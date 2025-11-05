Зеленский не владеет обстановкой: Минобороны РФ о "зачистке" в Купянске

https://crimea.ria.ru/20251105/zelenskiy-ne-vladeet-obstanovkoy-minoborony-rf-o-zachistke-v-kupyanske-1150669220.html

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя – РИА Новости Крым. Владимир Зеленский либо полностью утратил связь с реальностью, либо понимает всю безысходность ситуации для ВСУ. Об этом заявили в Минобороны России, комментируя слова главы киевского режима о том, что украинские формирования в Купянске якобы "проводят зачистку оставшихся там до 60 русских"."Глава киевского режима полностью утратил связь с реальностью и, слушая лживые доклады (главкома ВСУ Александра) Сырского, совершенно не владеет оперативной обстановкой на земле. Либо напротив, – понимает безысходность ситуации и реальное положение ВСУ в Купянске", - говорится в заявлении ведомства. Как отметили в Минобороны, если верен второй вариант, то Зеленский "ценой бесславной гибели в "котлах" тысяч украинских военнослужащих пытается скрывать до последнего правду от населения Украины и своих западных спонсоров, чтобы продолжать наживаться за счет выделяемых на войну с Россией финансовых средств европейских налогоплательщиков". Как ранее заявил президент России Владимир Путин, в Купянске и Красноармейске противник заблокирован и находится в окружении. В Минобороны сообщили, что Вооруженные силы РФ продолжают уничтожение окруженных группировок ВСУ в Купянске Харьковской области и Красноармейске ДНР. В Купянске пресечены четыре попытки украинских формирований вырваться из кольца окружения на правый берег реки Оскол по разрушенным переправам в районе Петровки.Купянск – административный центр одноименного района и крупный населенный пункт в Харьковской области. Этот город является важным логистическим центром, где пересекаются ряд железнодорожных и автомобильных дорог (станции Купянск-Узловая, Купянск-Сортировочный и автомобильные дороги Т-2109 и Р-07). Через него проходят пути снабжения всей группировки ВСУ на восточном берегу реки Оскол. В связи с этим Купянск стал для украинского командования ключевым объектом для контроля над восточной частью Харьковской области. Связано это также с выгодным оборонительным положением города, который расположен на обоих берегах реки Оскол. Правая часть находится на возвышенности, что обеспечивает естественные оборонительные преимущества, а река и ее пойма создают дополнительный барьер для наступающих войск.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

