Дрон ВСУ убил пенсионерку в жилом квартале Голой Пристани
https://crimea.ria.ru/20251106/dron-vsu-ubil-pensionerku-v-zhilom-kvartale-goloy-pristani-1150698121.html
Дрон ВСУ убил пенсионерку в жилом квартале Голой Пристани
Дрон ВСУ убил пенсионерку в жилом квартале Голой Пристани - РИА Новости Крым, 06.11.2025
Дрон ВСУ убил пенсионерку в жилом квартале Голой Пристани
Женщина погибла при ударе украинского беспилотника по жилому сектору Голой Пристани в Херсонской области. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. РИА Новости Крым, 06.11.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя - РИА Новости Крым. Женщина погибла при ударе украинского беспилотника по жилому сектору Голой Пристани в Херсонской области. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.Кроме того, ВСУ обстреляли Алешки, Великую Лепетиху, Днепряны, Железный Порт, Каховку, Князе-Григорьевку, Малую Лепетиху, Новую Каховку, Песчаное, Саги, Старую Збурьевку, Горностаевку, Заводовку и Новую Маячку, уточнил губернатор.Утром губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщал, что дроны ВСУ атаковали многоэтажный и частные жилые дома в Волгограде. В результате ударов погиб мужчина. На территории промзоны вспыхнул пожар.В Волгореченске Костромской области после удара БПЛА закрыли на один день школы и детские сады в целях безопасности. В Минобороны сообщили, что всего за ночь над регионами России было сбито 75 украинских беспилотников – семь из них уничтожили над территорией Крыма.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Дрон ВСУ убил пенсионерку в жилом квартале Голой Пристани

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя - РИА Новости Крым. Женщина погибла при ударе украинского беспилотника по жилому сектору Голой Пристани в Херсонской области. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
"76-летняя женщина погибла в результате целенаправленного удара беспилотников по жилому кварталу в Голой Пристани", - написал он в Telegram.
Кроме того, ВСУ обстреляли Алешки, Великую Лепетиху, Днепряны, Железный Порт, Каховку, Князе-Григорьевку, Малую Лепетиху, Новую Каховку, Песчаное, Саги, Старую Збурьевку, Горностаевку, Заводовку и Новую Маячку, уточнил губернатор.
Утром губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщал, что дроны ВСУ атаковали многоэтажный и частные жилые дома в Волгограде. В результате ударов погиб мужчина. На территории промзоны вспыхнул пожар.
В Волгореченске Костромской области после удара БПЛА закрыли на один день школы и детские сады в целях безопасности.
В Минобороны сообщили, что всего за ночь над регионами России было сбито 75 украинских беспилотников – семь из них уничтожили над территорией Крыма.
