитическим вызовам, заложить фундамент справедливого многополярного мира.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму действует "единое туристическое окно" для инвесторов Крым привлек 133 млрд рублей инвестиций за полгода Россия направит 40 трлн рублей на новые нацпроекты и рост инвестиций

москва

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ялтинский международный форум, москва, георгий мурадов, инвестиции, крым, экономика, видео