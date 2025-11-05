https://crimea.ria.ru/20251105/v-kurskoy-oblasti-uvekovechili-pamyat-sevastopolskikh-saperov-1150676035.html
В Курской области увековечили память севастопольских саперов
Память о погибших при разминировании севастопольских пиротехниках МЧС России увековечили в Курской области. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Севастополя. РИА Новости Крым, 05.11.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя - РИА Новости Крым. Память о погибших при разминировании севастопольских пиротехниках МЧС России увековечили в Курской области. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Севастополя."На Аллее Славы в Пристенском районе открыли памятник в честь сотрудников сводного пиротехнического отряда МЧС России, погибших при исполнении служебного долга", - говорится в сообщении.Трагедия произошла 14 июля, когда при разминировании в Пристенском районе Курской области оборвались жизни сотрудников севастопольского чрезвычайного ведомства Сергея Иванова и Решата Медиева.Свое последнее задание на курской земле Иванов и Медиев выполняли вместе. Оба героя награждены Орденами Мужества посмертно, уточнили в ведомстве.Коллеги погибших спасателей привезли в Курскую область камень с севастопольской горы Гасфорта, который увенчала мемориальная табличка. Идею помог воплотить начальник Главного управления МЧС России по Курской области Иван Лунев, добавили в МЧС региона.Ранее сотрудник МЧС России Семен Луговой погиб во время работ в Керченском проливе в Краснодарском крае, сообщал краевой главк спасательного ведомства.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Памятник погибшим военкорам появится в МелитополеНародный герой: в Крыму вспоминают экс-главу ДНР Александра ЗахарченкоПутин посмертно наградил погибшего при теракте под Брянском машиниста
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя - РИА Новости Крым. Память о погибших при разминировании севастопольских пиротехниках МЧС России увековечили в Курской области. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Севастополя.
"На Аллее Славы в Пристенском районе открыли памятник в честь сотрудников сводного пиротехнического отряда МЧС России, погибших при исполнении служебного долга", - говорится в сообщении.
Трагедия произошла 14 июля
, когда при разминировании в Пристенском районе Курской области оборвались жизни сотрудников севастопольского чрезвычайного ведомства Сергея Иванова и Решата Медиева.
Свое последнее задание на курской земле Иванов и Медиев выполняли вместе. Оба героя награждены Орденами Мужества посмертно, уточнили в ведомстве.
Коллеги погибших спасателей привезли в Курскую область камень с севастопольской горы Гасфорта, который увенчала мемориальная табличка. Идею помог воплотить начальник Главного управления МЧС России по Курской области Иван Лунев, добавили в МЧС региона.
Ранее сотрудник МЧС России Семен Луговой погиб во время работ
в Керченском проливе в Краснодарском крае, сообщал краевой главк спасательного ведомства.
