В США разбился грузовой самолет - семь человек погибли
В США разбился грузовой самолет - семь человек погибли - РИА Новости Крым, 05.11.2025
В США разбился грузовой самолет - семь человек погибли
сша
авиация
авиакатастрофа
самолет
новости
в мире
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя - РИА Новости Крым. Губернатор Кентукки Энди Бешир заявил, что как минимум семь человек погибли в крушении грузового самолета."Мы полагаем, что погибло как минимум семь человек. Раненые, некоторые в очень тяжелом состоянии, получают помощь в местных больницах", - заявил он на пресс-конференции.Как отметил Бешир, ожидается, что число погибших увеличится.Ранее Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) сообщило РИА Новости, что грузовой самолет MD-11 потерпел крушение после вылета из аэропорта Луисвилла.Компания UPS ранее сообщила РИА Новости, что на борту самолета было три члена экипажа.Ранее Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) сообщило РИА Новости, что грузовой самолет MD-11 потерпел крушение после вылета из аэропорта Луисвилла. Компания UPS ранее сообщила РИА Новости, что на борту самолета было три члена экипажа.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Число погибших при крушении грузового самолета в США растет
07:05 05.11.2025 (обновлено: 07:08 05.11.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя - РИА Новости Крым. Губернатор Кентукки Энди Бешир заявил, что как минимум семь человек погибли в крушении грузового самолета.
"Мы полагаем, что погибло как минимум семь человек. Раненые, некоторые в очень тяжелом состоянии, получают помощь в местных больницах", - заявил он на пресс-конференции.
Как отметил Бешир, ожидается, что число погибших увеличится.
Ранее Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) сообщило РИА Новости, что грузовой самолет MD-11 потерпел крушение после вылета из аэропорта Луисвилла.
Компания UPS ранее сообщила РИА Новости, что на борту самолета было три члена экипажа.
