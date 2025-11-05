Рейтинг@Mail.ru
В США разбился грузовой самолет - семь человек погибли - РИА Новости Крым, 05.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251105/v-ssha-razbilsya-gruzovoy-samolet---sem-cheloek-pogibli-1150664682.html
В США разбился грузовой самолет - семь человек погибли
В США разбился грузовой самолет - семь человек погибли - РИА Новости Крым, 05.11.2025
В США разбился грузовой самолет - семь человек погибли
Губернатор Кентукки Энди Бешир заявил, что как минимум семь человек погибли в крушении грузового самолета. РИА Новости Крым, 05.11.2025
2025-11-05T07:05
2025-11-05T07:08
сша
авиация
авиакатастрофа
самолет
новости
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/05/1150664793_0:1:808:456_1920x0_80_0_0_880588a57aae1e57de07152996c2facf.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя - РИА Новости Крым. Губернатор Кентукки Энди Бешир заявил, что как минимум семь человек погибли в крушении грузового самолета."Мы полагаем, что погибло как минимум семь человек. Раненые, некоторые в очень тяжелом состоянии, получают помощь в местных больницах", - заявил он на пресс-конференции.Как отметил Бешир, ожидается, что число погибших увеличится.Ранее Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) сообщило РИА Новости, что грузовой самолет MD-11 потерпел крушение после вылета из аэропорта Луисвилла.Компания UPS ранее сообщила РИА Новости, что на борту самолета было три члена экипажа.Ранее Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) сообщило РИА Новости, что грузовой самолет MD-11 потерпел крушение после вылета из аэропорта Луисвилла. Компания UPS ранее сообщила РИА Новости, что на борту самолета было три члена экипажа.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
сша
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/05/1150664793_101:0:709:456_1920x0_80_0_0_d19d0d4a9e9ac2158e5f073efe4836a8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
сша, авиация, авиакатастрофа, самолет, новости, в мире
В США разбился грузовой самолет - семь человек погибли

Число погибших при крушении грузового самолета в США растет

07:05 05.11.2025 (обновлено: 07:08 05.11.2025)
 
© © AP Photo / Jon CherryГрузовой самолет MD-11 потерпел крушение после вылета из аэропорта Луисвилла
Грузовой самолет MD-11 потерпел крушение после вылета из аэропорта Луисвилла
© © AP Photo / Jon Cherry
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя - РИА Новости Крым. Губернатор Кентукки Энди Бешир заявил, что как минимум семь человек погибли в крушении грузового самолета.
"Мы полагаем, что погибло как минимум семь человек. Раненые, некоторые в очень тяжелом состоянии, получают помощь в местных больницах", - заявил он на пресс-конференции.
Как отметил Бешир, ожидается, что число погибших увеличится.
Ранее Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) сообщило РИА Новости, что грузовой самолет MD-11 потерпел крушение после вылета из аэропорта Луисвилла.
Компания UPS ранее сообщила РИА Новости, что на борту самолета было три члена экипажа.
Ранее Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) сообщило РИА Новости, что грузовой самолет MD-11 потерпел крушение после вылета из аэропорта Луисвилла. Компания UPS ранее сообщила РИА Новости, что на борту самолета было три члена экипажа.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
СШААвиацияАвиакатастрофаСамолетНовостиВ мире
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
08:31"Глаза и уши" армии: в Крыму поздравили военных разведчиков
08:15Нулевая точка отсчета: что значит для Крыма мыс Мартьян как заповедник
07:46Три волны звонков: мошенники усложняют схему обмана россиян
07:25Крымский мост сейчас – обстановка на утро среды
07:17Атака ВСУ на Крым и другие регионы России: сбиты 40 дронов
07:11Вторая за сутки сильнейшая вспышка Х-класса произошла на Солнце
07:05В США разбился грузовой самолет - семь человек погибли
06:45В Сургуте на пожаре погибли семь человек - из них четверо детей
06:28Польза не доказана: эффективность БАДов в лечении заболеваний
06:04В Крыму ученые находят новые площадки выброса метана в Черном море
00:01Чего ждать от погоды в Крыму в среду
00:00Какой сегодня праздник: 5 ноября
22:30"Сарматы" на боевом дежурстве и День народного единства в Крыму: главное
22:26В горах Судака женщина застряла на "сыпучке"
22:11Путин сделал заявление о системе "Орешник"
21:58"Посейдон" и "Буревестник" – Путин обозначил скорость и характеристики
21:54Ракетные системы "Сармат" встанут на боевое дежурство в 2026 году – Путин
21:40Юрий Николаев – биография
21:26В Одессе закрыли гостиничный комплекс за русский язык
21:18Крымский мост сейчас – обстановка к вечеру вторника
Лента новостейМолния