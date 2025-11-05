https://crimea.ria.ru/20251105/v-odnom-iz-krymskikh-kafe-nashli-48-kilogrammov-somnitelnoy-produktsii-1150670207.html

В одном из крымских кафе нашли 48 килограммов "сомнительной" продукции

В одном из крымских кафе нашли 48 килограммов "сомнительной" продукции - РИА Новости Крым, 05.11.2025

В одном из крымских кафе нашли 48 килограммов "сомнительной" продукции

Мясо без маркировки и продукты без ветеринарных сопроводительных документов – такие нарушения выявили в одном из кафе Красноперекопска в Крыму. Об этом сообщили РИА Новости Крым, 05.11.2025

2025-11-05T11:41

2025-11-05T11:41

2025-11-05T11:41

красноперекопск

крым

продукты

россельхознадзор

россети

новости крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/05/1150670350_0:0:1106:622_1920x0_80_0_0_ac4ed51509fdd90194dc085f7807721b.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя – РИА Новости Крым. Мясо без маркировки и продукты без ветеринарных сопроводительных документов – такие нарушения выявили в одном из кафе Красноперекопска в Крыму. Об этом сообщили в Азово-Черноморском межрегиональном управлении Россельхознадзора.В ходе осмотра морозильной камеры установлено, что на хранении находилась замороженная мясная продукция без маркировки, без информации о дате изготовления, сроке годности, условиях хранения и производителе общим весом 28 килограммов.Кроме того, в обороте кафе выявлены колбасные изделия из мяса птицы и пастеризованное молоко, на которые не оформлены и не предоставлены ветеринарные сопроводительные документы, общим весом 19 килограммов."Продукция, имеющая указанные нарушения, признается некачественной и опасной, и может нанести вред здоровью и жизни потребителя. 22 октября 2025 года небезопасные товары в количестве 48 килограммов были изъяты и уничтожены", – добавили в сообщении.По всем фактам нарушений в отношении предпринимателя оформлены административные протоколы по ч.2 ст. 14.43, ч. 1 ст.10.6 КоАП РФ.Ранее в Госдуме сообщили, что конфискованные товары и продукцию без маркировки будут отправлять на гуманитарные цели. Согласно принятому закону, такие товары будут передавать нуждающимся.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Цирк без лицензии: в Крыму оштрафовали шапитоВ Крыму уничтожили около 70 кг санкционной продукцииВ Крым не пустили 27 коров без документов

красноперекопск

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

красноперекопск, крым, продукты, россельхознадзор, россети, новости крыма