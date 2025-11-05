Рейтинг@Mail.ru
Западная пресса высказывает большой интерес к поездке в "котлы" с ВСУ - РИА Новости Крым, 05.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251105/zapadnaya-pressa-vyskazyvaet-bolshoy-interes-k-poezdke-v-kotly-s-vsu--1150673214.html
Западная пресса высказывает большой интерес к поездке в "котлы" с ВСУ
Западная пресса высказывает большой интерес к поездке в "котлы" с ВСУ - РИА Новости Крым, 05.11.2025
Западная пресса высказывает большой интерес к поездке в "котлы" с ВСУ
Западные СМИ интересуются предложением президента России Владимира Путина посетить районы окружения украинских войск, однако их поездка в "котлы" в настоящий... РИА Новости Крым, 05.11.2025
2025-11-05T12:56
2025-11-05T12:56
дмитрий песков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/08/1131932578_0:0:1350:760_1920x0_80_0_0_8e27ac58c3ebf4510a7f2464f9df0764.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя - РИА Новости Крым. Западные СМИ интересуются предложением президента России Владимира Путина посетить районы окружения украинских войск, однако их поездка в "котлы" в настоящий момент невозможна, так как Киев полностью такое предложение отверг. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Однако, по его словам, такая поездка в настоящий момент не может состояться, поскольку киевский режим "полностью такую возможность и такое предложение отверг". "В Киеве скрывают бедственное положение своих войск в указанных районах", - констатировал представитель Кремля.Как сообщалось, Минобороны России получило приказ Верховного Главнокомандующего РФ Владимира Путина обеспечить проезд иностранных журналистов для посещения районов, где заблокированы ВСУ.Российское командование готово при необходимости прекратить боевые действия на 5-6 часов в данных районах, а также обеспечить коридоры беспрепятственного въезда и выезда групп представителей иностранных СМИ, в том числе украинских, при условии гарантий безопасности как для журналистов, так и российских военнослужащих, подчеркнули в МО РФ.Однако 30 октября представитель МИД Украины Георгий Тихий заявил о запрете иностранным и украинским СМИ пытаться попасть к находящимся в "котлах" украинским военнослужащим через освобожденную Россией территорию. В Минобороны РФ ответ подчеркнули, что это запрет стал официальным признанием катастрофичности ситуации для остатков ВСУ в Красноармейске, Димитрове и Купянске.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/08/1131932578_150:0:1350:900_1920x0_80_0_0_a873d0b2c2b5697aa9fcdd30ec657e04.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
дмитрий песков
Западная пресса высказывает большой интерес к поездке в "котлы" с ВСУ

В Кремле заявили о большом интересе журналистов к поездке в "котлы" с окруженными ВСУ

12:56 05.11.2025
 
© AP Photo LIBKOSПотери ВСУ
Потери ВСУ - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
© AP Photo LIBKOS
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя - РИА Новости Крым. Западные СМИ интересуются предложением президента России Владимира Путина посетить районы окружения украинских войск, однако их поездка в "котлы" в настоящий момент невозможна, так как Киев полностью такое предложение отверг. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Интерес очень большой, нам известно, что большое количество западных журналистов туда хотели бы поехать. Мне неизвестно о каких-то украинских журналистах, которые бы заявляли о своем желании поехать", - сказал Песков журналистам. ​
Однако, по его словам, такая поездка в настоящий момент не может состояться, поскольку киевский режим "полностью такую возможность и такое предложение отверг".
"В Киеве скрывают бедственное положение своих войск в указанных районах", - констатировал представитель Кремля.
Как сообщалось, Минобороны России получило приказ Верховного Главнокомандующего РФ Владимира Путина обеспечить проезд иностранных журналистов для посещения районов, где заблокированы ВСУ.
Российское командование готово при необходимости прекратить боевые действия на 5-6 часов в данных районах, а также обеспечить коридоры беспрепятственного въезда и выезда групп представителей иностранных СМИ, в том числе украинских, при условии гарантий безопасности как для журналистов, так и российских военнослужащих, подчеркнули в МО РФ.
Однако 30 октября представитель МИД Украины Георгий Тихий заявил о запрете иностранным и украинским СМИ пытаться попасть к находящимся в "котлах" украинским военнослужащим через освобожденную Россией территорию.
В Минобороны РФ ответ подчеркнули, что это запрет стал официальным признанием катастрофичности ситуации для остатков ВСУ в Красноармейске, Димитрове и Купянске.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Дмитрий Песков
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:41В Курской области увековечили память севастопольских саперов
14:10Более 30 человек получили ожоги глаз в кинотеатре в Хакасии
14:02Что ждет Трампа после победы на выборах мэра Нью-Йорка Мамдани
13:35В Крыму виновнику ДТП с пешеходом вынесли приговор
13:22Жителей Украины готовят к тяжелейшему отопительному сезону
13:12Новости СВО: уничтожены еще полторы тысячи боевиков Зеленского
12:56Западная пресса высказывает большой интерес к поездке в "котлы" с ВСУ
12:31Удары по Украине: поражены транспортные и энергетические объекты
12:31В России появятся детские SIM-карты
12:26Искусственный интеллект следит за лесами Ялты
12:19В Крыму девушка на иномарке сбила двух пешеходов - один погиб на месте
12:06Как вырос уровень доверия к российским товарам - данные Роскачества
11:55Нападет ли Трамп на Венесуэлу – мнение
11:41В одном из крымских кафе нашли 48 килограммов "сомнительной" продукции
11:39В Крыму найдены останки жертв нацистских казней 1944 года
11:27В России создано свыше 250 опережающих стандартов качества товаров
11:1912 пожаров произошло в Крыму за праздничные выходные
10:52Зеленский не владеет обстановкой: Минобороны РФ о "зачистке" в Купянске
10:49В Крымском районе Кубани произошло смертельное ДТП
10:43Крым получит на дороги 62 миллиарда рублей
Лента новостейМолния