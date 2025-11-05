https://crimea.ria.ru/20251105/v-rossii-sozdano-svyshe-250-operezhayuschikh-standartov-kachestva-tovarov-1150670035.html

В России создано свыше 250 опережающих стандартов качества товаров

Для повышения конкурентоспособности российской продукции было создано более 250 опережающих стандартов. Об этом рассказал руководитель автономной некоммерческой

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя - РИА Новости Крым. Для повышения конкурентоспособности российской продукции было создано более 250 опережающих стандартов. Об этом рассказал руководитель автономной некоммерческой организации (АНО) "Российская система качества" Максим Протасов в ходе встречи с премьер-министром страны Михаилом Мишустиным, отметив, что "Роскачество" внедряет принципы так называемой пищевой безопасности и производства органических продуктов.По его словам, веерные исследования "Роскачества" затронули свыше 13 тысяч брендов базовой потребительской корзины. В течение последних нескольких лет внимание специалистов сфокусировано, на тех товарах, которые стали замещать покинувшие российский рынок иностранные бренды.Также он отметил, что благодаря веерным исследованиям, в полной мере реализован эффект так называемой мягкой силы: "92% производителей, торговых сетей в первые две недели после получения информации о каких‑то недостатках своих товаров меняют полку, а также внедряют лучшие системы менеджмента качества в свою работу. И это в первую очередь касается как раз новых производителей, новых брендов на российском рынке"."Роскачество" вот уже десять лет при поддержке российского правительства продвигает идеологию культуры качества во всех отраслях экономики и регионах страны.Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявлял, что Крым готов расширять рынок продовольствия, повышать качество товаров и услуг, а также обеспечивать безопасные условия для бизнеса.Несколько крупных федеральных ретейлеров рассматривают возможность захода в Крым, перспективы очень хорошие, сообщал статс-секретарь - замминистра промышленности и торговли РФ Роман Чекушов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Роспотребнадзор назвал запрещенные к покупке овощиВ России ввели новый ГОСТ на школьную форму – мнение крымчанТоварооборот России и Беларуси вырос в 1,8 раза за пять лет

