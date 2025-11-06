https://crimea.ria.ru/20251106/kabmin-napravit-dopolnitelnye-6-mlrd-na-podderzhku-agrariev-1150708434.html

Кабмин направит дополнительные 6 млрд на поддержку аграриев

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя – РИА Новости Крым. Правительство России дополнительно выделит более 6 млрд рублей на инвестиционные и краткосрочные льготные кредиты для сельскохозяйственных производителей. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании кабмина в четверг.Таким образом, с учетом ранее выделенных на эти цели 2 млрд рублей, аграриям и переработчикам будет оказана помощь на сумму свыше 8 млрд.И добавил, что сейчас российские аграрии обеспечивают качественной продукцией не только внутренний рынок. Спрос на отечественную сельхозпродукцию растет и за рубежом.Крымские аграрии в 2025 году получили свыше 3,4 млрд рублей господдержки на развитие агропромышленного комплекса и сельских территорий, сообщала ранее пресс-служба Госсовета РК.

