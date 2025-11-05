Рейтинг@Mail.ru
В России появятся детские SIM-карты - РИА Новости Крым, 05.11.2025
https://crimea.ria.ru/20251105/v-rossii-poyavyatsya-detskie-sim-karty-1150671697.html
В России появятся детские SIM-карты
В России появятся детские SIM-карты - РИА Новости Крым, 05.11.2025
В России появятся детские SIM-карты
После введения детских SIM-карт в России, родители смогут получать геотрек своего ребенка без предварительной подачи официального заявления. Об этом пишет РИА Новости Крым, 05.11.2025
2025-11-05T12:31
2025-11-05T12:19
новости
связь
мобильная связь
дети
россия
минцифры рф
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя – РИА Новости Крым. После введения детских SIM-карт в России, родители смогут получать геотрек своего ребенка без предварительной подачи официального заявления. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максута Шадаева.Таким образом детские SIM-карты будут оформляться с согласия родителей, и взрослые смогут получать геотреки своих детей без подачи официального заявления, рассказал министр в рамках межрегионального форума поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт".Ранее в Минцифры РФ сообщили, что QR-код с "Госдоков" можно будет использовать для подтверждения личности. Такая система станет равнозначной бумажным документам. Удостоверить свою личность россияне смогут на мероприятиях с возрастным ограничением, для входа в офисные центры с пропускной системой, а также при отправке или получении посылок и заказных писем.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram,, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму ограничили работу Telegram и WhatsApp Утечка данных из мессенджера Max – фейкПроблему с интернетом теперь можно решить через Госуслуги
россия
Новости
новости, связь, мобильная связь, дети, россия, минцифры рф
В России появятся детские SIM-карты

Минцифры: в РФ родители смогут получать геотреки детей без подачи официального заявления

12:31 05.11.2025
 
© РИА Новости . Владислав СергиенкоSIM-карта "Крымтелеком"
SIM-карта Крымтелеком - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
© РИА Новости . Владислав Сергиенко
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя – РИА Новости Крым. После введения детских SIM-карт в России, родители смогут получать геотрек своего ребенка без предварительной подачи официального заявления. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максута Шадаева.

"Мы сейчас вводим так называемые детские SIM-карты. Обязанность для всех детей все-таки оформлять SIM-карты отдельным образом. Понятно, что они будут оформляться с согласия родителей. Но по детским SIM-картам родители всегда будут иметь возможность получать геотреки по запросу без судебных решений", – сказано в публикации.

Таким образом детские SIM-карты будут оформляться с согласия родителей, и взрослые смогут получать геотреки своих детей без подачи официального заявления, рассказал министр в рамках межрегионального форума поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт".
Ранее в Минцифры РФ сообщили, что QR-код с "Госдоков" можно будет использовать для подтверждения личности. Такая система станет равнозначной бумажным документам. Удостоверить свою личность россияне смогут на мероприятиях с возрастным ограничением, для входа в офисные центры с пропускной системой, а также при отправке или получении посылок и заказных писем.
