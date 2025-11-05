Рейтинг@Mail.ru
В России создано свыше 250 опережающих стандартов качества товаров - РИА Новости Крым, 05.11.2025
В России создано свыше 250 опережающих стандартов качества товаров
В России создано свыше 250 опережающих стандартов качества товаров - РИА Новости Крым, 05.11.2025
В России создано свыше 250 опережающих стандартов качества товаров
Для повышения конкурентоспособности российской продукции было создано более 250 опережающих стандартов. Об этом рассказал руководитель автономной некоммерческой РИА Новости Крым, 05.11.2025
2025-11-05T11:27
2025-11-05T11:31
новости
правительство россии
михаил мишустин
роскачество
россия
росстандарт
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя - РИА Новости Крым. Для повышения конкурентоспособности российской продукции было создано более 250 опережающих стандартов. Об этом рассказал руководитель автономной некоммерческой организации (АНО) "Российская система качества" Максим Протасов в ходе встречи с премьер-министром страны Михаилом Мишустиным, отметив, что "Роскачество" внедряет принципы так называемой пищевой безопасности и производства органических продуктов.По его словам, веерные исследования "Роскачества" затронули свыше 13 тысяч брендов базовой потребительской корзины. В течение последних нескольких лет внимание специалистов сфокусировано, на тех товарах, которые стали замещать покинувшие российский рынок иностранные бренды.Также он отметил, что благодаря веерным исследованиям, в полной мере реализован эффект так называемой мягкой силы: "92% производителей, торговых сетей в первые две недели после получения информации о каких‑то недостатках своих товаров меняют полку, а также внедряют лучшие системы менеджмента качества в свою работу. И это в первую очередь касается как раз новых производителей, новых брендов на российском рынке"."Роскачество" вот уже десять лет при поддержке российского правительства продвигает идеологию культуры качества во всех отраслях экономики и регионах страны.Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявлял, что Крым готов расширять рынок продовольствия, повышать качество товаров и услуг, а также обеспечивать безопасные условия для бизнеса.Несколько крупных федеральных ретейлеров рассматривают возможность захода в Крым, перспективы очень хорошие, сообщал статс-секретарь - замминистра промышленности и торговли РФ Роман Чекушов.
В России создано свыше 250 опережающих стандартов качества товаров

"Роскачеством" за десять лет создано свыше 250 опережающих стандартов - Протасов

11:27 05.11.2025 (обновлено: 11:31 05.11.2025)
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкДом правительства РФ.
Дом правительства РФ. - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя - РИА Новости Крым. Для повышения конкурентоспособности российской продукции было создано более 250 опережающих стандартов. Об этом рассказал руководитель автономной некоммерческой организации (АНО) "Российская система качества" Максим Протасов в ходе встречи с премьер-министром страны Михаилом Мишустиным, отметив, что "Роскачество" внедряет принципы так называемой пищевой безопасности и производства органических продуктов.
"Было создано более 250 опережающих стандартов, причем эти стандарты принимались нами совместно с Росстандартом именно в тех отраслях, которые должны были производить импортозамещенную продукцию", - сказал Протасов.
По его словам, веерные исследования "Роскачества" затронули свыше 13 тысяч брендов базовой потребительской корзины. В течение последних нескольких лет внимание специалистов сфокусировано, на тех товарах, которые стали замещать покинувшие российский рынок иностранные бренды.

"<...> у 60 процентов исследованных нами таких товаров рейтинг "Роскачества" выше. А с оставшимися 40 процентами производителей мы активно проводим работу в рамках диагностики качества процессов", - уточнил Протасов.

Также он отметил, что благодаря веерным исследованиям, в полной мере реализован эффект так называемой мягкой силы: "92% производителей, торговых сетей в первые две недели после получения информации о каких‑то недостатках своих товаров меняют полку, а также внедряют лучшие системы менеджмента качества в свою работу. И это в первую очередь касается как раз новых производителей, новых брендов на российском рынке".
"Роскачество" вот уже десять лет при поддержке российского правительства продвигает идеологию культуры качества во всех отраслях экономики и регионах страны.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявлял, что Крым готов расширять рынок продовольствия, повышать качество товаров и услуг, а также обеспечивать безопасные условия для бизнеса.
Несколько крупных федеральных ретейлеров рассматривают возможность захода в Крым, перспективы очень хорошие, сообщал статс-секретарь - замминистра промышленности и торговли РФ Роман Чекушов.
