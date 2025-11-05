https://crimea.ria.ru/20251105/yuzhnyy-bereg-kryma-chastichno-obestochen-1150686393.html
Южный Берег Крыма частично обесточен
Южный Берег Крыма частично обесточен - РИА Новости Крым, 05.11.2025
Южный Берег Крыма частично обесточен
Пять населенных пунктов на территории Алуштинского округа обесточены из-за аварии в среду вечером. Об этом сообщила глава администрации Алушты Галина Огнева. РИА Новости Крым, 05.11.2025
2025-11-05T19:31
2025-11-05T19:31
2025-11-05T19:45
алушта
галина огнева
новости крыма
электроэнергия
электросети крыма
электричество
отключение электроэнергии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/16/1150360149_657:373:3635:2048_1920x0_80_0_0_683b92c19110e865f911dbda5584452d.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя – РИА Новости Крым. Пять населенных пунктов на территории Алуштинского округа обесточены из-за аварии в среду вечером. Об этом сообщила глава администрации Алушты Галина Огнева.По ее данным, аварийные бригады компании "Крымэнерго" уже работают над устранением аварии.Прокуратура Крыма организовала проверку в связи с ограничением электроснабжения абонентов, проинформировали в ведомстве. В ходе организованных надзорных мероприятий будет дана оценка соблюдению требований жилищно-коммунального законодательства, в том числе своевременности проведения ремонтных и восстановительных работ.Ранее в среду авария обесточила Новосельское, Снежное и Межводное в Черноморском районе Крыма. Для снижения аварийности в Крыму до конца года проведут большую работу по увеличению энергомощностей и развитию сетевого комплекса.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму заменят 250 трансформаторных подстанций в 2026 годуКрымчане похитили электроэнергии на 56 миллионов рублей за 9 месяцевВ Крыму до конца года нарастят энергетические мощности
алушта
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/16/1150360149_590:330:2881:2048_1920x0_80_0_0_4639c11bd523c35c3259ab58aa2c979e.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
алушта, галина огнева, новости крыма, электроэнергия, электросети крыма, электричество, отключение электроэнергии
Южный Берег Крыма частично обесточен
Южный Берег Крыма частично обесточен из-за аварии на энергосетях
19:31 05.11.2025 (обновлено: 19:45 05.11.2025)