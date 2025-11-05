https://crimea.ria.ru/20251105/yuzhnyy-bereg-kryma-chastichno-obestochen-1150686393.html

Южный Берег Крыма частично обесточен

Пять населенных пунктов на территории Алуштинского округа обесточены из-за аварии в среду вечером. Об этом сообщила глава администрации Алушты Галина Огнева. РИА Новости Крым, 05.11.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя – РИА Новости Крым. Пять населенных пунктов на территории Алуштинского округа обесточены из-за аварии в среду вечером. Об этом сообщила глава администрации Алушты Галина Огнева.По ее данным, аварийные бригады компании "Крымэнерго" уже работают над устранением аварии.Прокуратура Крыма организовала проверку в связи с ограничением электроснабжения абонентов, проинформировали в ведомстве. В ходе организованных надзорных мероприятий будет дана оценка соблюдению требований жилищно-коммунального законодательства, в том числе своевременности проведения ремонтных и восстановительных работ.Ранее в среду авария обесточила Новосельское, Снежное и Межводное в Черноморском районе Крыма. Для снижения аварийности в Крыму до конца года проведут большую работу по увеличению энергомощностей и развитию сетевого комплекса.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму заменят 250 трансформаторных подстанций в 2026 годуКрымчане похитили электроэнергии на 56 миллионов рублей за 9 месяцевВ Крыму до конца года нарастят энергетические мощности

