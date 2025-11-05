Рейтинг@Mail.ru
Западный Крым частично обесточен из-за аварии - РИА Новости Крым, 05.11.2025
Западный Крым частично обесточен из-за аварии
Западный Крым частично обесточен из-за аварии - РИА Новости Крым, 05.11.2025
Западный Крым частично обесточен из-за аварии
Три населенных пункта Черноморского района в среду обесточены из-за аварии на сетях, сообщает пресс-служба компании "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 05.11.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя – РИА Новости Крым. Три населенных пункта Черноморского района в среду обесточены из-за аварии на сетях, сообщает пресс-служба компании "Крымэнерго".Уточняется, что указанные населенные пункты обесточены частично. Их энергоснабжение планируется восстановить в течение трех часов, на месте работают аварийные бригады.В 2026 году в Крыму планируется заменить порядка 250 трансформаторных подстанций, сообщал ранее генеральный директор "Крымэнерго" Максим Шклярский. В первую очередь – в тех городах и районах, откуда поступает наибольшее количество жалоб граждан на нестабильное электроснабжение.
черноморский район, новости крыма, электросети крыма, электроэнергия, гуп рк "крымэнерго", электричество, отключение электроэнергии
Западный Крым частично обесточен из-за аварии

На западе Крыма обесточены из-за аварии три населенных пункта

15:32 05.11.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя – РИА Новости Крым. Три населенных пункта Черноморского района в среду обесточены из-за аварии на сетях, сообщает пресс-служба компании "Крымэнерго".
"Черноморский район. Новосельское, Снежное, Межводное", – сказано в сообщении.
Уточняется, что указанные населенные пункты обесточены частично. Их энергоснабжение планируется восстановить в течение трех часов, на месте работают аварийные бригады.
В 2026 году в Крыму планируется заменить порядка 250 трансформаторных подстанций, сообщал ранее генеральный директор "Крымэнерго" Максим Шклярский. В первую очередь – в тех городах и районах, откуда поступает наибольшее количество жалоб граждан на нестабильное электроснабжение.
