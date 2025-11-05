Рейтинг@Mail.ru
В Курской области увековечили память севастопольских саперов - РИА Новости Крым, 05.11.2025
В Курской области увековечили память севастопольских саперов
В Курской области увековечили память севастопольских саперов - РИА Новости Крым, 05.11.2025
В Курской области увековечили память севастопольских саперов
Память о погибших при разминировании севастопольских пиротехниках МЧС России увековечили в Курской области. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Севастополя. РИА Новости Крым, 05.11.2025
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/05/1150675809_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_42c35d8f0997cee1e4c874af2c591ec3.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя - РИА Новости Крым. Память о погибших при разминировании севастопольских пиротехниках МЧС России увековечили в Курской области. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Севастополя."На Аллее Славы в Пристенском районе открыли памятник в честь сотрудников сводного пиротехнического отряда МЧС России, погибших при исполнении служебного долга", - говорится в сообщении.Трагедия произошла 14 июля, когда при разминировании в Пристенском районе Курской области оборвались жизни сотрудников севастопольского чрезвычайного ведомства Сергея Иванова и Решата Медиева.Свое последнее задание на курской земле Иванов и Медиев выполняли вместе. Оба героя награждены Орденами Мужества посмертно, уточнили в ведомстве.Коллеги погибших спасателей привезли в Курскую область камень с севастопольской горы Гасфорта, который увенчала мемориальная табличка. Идею помог воплотить начальник Главного управления МЧС России по Курской области Иван Лунев, добавили в МЧС региона.Ранее сотрудник МЧС России Семен Луговой погиб во время работ в Керченском проливе в Краснодарском крае, сообщал краевой главк спасательного ведомства.
курская область, память, участники сво, герои сво, новости, крым, новости крыма, севастополь, новости севастополя, мчс севастополя
В Курской области увековечили память севастопольских саперов

Память о погибших севастопольских пиротехниках МЧС России увековечили в Курской области

14:41 05.11.2025
 
© МЧС СевастополяПамять о погибших севастопольских пиротехниках МЧС России увековечили в Курской области
Память о погибших севастопольских пиротехниках МЧС России увековечили в Курской области
© МЧС Севастополя
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя - РИА Новости Крым. Память о погибших при разминировании севастопольских пиротехниках МЧС России увековечили в Курской области. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Севастополя.
"На Аллее Славы в Пристенском районе открыли памятник в честь сотрудников сводного пиротехнического отряда МЧС России, погибших при исполнении служебного долга", - говорится в сообщении.
Трагедия произошла 14 июля, когда при разминировании в Пристенском районе Курской области оборвались жизни сотрудников севастопольского чрезвычайного ведомства Сергея Иванова и Решата Медиева.
Свое последнее задание на курской земле Иванов и Медиев выполняли вместе. Оба героя награждены Орденами Мужества посмертно, уточнили в ведомстве.
Коллеги погибших спасателей привезли в Курскую область камень с севастопольской горы Гасфорта, который увенчала мемориальная табличка. Идею помог воплотить начальник Главного управления МЧС России по Курской области Иван Лунев, добавили в МЧС региона.
Ранее сотрудник МЧС России Семен Луговой погиб во время работ в Керченском проливе в Краснодарском крае, сообщал краевой главк спасательного ведомства.
