Крым делает ставку на российский бизнес - РИА Новости Крым, 06.11.2025
2025-11-06T10:34
2025-11-06T10:42
Крым делает ставку на российский бизнес

В Крыму ожидается приток иностранного капитала после победного окончания СВО – Мурадов

10:34 06.11.2025 (обновлено: 10:42 06.11.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя – РИА Новости Крым. Зарубежные инвесторы проявляют большой интерес к Крыму, приток иностранного капитала в регион ожидается после окончания специальной военной операции. Об этом РИА Новости Крым заявил зампредседателя правительства Крыма – постпред республики при президенте России Георгий Мурадов в кулуарах Ялтинского международного форума (ЯМФ), который открылся в четверг в Москве.
"До (иностранных – ред.) инвесторов дело дойдет, список тех, кто хочет прийти, у нас большой. Они придут в скором времени, я уверен, потому что скоро придет победный час, и закончится война, начатая Западом против России с территории Украины. И тогда с инвестиционным климатом и вложениями в нашу экономику все будет нормально", - сказал он.
По словам Мурадова, на данный момент полуостров является фактически прифронтовым регионом. Поэтому в нынешней геополитической ситуации с приходом иностранных инвесторов решено пока не спешить.
"Мы пока решаем вопросы внутренние. У нас работает внутренний, российский, бизнес и, конечно, государственная поддержка и инвестиции", - добавил он.
Ялтинский международный форум – деловое мероприятие в экономической сфере, которое проводится с 2015 года. В этом году мероприятия форума проходят 6 и 7 ноября в Москве под девизом: "За справедливое мироустройство: новые задачи для России и Крыма".
Как отметил глава Крыма Сергей Аксенов, ЯМФ является авторитетной площадкой международного сотрудничества и позволяет объединить усилия, чтобы противостоять геополитическим вызовам, заложить фундамент справедливого многополярного мира.
