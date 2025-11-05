Рейтинг@Mail.ru
В Сургуте на пожаре погибли семь человек - из них четверо детей
В Сургуте на пожаре погибли семь человек - из них четверо детей
В Сургуте на пожаре погибли семь человек - из них четверо детей - РИА Новости Крым, 05.11.2025
В Сургуте на пожаре погибли семь человек - из них четверо детей
Число погибших при пожаре в Сургуте в Ханты-Мансийском автономном округе выросло до семи, сообщили в пресс-службе МЧС России. РИА Новости Крым, 05.11.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя - РИА Новости Крым. Число погибших при пожаре в Сургуте в Ханты-Мансийском автономном округе выросло до семи, сообщили в пресс-службе МЧС России.Ранее ГУ МЧС по региону сообщало о трех погибших. По данным ведомства, информация о пожаре в садово-огородническом товариществе "Прибрежный 1" поступила в 01.22 мск среды – горел двухэтажный дачный дом, который был полностью охвачен огнем, произошло обрушение кровли и межчердачного перекрытия."Пожар унес жизни семерых человек, четверо из них дети... В ходе разведки и разборки конструкций огнеборцы обнаружили тела троих взрослых и четверых детей без признаков жизни", - говорится в сообщении.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
В Сургуте на пожаре погибли семь человек - из них четверо детей

Четверо детей и трое взрослых погибли на пожаре в Сургуте

06:45 05.11.2025 (обновлено: 08:14 05.11.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя - РИА Новости Крым. Число погибших при пожаре в Сургуте в Ханты-Мансийском автономном округе выросло до семи, сообщили в пресс-службе МЧС России.
Ранее ГУ МЧС по региону сообщало о трех погибших. По данным ведомства, информация о пожаре в садово-огородническом товариществе "Прибрежный 1" поступила в 01.22 мск среды – горел двухэтажный дачный дом, который был полностью охвачен огнем, произошло обрушение кровли и межчердачного перекрытия.
"Пожар унес жизни семерых человек, четверо из них дети... В ходе разведки и разборки конструкций огнеборцы обнаружили тела троих взрослых и четверых детей без признаков жизни", - говорится в сообщении.
Лента новостейМолния