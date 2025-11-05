https://crimea.ria.ru/20251105/zapadnyy-krym-chastichno-obestochen-iz-za-avarii-1150677723.html
Западный Крым частично обесточен из-за аварии
Западный Крым частично обесточен из-за аварии - РИА Новости Крым, 05.11.2025
Западный Крым частично обесточен из-за аварии
Три населенных пункта Черноморского района в среду обесточены из-за аварии на сетях, сообщает пресс-служба компании "Крымэнерго".
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя – РИА Новости Крым. Три населенных пункта Черноморского района в среду обесточены из-за аварии на сетях, сообщает пресс-служба компании "Крымэнерго".Уточняется, что указанные населенные пункты обесточены частично. Их энергоснабжение планируется восстановить в течение трех часов, на месте работают аварийные бригады.В 2026 году в Крыму планируется заменить порядка 250 трансформаторных подстанций, сообщал ранее генеральный директор "Крымэнерго" Максим Шклярский. В первую очередь – в тех городах и районах, откуда поступает наибольшее количество жалоб граждан на нестабильное электроснабжение.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымчане похитили электроэнергии на 56 миллионов рублей за 9 месяцевОбъекты "Крымэнерго" передали в федеральную собственностьВ "Крымэнерго" предупредили о фейковой странице гендиректора предприятия
