В одном из крымских кафе нашли 48 килограммов "сомнительной" продукции - РИА Новости Крым, 05.11.2025
В одном из крымских кафе нашли 48 килограммов "сомнительной" продукции
В одном из крымских кафе нашли 48 килограммов "сомнительной" продукции - РИА Новости Крым, 05.11.2025
В одном из крымских кафе нашли 48 килограммов "сомнительной" продукции
Мясо без маркировки и продукты без ветеринарных сопроводительных документов – такие нарушения выявили в одном из кафе Красноперекопска в Крыму. Об этом сообщили РИА Новости Крым, 05.11.2025
2025-11-05T11:41
2025-11-05T11:41
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/05/1150670350_0:0:1106:622_1920x0_80_0_0_ac4ed51509fdd90194dc085f7807721b.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя – РИА Новости Крым. Мясо без маркировки и продукты без ветеринарных сопроводительных документов – такие нарушения выявили в одном из кафе Красноперекопска в Крыму. Об этом сообщили в Азово-Черноморском межрегиональном управлении Россельхознадзора.В ходе осмотра морозильной камеры установлено, что на хранении находилась замороженная мясная продукция без маркировки, без информации о дате изготовления, сроке годности, условиях хранения и производителе общим весом 28 килограммов.Кроме того, в обороте кафе выявлены колбасные изделия из мяса птицы и пастеризованное молоко, на которые не оформлены и не предоставлены ветеринарные сопроводительные документы, общим весом 19 килограммов."Продукция, имеющая указанные нарушения, признается некачественной и опасной, и может нанести вред здоровью и жизни потребителя. 22 октября 2025 года небезопасные товары в количестве 48 килограммов были изъяты и уничтожены", – добавили в сообщении.По всем фактам нарушений в отношении предпринимателя оформлены административные протоколы по ч.2 ст. 14.43, ч. 1 ст.10.6 КоАП РФ.Ранее в Госдуме сообщили, что конфискованные товары и продукцию без маркировки будут отправлять на гуманитарные цели. Согласно принятому закону, такие товары будут передавать нуждающимся.
РИА Новости Крым
Новости
красноперекопск, крым, продукты, россельхознадзор, россети, новости крыма
В одном из крымских кафе нашли 48 килограммов "сомнительной" продукции

В Крыму кафе оштрафовали за нарушение условий хранения продуктов

11:41 05.11.2025
 
© Азово-Черноморское межрегиональное управление РоссельхознадзораВ Крыму Россельхознадзор выявил в кафе небезопасную продукцию
В Крыму Россельхознадзор выявил в кафе небезопасную продукцию
© Азово-Черноморское межрегиональное управление Россельхознадзора
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя – РИА Новости Крым. Мясо без маркировки и продукты без ветеринарных сопроводительных документов – такие нарушения выявили в одном из кафе Красноперекопска в Крыму. Об этом сообщили в Азово-Черноморском межрегиональном управлении Россельхознадзора.
"Провели внеплановую проверку, согласованную с прокуратурой Крыма, в отношении предпринимателя, который осуществляет деятельность по организации общественного питания в одном из кафе Красноперекопска", – сказано в сообщении.
В ходе осмотра морозильной камеры установлено, что на хранении находилась замороженная мясная продукция без маркировки, без информации о дате изготовления, сроке годности, условиях хранения и производителе общим весом 28 килограммов.
Кроме того, в обороте кафе выявлены колбасные изделия из мяса птицы и пастеризованное молоко, на которые не оформлены и не предоставлены ветеринарные сопроводительные документы, общим весом 19 килограммов.
"Продукция, имеющая указанные нарушения, признается некачественной и опасной, и может нанести вред здоровью и жизни потребителя. 22 октября 2025 года небезопасные товары в количестве 48 килограммов были изъяты и уничтожены", – добавили в сообщении.
По всем фактам нарушений в отношении предпринимателя оформлены административные протоколы по ч.2 ст. 14.43, ч. 1 ст.10.6 КоАП РФ.
Ранее в Госдуме сообщили, что конфискованные товары и продукцию без маркировки будут отправлять на гуманитарные цели. Согласно принятому закону, такие товары будут передавать нуждающимся.
КрасноперекопскКрымПродуктыРоссельхознадзорРоссетиНовости Крыма
 
