В России создано свыше 250 опережающих стандартов качества товаров
"Роскачеством" за десять лет создано свыше 250 опережающих стандартов - Протасов
11:27 05.11.2025 (обновлено: 11:31 05.11.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя - РИА Новости Крым. Для повышения конкурентоспособности российской продукции было создано более 250 опережающих стандартов. Об этом рассказал руководитель автономной некоммерческой организации (АНО) "Российская система качества" Максим Протасов в ходе встречи с премьер-министром страны Михаилом Мишустиным, отметив, что "Роскачество" внедряет принципы так называемой пищевой безопасности и производства органических продуктов.
"Было создано более 250 опережающих стандартов, причем эти стандарты принимались нами совместно с Росстандартом именно в тех отраслях, которые должны были производить импортозамещенную продукцию", - сказал Протасов.
По его словам, веерные исследования "Роскачества" затронули свыше 13 тысяч брендов базовой потребительской корзины. В течение последних нескольких лет внимание специалистов сфокусировано, на тех товарах, которые стали замещать покинувшие российский рынок иностранные бренды.
"<...> у 60 процентов исследованных нами таких товаров рейтинг "Роскачества" выше. А с оставшимися 40 процентами производителей мы активно проводим работу в рамках диагностики качества процессов", - уточнил Протасов.
Также он отметил, что благодаря веерным исследованиям, в полной мере реализован эффект так называемой мягкой силы: "92% производителей, торговых сетей в первые две недели после получения информации о каких‑то недостатках своих товаров меняют полку, а также внедряют лучшие системы менеджмента качества в свою работу. И это в первую очередь касается как раз новых производителей, новых брендов на российском рынке".
"Роскачество" вот уже десять лет при поддержке российского правительства продвигает идеологию культуры качества во всех отраслях экономики и регионах страны.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявлял
, что Крым готов расширять рынок продовольствия, повышать качество товаров и услуг, а также обеспечивать безопасные условия для бизнеса.
Несколько крупных федеральных ретейлеров рассматривают возможность захода в Крым
, перспективы очень хорошие, сообщал статс-секретарь - замминистра промышленности и торговли РФ Роман Чекушов.
