В России появятся детские SIM-карты
Минцифры: в РФ родители смогут получать геотреки детей без подачи официального заявления
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя – РИА Новости Крым. После введения детских SIM-карт в России, родители смогут получать геотрек своего ребенка без предварительной подачи официального заявления. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максута Шадаева.
"Мы сейчас вводим так называемые детские SIM-карты. Обязанность для всех детей все-таки оформлять SIM-карты отдельным образом. Понятно, что они будут оформляться с согласия родителей. Но по детским SIM-картам родители всегда будут иметь возможность получать геотреки по запросу без судебных решений", – сказано в публикации.
Таким образом детские SIM-карты будут оформляться с согласия родителей, и взрослые смогут получать геотреки своих детей без подачи официального заявления, рассказал министр в рамках межрегионального форума поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт".
Ранее в Минцифры РФ сообщили, что QR-код с "Госдоков" можно будет использовать для подтверждения личности. Такая система станет равнозначной бумажным документам. Удостоверить свою личность россияне смогут на мероприятиях с возрастным ограничением, для входа в офисные центры с пропускной системой, а также при отправке или получении посылок и заказных писем.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram,, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: