Рейтинг@Mail.ru
Ядерные испытания в РФ и пуск межконтинентальной ракеты в США: главное - РИА Новости Крым, 05.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251105/yadernye-ispytaniya-v-rf-i-pusk-mezhkontinentalnoy-rakety-v-ssha-glavnoe-1150687132.html
Ядерные испытания в РФ и пуск межконтинентальной ракеты в США: главное
Ядерные испытания в РФ и пуск межконтинентальной ракеты в США: главное - РИА Новости Крым, 05.11.2025
Ядерные испытания в РФ и пуск межконтинентальной ракеты в США: главное
Подготовка к полномасштабным ядерным испытаниям в России. Пуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III в США. Хищение 5 миллионов рублей при... РИА Новости Крым, 05.11.2025
2025-11-05T22:21
2025-11-05T22:21
главное за день
новости крыма
крым
россия
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/05/1150687405_0:0:1733:975_1920x0_80_0_0_78441055952f0aa2e0d0bd913ae46520.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя – РИА Новости Крым. Подготовка к полномасштабным ядерным испытаниям в России. Пуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III в США. Хищение 5 миллионов рублей при исполнении гособоронзаказа в Крыму. В Минобороны РФ прокомментировали заявление главы киевского режима Владимира Зеленского о "зачистке" в Купянске. По делу о гибели генерала Кириллова два фигуранта признали вину.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Подготовка к ядерным испытаниям в РоссииВашингтон наращивает стратегическое наступательное вооружение, в связи с этим России целесообразно немедленно начать подготовку к полномасштабным ядерным испытаниям. Об этом на совещании постоянных членов Совбеза заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов.По его словам, также США собираются разместить в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе ракеты, подлетное время которых от Германии до Центральной России составит 6-7 минут.Пуск межконтинентальной баллистической ракеты в СШАСША провели в среду испытательный пуск неоснащенной зарядом американской межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III.Отмечается, что пуск является плановым, в рамках регулярных проверок готовности ракет комплекса Minuteman III.Хищение 5 миллионов при исполнении гособоронзаказа в Крыму40-летний житель Севастополя подозревается в мошенничестве на пять миллионов рублей при исполнении государственного оборонного заказа, связанного с ремонтом автомобильной техники.В период с июня 2022 года по декабрь 2024 года злоумышленник вносил заведомо ложные сведения в отчетную документацию. В частности, искажались данные об объемах фактически выполненных работ и количестве использованных технических жидкостей. Полученные денежные средства впоследствии обналичивались со счетов компании.Комментарий Минобороны РФ о заявлении Зеленского по КупянскуЗеленский либо полностью утратил связь с реальностью, либо понимает всю безысходность ситуации для ВСУ. Об этом заявили в Минобороны России, комментируя слова главы киевского режима о том, что украинские формирования в Купянске якобы "проводят зачистку оставшихся там до 60 русских".Как отметили в Минобороны, если верен второй вариант, то Зеленский "ценой бесславной гибели в "котлах" тысяч украинских военнослужащих пытается скрывать до последнего правду от населения Украины и своих западных спонсоров, чтобы продолжать наживаться за счет выделяемых на войну с Россией финансовых средств европейских налогоплательщиков".По делу о гибели генерала Кириллова два фигуранта признали винуДва фигуранта признали вину по делу о теракте, при котором погиб начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) генерал Игорь Кириллов.Дело о теракте рассматривает Западный окружной военный суд."Подсудимый Курбонов полностью признал (вину – ред.) в инкриминируемом преступлении, Сафарян частично признал вину, два остальных фигуранта отказались", – проинформировали в суде.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтактеи MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20251105/yadernye-ugrozy-ssha-i-otvetnyy-shag-rossii--glavnye-zayavleniya-belousova-1150684181.html
https://crimea.ria.ru/20251105/napadet-li-tramp-na-venesuelu--mnenie-1150669558.html
https://crimea.ria.ru/20251105/bolee-30-chelovek-poluchili-ozhogi-glaz-v-kinoteatre-v-khakasii-1150675506.html
https://crimea.ria.ru/20251105/chto-zhdet-trampa-posle-pobedy-na-vyborakh-mera-nyu-yorka-mamdani-1150675123.html
https://crimea.ria.ru/20251105/rabotal-na-spetssluzhbu-strany-nato-moskvicha-zaderzhali-za-gosizmenu-1150667916.html
крым
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/05/1150687405_397:0:1733:1002_1920x0_80_0_0_4ed2dd8d8fa2c884ff5dff561fdb3a2e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
главное за день, новости крыма, крым, россия, новости
Ядерные испытания в РФ и пуск межконтинентальной ракеты в США: главное

Ядерные испытания в России и пуск межконтинентальной ракеты в США – главное за день

22:21 05.11.2025
 
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкУчения по применению нестратегического ядерного оружия
Учения по применению нестратегического ядерного оружия
© Министерство обороны РФ
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя – РИА Новости Крым. Подготовка к полномасштабным ядерным испытаниям в России. Пуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III в США. Хищение 5 миллионов рублей при исполнении гособоронзаказа в Крыму. В Минобороны РФ прокомментировали заявление главы киевского режима Владимира Зеленского о "зачистке" в Купянске. По делу о гибели генерала Кириллова два фигуранта признали вину.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Подготовка к ядерным испытаниям в России

Вашингтон наращивает стратегическое наступательное вооружение, в связи с этим России целесообразно немедленно начать подготовку к полномасштабным ядерным испытаниям. Об этом на совещании постоянных членов Совбеза заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов.
По его словам, также США собираются разместить в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе ракеты, подлетное время которых от Германии до Центральной России составит 6-7 минут.
Тренировки стратегических сил сдерживания РФ
Вчера, 18:16
Ядерные угрозы США и ответный шаг России – главные заявления Белоусова

Пуск межконтинентальной баллистической ракеты в США

США провели в среду испытательный пуск неоснащенной зарядом американской межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III.
Отмечается, что пуск является плановым, в рамках регулярных проверок готовности ракет комплекса Minuteman III.
Президент Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
Вчера, 11:55Радио "Спутник в Крыму"
Нападет ли Трамп на Венесуэлу – мнение

Хищение 5 миллионов при исполнении гособоронзаказа в Крыму

40-летний житель Севастополя подозревается в мошенничестве на пять миллионов рублей при исполнении государственного оборонного заказа, связанного с ремонтом автомобильной техники.
В период с июня 2022 года по декабрь 2024 года злоумышленник вносил заведомо ложные сведения в отчетную документацию. В частности, искажались данные об объемах фактически выполненных работ и количестве использованных технических жидкостей. Полученные денежные средства впоследствии обналичивались со счетов компании.
Инцидент в кинотеатре в Хакасии
Вчера, 14:10
Более 30 человек получили ожоги глаз в кинотеатре в Хакасии

Комментарий Минобороны РФ о заявлении Зеленского по Купянску

Зеленский либо полностью утратил связь с реальностью, либо понимает всю безысходность ситуации для ВСУ. Об этом заявили в Минобороны России, комментируя слова главы киевского режима о том, что украинские формирования в Купянске якобы "проводят зачистку оставшихся там до 60 русских".
Как отметили в Минобороны, если верен второй вариант, то Зеленский "ценой бесславной гибели в "котлах" тысяч украинских военнослужащих пытается скрывать до последнего правду от населения Украины и своих западных спонсоров, чтобы продолжать наживаться за счет выделяемых на войну с Россией финансовых средств европейских налогоплательщиков".
Зохран Мамдани выступает после победы на выборах мэра Нью-Йорка - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
Вчера, 14:02
Что ждет Трампа после победы на выборах мэра Нью-Йорка Мамдани

По делу о гибели генерала Кириллова два фигуранта признали вину

Два фигуранта признали вину по делу о теракте, при котором погиб начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) генерал Игорь Кириллов.
Дело о теракте рассматривает Западный окружной военный суд.
"Подсудимый Курбонов полностью признал (вину – ред.) в инкриминируемом преступлении, Сафарян частично признал вину, два остальных фигуранта отказались", – проинформировали в суде.
Боец спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
Вчера, 10:00
Работал на спецслужбу страны НАТО: москвича задержали за госизмену
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтактеи MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Главное за деньНовости КрымаКрымРоссияНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
00:01Погода в Крыму в четверг
00:00Какой сегодня праздник: 6 ноября
22:21Ядерные испытания в РФ и пуск межконтинентальной ракеты в США: главное
22:04Крымский мост: оперативная информация к вечеру среды
21:47Авария на высоковольтной линии на Херсонщине: 200 тысяч человек без света
21:41Путин поддержал идею объявить 2026 год в России Годом единства народов
21:38Финалисты конкурса "Большая перемена" в "Артеке" – одна большая семья
21:23Памятник адмиралу Нахимову в Севастополе – к годовщине воссоздания
21:07НАТО готова усилить военное присутствие в Румынии
20:42Путин предложил создать комиссию по вопросам межнациональных отношений
20:26Участникам СВО из других стран упростят прием в гражданство России
20:11Путин поздравил лауреатов конкурса "Большая перемена"
20:02В Крыму стали реже болеть ОРВИ
19:51Три человека погибли в Крыму на дорогах
19:31Южный Берег Крыма частично обесточен
19:10У нас руки развязаны: в Госдуме сделали заявление о ДСНВ
18:44"Героизм живет в каждом": герой РФ Юсупов встретился с крымской молодежью
18:27Путин подписал указ о выплатах военным при вторжении на госгранице
18:16Ядерные угрозы США и ответный шаг России – главные заявления Белоусова
17:52В "Артеке" при участии Кириенко открыли бюст героя СВО Назара Енина
Лента новостейМолния