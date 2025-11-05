https://crimea.ria.ru/20251105/yadernye-ispytaniya-v-rf-i-pusk-mezhkontinentalnoy-rakety-v-ssha-glavnoe-1150687132.html
Ядерные испытания в РФ и пуск межконтинентальной ракеты в США: главное
Ядерные испытания в РФ и пуск межконтинентальной ракеты в США: главное - РИА Новости Крым, 05.11.2025
Ядерные испытания в РФ и пуск межконтинентальной ракеты в США: главное
Подготовка к полномасштабным ядерным испытаниям в России. Пуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III в США. Хищение 5 миллионов рублей при... РИА Новости Крым, 05.11.2025
2025-11-05T22:21
2025-11-05T22:21
2025-11-05T22:21
главное за день
новости крыма
крым
россия
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/05/1150687405_0:0:1733:975_1920x0_80_0_0_78441055952f0aa2e0d0bd913ae46520.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя – РИА Новости Крым. Подготовка к полномасштабным ядерным испытаниям в России. Пуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III в США. Хищение 5 миллионов рублей при исполнении гособоронзаказа в Крыму. В Минобороны РФ прокомментировали заявление главы киевского режима Владимира Зеленского о "зачистке" в Купянске. По делу о гибели генерала Кириллова два фигуранта признали вину.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Подготовка к ядерным испытаниям в РоссииВашингтон наращивает стратегическое наступательное вооружение, в связи с этим России целесообразно немедленно начать подготовку к полномасштабным ядерным испытаниям. Об этом на совещании постоянных членов Совбеза заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов.По его словам, также США собираются разместить в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе ракеты, подлетное время которых от Германии до Центральной России составит 6-7 минут.Пуск межконтинентальной баллистической ракеты в СШАСША провели в среду испытательный пуск неоснащенной зарядом американской межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III.Отмечается, что пуск является плановым, в рамках регулярных проверок готовности ракет комплекса Minuteman III.Хищение 5 миллионов при исполнении гособоронзаказа в Крыму40-летний житель Севастополя подозревается в мошенничестве на пять миллионов рублей при исполнении государственного оборонного заказа, связанного с ремонтом автомобильной техники.В период с июня 2022 года по декабрь 2024 года злоумышленник вносил заведомо ложные сведения в отчетную документацию. В частности, искажались данные об объемах фактически выполненных работ и количестве использованных технических жидкостей. Полученные денежные средства впоследствии обналичивались со счетов компании.Комментарий Минобороны РФ о заявлении Зеленского по КупянскуЗеленский либо полностью утратил связь с реальностью, либо понимает всю безысходность ситуации для ВСУ. Об этом заявили в Минобороны России, комментируя слова главы киевского режима о том, что украинские формирования в Купянске якобы "проводят зачистку оставшихся там до 60 русских".Как отметили в Минобороны, если верен второй вариант, то Зеленский "ценой бесславной гибели в "котлах" тысяч украинских военнослужащих пытается скрывать до последнего правду от населения Украины и своих западных спонсоров, чтобы продолжать наживаться за счет выделяемых на войну с Россией финансовых средств европейских налогоплательщиков".По делу о гибели генерала Кириллова два фигуранта признали винуДва фигуранта признали вину по делу о теракте, при котором погиб начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) генерал Игорь Кириллов.Дело о теракте рассматривает Западный окружной военный суд."Подсудимый Курбонов полностью признал (вину – ред.) в инкриминируемом преступлении, Сафарян частично признал вину, два остальных фигуранта отказались", – проинформировали в суде.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтактеи MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20251105/yadernye-ugrozy-ssha-i-otvetnyy-shag-rossii--glavnye-zayavleniya-belousova-1150684181.html
https://crimea.ria.ru/20251105/napadet-li-tramp-na-venesuelu--mnenie-1150669558.html
https://crimea.ria.ru/20251105/bolee-30-chelovek-poluchili-ozhogi-glaz-v-kinoteatre-v-khakasii-1150675506.html
https://crimea.ria.ru/20251105/chto-zhdet-trampa-posle-pobedy-na-vyborakh-mera-nyu-yorka-mamdani-1150675123.html
https://crimea.ria.ru/20251105/rabotal-na-spetssluzhbu-strany-nato-moskvicha-zaderzhali-za-gosizmenu-1150667916.html
крым
россия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/05/1150687405_397:0:1733:1002_1920x0_80_0_0_4ed2dd8d8fa2c884ff5dff561fdb3a2e.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
главное за день, новости крыма, крым, россия, новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя – РИА Новости Крым. Подготовка к полномасштабным ядерным испытаниям в России. Пуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III в США. Хищение 5 миллионов рублей при исполнении гособоронзаказа в Крыму. В Минобороны РФ прокомментировали заявление главы киевского режима Владимира Зеленского о "зачистке" в Купянске. По делу о гибели генерала Кириллова два фигуранта признали вину.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым
.
Подготовка к ядерным испытаниям в России
Вашингтон наращивает стратегическое наступательное вооружение, в связи с этим России целесообразно немедленно начать подготовку к полномасштабным ядерным испытаниям. Об этом на совещании постоянных членов Совбеза заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов
.
По его словам, также США собираются разместить в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе ракеты, подлетное время которых от Германии до Центральной России составит 6-7 минут.
Пуск межконтинентальной баллистической ракеты в США
США провели в среду испытательный пуск
неоснащенной зарядом американской межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III.
Отмечается, что пуск является плановым, в рамках регулярных проверок готовности ракет комплекса Minuteman III.
Хищение 5 миллионов при исполнении гособоронзаказа в Крыму
40-летний житель Севастополя подозревается в мошенничестве
на пять миллионов рублей при исполнении государственного оборонного заказа, связанного с ремонтом автомобильной техники.
В период с июня 2022 года по декабрь 2024 года злоумышленник вносил заведомо ложные сведения в отчетную документацию. В частности, искажались данные об объемах фактически выполненных работ и количестве использованных технических жидкостей. Полученные денежные средства впоследствии обналичивались со счетов компании.
Комментарий Минобороны РФ о заявлении Зеленского по Купянску
Зеленский либо полностью утратил связь с реальностью
, либо понимает всю безысходность ситуации для ВСУ. Об этом заявили в Минобороны России, комментируя слова главы киевского режима о том, что украинские формирования в Купянске якобы "проводят зачистку оставшихся там до 60 русских".
Как отметили в Минобороны, если верен второй вариант, то Зеленский "ценой бесславной гибели в "котлах" тысяч украинских военнослужащих пытается скрывать до последнего правду от населения Украины и своих западных спонсоров, чтобы продолжать наживаться за счет выделяемых на войну с Россией финансовых средств европейских налогоплательщиков".
По делу о гибели генерала Кириллова два фигуранта признали вину
Два фигуранта признали вину по делу о теракте
, при котором погиб начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) генерал Игорь Кириллов.
Дело о теракте рассматривает Западный окружной военный суд.
"Подсудимый Курбонов полностью признал (вину – ред.) в инкриминируемом преступлении, Сафарян частично признал вину, два остальных фигуранта отказались", – проинформировали в суде.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтактеи MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.