Кабмин направит дополнительные 6 млрд на поддержку аграриев
Кабмин направит дополнительные 6 млрд на поддержку аграриев - РИА Новости Крым, 06.11.2025
Кабмин направит дополнительные 6 млрд на поддержку аграриев
Правительство России дополнительно выделит более 6 млрд рублей на инвестиционные и краткосрочные льготные кредиты для сельскохозяйственных производителей. Об... РИА Новости Крым, 06.11.2025
2025-11-06T17:25
2025-11-06T17:25
2025-11-06T17:25
россия
новости
агропромышленный комплекс (апк)
поддержка аграриев
михаил мишустин
правительство россии
господдержка
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя – РИА Новости Крым. Правительство России дополнительно выделит более 6 млрд рублей на инвестиционные и краткосрочные льготные кредиты для сельскохозяйственных производителей. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании кабмина в четверг.Таким образом, с учетом ранее выделенных на эти цели 2 млрд рублей, аграриям и переработчикам будет оказана помощь на сумму свыше 8 млрд.И добавил, что сейчас российские аграрии обеспечивают качественной продукцией не только внутренний рынок. Спрос на отечественную сельхозпродукцию растет и за рубежом.Крымские аграрии в 2025 году получили свыше 3,4 млрд рублей господдержки на развитие агропромышленного комплекса и сельских территорий, сообщала ранее пресс-служба Госсовета РК.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Господдержка рыбной отрасли в Крыму: кому и сколько выделятПродовольственная безопасность Крыма: что с посевной из-за цен на топливоКакими овощами Крым себя полностью обеспечивает
Новости
Кабмин направит дополнительные 6 млрд на поддержку аграриев
