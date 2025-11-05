https://crimea.ria.ru/20251105/v-rossii-poyavyatsya-detskie-sim-karty-1150671697.html

В России появятся детские SIM-карты

В России появятся детские SIM-карты - РИА Новости Крым, 05.11.2025

В России появятся детские SIM-карты

После введения детских SIM-карт в России, родители смогут получать геотрек своего ребенка без предварительной подачи официального заявления. Об этом пишет РИА... РИА Новости Крым, 05.11.2025

2025-11-05T12:31

2025-11-05T12:31

2025-11-05T12:19

новости

связь

мобильная связь

дети

россия

минцифры рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110300/90/1103009076_119:323:2449:1633_1920x0_80_0_0_764d589abffcb28bf4581c14771f6a9a.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя – РИА Новости Крым. После введения детских SIM-карт в России, родители смогут получать геотрек своего ребенка без предварительной подачи официального заявления. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максута Шадаева.Таким образом детские SIM-карты будут оформляться с согласия родителей, и взрослые смогут получать геотреки своих детей без подачи официального заявления, рассказал министр в рамках межрегионального форума поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт".Ранее в Минцифры РФ сообщили, что QR-код с "Госдоков" можно будет использовать для подтверждения личности. Такая система станет равнозначной бумажным документам. Удостоверить свою личность россияне смогут на мероприятиях с возрастным ограничением, для входа в офисные центры с пропускной системой, а также при отправке или получении посылок и заказных писем.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram,, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму ограничили работу Telegram и WhatsApp Утечка данных из мессенджера Max – фейкПроблему с интернетом теперь можно решить через Госуслуги

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, связь, мобильная связь, дети, россия, минцифры рф