Какой сегодня праздник: 6 ноября

Какой сегодня праздник: 6 ноября - РИА Новости Крым, 05.11.2025

Какой сегодня праздник: 6 ноября

Сегодня православные христиане отмечают День иконы Божией Матери "Всех Скорбящих Радость". Во всем мире празднуют День саксофона и вспоминают погибших животных. РИА Новости Крым, 05.11.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя - РИА Новости Крым. Сегодня православные христиане отмечают День иконы Божией Матери "Всех Скорбящих Радость". Во всем мире празднуют День саксофона и вспоминают погибших животных. В этот день Колумб познакомился с традицией курения табака, а еще была подтверждена Общая теория относительности Эйнштейна. В 1957 году зажжен Вечный огонь на Марсовом поле, а спустя 25 лет начался самый длительный переход в истории арктических путешествий. В этот день родились основатель The Wall-Street Journal Чарльз Доу и прозаик Дмитрий Мамин-Сибиряк.Что празднуют в мире6 ноября православная церковь отмечает День иконы Божией Матери "Всех Скорбящих Радость". По преданию, в 1688 году икона исцелила сестру патриарха Московского Иоакима Евфимию Папину. С тех пор она почитается чудотворной.Международный день предотвращения эксплуатации окружающей среды во время войны и вооруженных конфликтов отмечается 6 ноября. Дата была учреждена в 2001 году Генеральной Ассамблеей ООН с целью привлечения внимания к экологическим последствиям войн и важному значению отказа как от эксплуатации, так и бессмысленного причинения ущерба экосистемам в достижении военных целей.Всемирный День саксофона приурочен ко дню рождения Адольфа Сакса, который в 1840 году показал миру первый саксофон.Во всем мире 6 ноября зажигают свечи: это День памяти животных, погибших от рук людей. Нелегальный рынок торговли экзотическими животными давно обошел незаконную торговлю оружием и наркотическими веществами. Ежегодно в мире продаются и гибнут сотни и тысячи приматов, редких ящеров, птиц и хищников. Не менее трагична судьба жертв жестокого обращения и живодеров. Дата призвана напомнить людям об ответственности за сохранение редких видов животных и необходимости защищать и беречь братьев наших меньших.Знаменательные события6 ноября 1492 года на острове Куба Христофор Колумб впервые познакомился с традицией табакокурения. А вот проникновению вредной привычки в Европу поспособствовал монах Роман Панэ, побывавший на острове в качестве миссионера. Он привез семена растения домой в Испанию и стал выращивать как декоративное. Первые табачные плантации появились уже в 1496 году в Испании, чуть позже – в Португалии, а в 1560 году – во Франции. В последующие полтора века курение распространилось и на другие материки.6 ноября 1919 года в Лондоне было объявлено о подтверждении Общей теории относительности Эйнштейна. Доказательства были представлены английским астрономом Артуром Эддингтоном. Сенсационную новость перепечатали все издания Европы, при этом суть новой теории чаще всего излагалась в беззастенчиво искаженном виде.Открытие "Московского автосборочного завода им. КИМ" состоялось 6 ноября 1930 года. На его базе из американских деталей собирались легковые автомобили Ford-AA, а через два года началась сборка автомобилей "ГАЗ-А" и "ГАЗ-АА" из отечественных комплектующих. В 1945 году завод был переименован в МЗМА – "Московский завод малолитражных автомобилей", первым серийным изделием стал "Москвич-400".6 ноября 1957 года, накануне 40-летия Октябрьской революции, на Марсовом поле в Ленинграде зажгли первый в стране Вечный огонь. В 1960 году в честь 15-летия освобождения страны от фашистских захватчиков пламя Марсова поля пронесли по улицам города и доставили на Пискаревское мемориальное кладбище.6 ноября 1982 года началась полярная экспедиция газеты "Советская Россия", участники которой совершили самый длительный переход в истории арктических путешествий – протяженностью 10 тыс. км, от самого восточного населенного пункта страны Уэлен до Мурманска на собачьих упряжках. Продолжительность экспедиции составила восемь месяцев, три из которых – в условиях полярной ночи. Путешественники не ставили палаток, а ночевали в снегу вместе с собаками.Последний альбом легендарной группы Queen с участием Фредди Меркьюри был выпущен 6 ноября 1995 года. Диск стал платиновым в Великобритании и был продан тиражом в как минимум 1 миллион экземпляров.Кто родился6 ноября 1814 родился бельгийский мастер музыкальных инструментов и создатель саксофона Адольф Сакс. В благодарность за его творение мастер был изображен на банкноте в 200 франков, находившейся в обращении до введения в Бельгии евро. На обратной стороне этой купюры были изображены силуэты саксофонистов и силуэт собора и цитадели родного города Сакса Динана. Такое же изображение было размещено на бельгийской почтовой марке 1973 года.Американский журналист и один из создателей индекса Доу-Джонса Чарльз Доу родился 6 ноября 1851 года. Человек, без упоминания имени которого не обходится ни один день на фондовом рынке, родился в семье фермера. В 1883 году Чарльз Доу с Эдвардом Джонсом открывают в Нью-Йорке офис и выпускают первый регулярный бюллетень в истории финансовой журналистики – Customer's Afternoon Letter (предтеча The Wall-Street Journal). В нем ежедневно публикуется таблица с анализом цен на акции. Для удобства Доу и Джонс вводят свой знаменитый индекс, который позволил определить среднее направление движения рынка ценных бумаг.Русский прозаик и драматург Дмитрий Мамин-Сибиряк родился 6 ноября 1852 года в Пермской губернии. Сын священника оставляет семинарское образование и поступает на ветеринарное отделение медико-хирургической академии Санкт-Петербурга, после переводится на юридический факультет университета. В 1877 году, в силу семейных обстоятельств, ему приходится прервать обучение и вернуться на Урал. В этот период он много путешествовал по краю, изучал этнографию и местный фольклор, и взял псевдоним Сибиряк и начинал писать. Среди наиболее известных детских произведений – "Аленушкины сказки" и "Серая шейка".Советский и российский кинорежиссер, сценарист, педагог, народная артистка России Алла Сурикова родилась 6 ноября 1940 года. Выпускница филфака и кафедры математической лингвистики после успешной защиты ушла на телевидение. Первый большой успех пришел к Суриковой в 1979 году после выхода картины "Суета сует", которую посмотрели более 30 млн зрителей. В ее фильмографии целая коллекция прекрасных комедийных лент – "Будьте моим мужем", "Ищите женщину", "Искренне Ваш". Оглушительный успех принес фильм "Человек с бульвара Капуцинов", который был продан в 30 стран мира, только в СССР за год его посмотрели 60 млн человек.Советская и российская эстрадная певица, актриса и телеведущая Марина Хлебникова родилась 6 ноября 1965 года. В детстве она мечтала стать металлургом, а в средней школе проявляла особую любовь к физике и сцене. Потом были музыкальная школа, исполнение репертуара АВВА, Queen, The Beatles и Юрия Антонова в школьном ансамбле, "Гнесинка" и переводы произведений Байрона и Киплинга. Первый альбом певицы "Останься" вышел в 1993 году, спустя пять лет состоялся первый сольный концерт в Московском Дворце Молодежи. С тех пор Хлебникова активно гастролировала в России и за рубежом. В дискографии певицы семь альбомов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

