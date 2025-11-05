Рейтинг@Mail.ru
Южный Берег Крыма частично обесточен - РИА Новости Крым, 05.11.2025
https://crimea.ria.ru/20251105/yuzhnyy-bereg-kryma-chastichno-obestochen-1150686393.html
Южный Берег Крыма частично обесточен
Южный Берег Крыма частично обесточен - РИА Новости Крым, 05.11.2025
Южный Берег Крыма частично обесточен
Пять населенных пунктов на территории Алуштинского округа обесточены из-за аварии в среду вечером. Об этом сообщила глава администрации Алушты Галина Огнева. РИА Новости Крым, 05.11.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя – РИА Новости Крым. Пять населенных пунктов на территории Алуштинского округа обесточены из-за аварии в среду вечером. Об этом сообщила глава администрации Алушты Галина Огнева.По ее данным, аварийные бригады компании "Крымэнерго" уже работают над устранением аварии.Прокуратура Крыма организовала проверку в связи с ограничением электроснабжения абонентов, проинформировали в ведомстве. В ходе организованных надзорных мероприятий будет дана оценка соблюдению требований жилищно-коммунального законодательства, в том числе своевременности проведения ремонтных и восстановительных работ.Ранее в среду авария обесточила Новосельское, Снежное и Межводное в Черноморском районе Крыма. Для снижения аварийности в Крыму до конца года проведут большую работу по увеличению энергомощностей и развитию сетевого комплекса.
алушта, галина огнева, новости крыма, электроэнергия, электросети крыма, электричество, отключение электроэнергии
Южный Берег Крыма частично обесточен

Южный Берег Крыма частично обесточен из-за аварии на энергосетях

19:31 05.11.2025 (обновлено: 19:45 05.11.2025)
 
© РИА Новости КрымЭлектроэнергия
Электроэнергия - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
© РИА Новости Крым
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя – РИА Новости Крым. Пять населенных пунктов на территории Алуштинского округа обесточены из-за аварии в среду вечером. Об этом сообщила глава администрации Алушты Галина Огнева.

"В связи с аварией на сетях электроснабжения обесточены населенные пункты Малый Маяк, Пушкино, Кипарисное, Лазурное, Партенит", – проинформировала глава администрации.

По ее данным, аварийные бригады компании "Крымэнерго" уже работают над устранением аварии.
Прокуратура Крыма организовала проверку в связи с ограничением электроснабжения абонентов, проинформировали в ведомстве. В ходе организованных надзорных мероприятий будет дана оценка соблюдению требований жилищно-коммунального законодательства, в том числе своевременности проведения ремонтных и восстановительных работ.
Ранее в среду авария обесточила Новосельское, Снежное и Межводное в Черноморском районе Крыма. Для снижения аварийности в Крыму до конца года проведут большую работу по увеличению энергомощностей и развитию сетевого комплекса.
