В США разбился грузовой самолет - семь человек погибли

Губернатор Кентукки Энди Бешир заявил, что как минимум семь человек погибли в крушении грузового самолета.

2025-11-05T07:05

2025-11-05T07:05

2025-11-05T07:08

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя - РИА Новости Крым. Губернатор Кентукки Энди Бешир заявил, что как минимум семь человек погибли в крушении грузового самолета."Мы полагаем, что погибло как минимум семь человек. Раненые, некоторые в очень тяжелом состоянии, получают помощь в местных больницах", - заявил он на пресс-конференции.Как отметил Бешир, ожидается, что число погибших увеличится.Ранее Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) сообщило РИА Новости, что грузовой самолет MD-11 потерпел крушение после вылета из аэропорта Луисвилла.Компания UPS ранее сообщила РИА Новости, что на борту самолета было три члена экипажа.Ранее Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) сообщило РИА Новости, что грузовой самолет MD-11 потерпел крушение после вылета из аэропорта Луисвилла. Компания UPS ранее сообщила РИА Новости, что на борту самолета было три члена экипажа.

