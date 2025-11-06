Рейтинг@Mail.ru
Кабмин направит дополнительные 6 млрд на поддержку аграриев - РИА Новости Крым, 06.11.2025
Кабмин направит дополнительные 6 млрд на поддержку аграриев
Кабмин направит дополнительные 6 млрд на поддержку аграриев - РИА Новости Крым, 06.11.2025
Кабмин направит дополнительные 6 млрд на поддержку аграриев
Правительство России дополнительно выделит более 6 млрд рублей на инвестиционные и краткосрочные льготные кредиты для сельскохозяйственных производителей. Об... РИА Новости Крым, 06.11.2025
россия
новости
агропромышленный комплекс (апк)
поддержка аграриев
михаил мишустин
правительство россии
господдержка
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя – РИА Новости Крым. Правительство России дополнительно выделит более 6 млрд рублей на инвестиционные и краткосрочные льготные кредиты для сельскохозяйственных производителей. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании кабмина в четверг.Таким образом, с учетом ранее выделенных на эти цели 2 млрд рублей, аграриям и переработчикам будет оказана помощь на сумму свыше 8 млрд.И добавил, что сейчас российские аграрии обеспечивают качественной продукцией не только внутренний рынок. Спрос на отечественную сельхозпродукцию растет и за рубежом.Крымские аграрии в 2025 году получили свыше 3,4 млрд рублей господдержки на развитие агропромышленного комплекса и сельских территорий, сообщала ранее пресс-служба Госсовета РК.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Господдержка рыбной отрасли в Крыму: кому и сколько выделятПродовольственная безопасность Крыма: что с посевной из-за цен на топливоКакими овощами Крым себя полностью обеспечивает
россия, новости, агропромышленный комплекс (апк), поддержка аграриев , михаил мишустин, правительство россии, господдержка
Кабмин направит дополнительные 6 млрд на поддержку аграриев

Российские сельхозпроизводители получат дополнительные 6 млрд поддержки – Кабмин

17:25 06.11.2025
 
Сельское хозяйство
Сельское хозяйство
© Telegram Михаил Развожаев
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя – РИА Новости Крым. Правительство России дополнительно выделит более 6 млрд рублей на инвестиционные и краткосрочные льготные кредиты для сельскохозяйственных производителей. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании кабмина в четверг.
"С учетом текущих затрат нашим сельхозпроизводителям требуется дополнительная поддержка. Направим еще более 6 млрд рублей на такие цели, что позволит профинансировать сотни выданных займов", – отметил Мишустин, говоря о действующем в РФ механизме инвестиционного и краткосрочного льготного кредитования.
Таким образом, с учетом ранее выделенных на эти цели 2 млрд рублей, аграриям и переработчикам будет оказана помощь на сумму свыше 8 млрд.

"Рассчитываем, что эти меры повысят устойчивость нашего агробизнеса, позволят и дальше снабжать потребителей качественными российскими продуктами", - заявил глава правительства РФ.

И добавил, что сейчас российские аграрии обеспечивают качественной продукцией не только внутренний рынок. Спрос на отечественную сельхозпродукцию растет и за рубежом.
Крымские аграрии в 2025 году получили свыше 3,4 млрд рублей господдержки на развитие агропромышленного комплекса и сельских территорий, сообщала ранее пресс-служба Госсовета РК.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Господдержка рыбной отрасли в Крыму: кому и сколько выделят
Продовольственная безопасность Крыма: что с посевной из-за цен на топливо
Какими овощами Крым себя полностью обеспечивает
 
РоссияНовостиАгропромышленный комплекс (АПК)Поддержка аграриевМихаил МишустинПравительство РоссииГосподдержка
 
