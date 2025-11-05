https://crimea.ria.ru/20251105/zapadnaya-pressa-vyskazyvaet-bolshoy-interes-k-poezdke-v-kotly-s-vsu--1150673214.html

Западная пресса высказывает большой интерес к поездке в "котлы" с ВСУ

2025-11-05T12:56

дмитрий песков

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя - РИА Новости Крым. Западные СМИ интересуются предложением президента России Владимира Путина посетить районы окружения украинских войск, однако их поездка в "котлы" в настоящий момент невозможна, так как Киев полностью такое предложение отверг. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Однако, по его словам, такая поездка в настоящий момент не может состояться, поскольку киевский режим "полностью такую возможность и такое предложение отверг". "В Киеве скрывают бедственное положение своих войск в указанных районах", - констатировал представитель Кремля.Как сообщалось, Минобороны России получило приказ Верховного Главнокомандующего РФ Владимира Путина обеспечить проезд иностранных журналистов для посещения районов, где заблокированы ВСУ.Российское командование готово при необходимости прекратить боевые действия на 5-6 часов в данных районах, а также обеспечить коридоры беспрепятственного въезда и выезда групп представителей иностранных СМИ, в том числе украинских, при условии гарантий безопасности как для журналистов, так и российских военнослужащих, подчеркнули в МО РФ.Однако 30 октября представитель МИД Украины Георгий Тихий заявил о запрете иностранным и украинским СМИ пытаться попасть к находящимся в "котлах" украинским военнослужащим через освобожденную Россией территорию. В Минобороны РФ ответ подчеркнули, что это запрет стал официальным признанием катастрофичности ситуации для остатков ВСУ в Красноармейске, Димитрове и Купянске.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

дмитрий песков