Ядерные испытания в РФ и пуск межконтинентальной ракеты в США: главное

Ядерные испытания в РФ и пуск межконтинентальной ракеты в США: главное - РИА Новости Крым, 05.11.2025

Ядерные испытания в РФ и пуск межконтинентальной ракеты в США: главное

Подготовка к полномасштабным ядерным испытаниям в России. Пуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III в США. Хищение 5 миллионов рублей при... РИА Новости Крым, 05.11.2025

2025-11-05T22:21

2025-11-05T22:21

2025-11-05T22:21

главное за день

новости крыма

крым

россия

новости

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя – РИА Новости Крым. Подготовка к полномасштабным ядерным испытаниям в России. Пуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III в США. Хищение 5 миллионов рублей при исполнении гособоронзаказа в Крыму. В Минобороны РФ прокомментировали заявление главы киевского режима Владимира Зеленского о "зачистке" в Купянске. По делу о гибели генерала Кириллова два фигуранта признали вину.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Подготовка к ядерным испытаниям в РоссииВашингтон наращивает стратегическое наступательное вооружение, в связи с этим России целесообразно немедленно начать подготовку к полномасштабным ядерным испытаниям. Об этом на совещании постоянных членов Совбеза заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов.По его словам, также США собираются разместить в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе ракеты, подлетное время которых от Германии до Центральной России составит 6-7 минут.Пуск межконтинентальной баллистической ракеты в СШАСША провели в среду испытательный пуск неоснащенной зарядом американской межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III.Отмечается, что пуск является плановым, в рамках регулярных проверок готовности ракет комплекса Minuteman III.Хищение 5 миллионов при исполнении гособоронзаказа в Крыму40-летний житель Севастополя подозревается в мошенничестве на пять миллионов рублей при исполнении государственного оборонного заказа, связанного с ремонтом автомобильной техники.В период с июня 2022 года по декабрь 2024 года злоумышленник вносил заведомо ложные сведения в отчетную документацию. В частности, искажались данные об объемах фактически выполненных работ и количестве использованных технических жидкостей. Полученные денежные средства впоследствии обналичивались со счетов компании.Комментарий Минобороны РФ о заявлении Зеленского по КупянскуЗеленский либо полностью утратил связь с реальностью, либо понимает всю безысходность ситуации для ВСУ. Об этом заявили в Минобороны России, комментируя слова главы киевского режима о том, что украинские формирования в Купянске якобы "проводят зачистку оставшихся там до 60 русских".Как отметили в Минобороны, если верен второй вариант, то Зеленский "ценой бесславной гибели в "котлах" тысяч украинских военнослужащих пытается скрывать до последнего правду от населения Украины и своих западных спонсоров, чтобы продолжать наживаться за счет выделяемых на войну с Россией финансовых средств европейских налогоплательщиков".По делу о гибели генерала Кириллова два фигуранта признали винуДва фигуранта признали вину по делу о теракте, при котором погиб начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) генерал Игорь Кириллов.Дело о теракте рассматривает Западный окружной военный суд."Подсудимый Курбонов полностью признал (вину – ред.) в инкриминируемом преступлении, Сафарян частично признал вину, два остальных фигуранта отказались", – проинформировали в суде.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтактеи MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

