В Курской области увековечили память севастопольских саперов

Память о погибших при разминировании севастопольских пиротехниках МЧС России увековечили в Курской области. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Севастополя.

2025-11-05T14:41

курская область

память

участники сво

герои сво

новости

крым

новости крыма

севастополь

новости севастополя

мчс севастополя

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/05/1150675809_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_42c35d8f0997cee1e4c874af2c591ec3.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя - РИА Новости Крым. Память о погибших при разминировании севастопольских пиротехниках МЧС России увековечили в Курской области. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Севастополя."На Аллее Славы в Пристенском районе открыли памятник в честь сотрудников сводного пиротехнического отряда МЧС России, погибших при исполнении служебного долга", - говорится в сообщении.Трагедия произошла 14 июля, когда при разминировании в Пристенском районе Курской области оборвались жизни сотрудников севастопольского чрезвычайного ведомства Сергея Иванова и Решата Медиева.Свое последнее задание на курской земле Иванов и Медиев выполняли вместе. Оба героя награждены Орденами Мужества посмертно, уточнили в ведомстве.Коллеги погибших спасателей привезли в Курскую область камень с севастопольской горы Гасфорта, который увенчала мемориальная табличка. Идею помог воплотить начальник Главного управления МЧС России по Курской области Иван Лунев, добавили в МЧС региона.Ранее сотрудник МЧС России Семен Луговой погиб во время работ в Керченском проливе в Краснодарском крае, сообщал краевой главк спасательного ведомства.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Памятник погибшим военкорам появится в МелитополеНародный герой: в Крыму вспоминают экс-главу ДНР Александра ЗахарченкоПутин посмертно наградил погибшего при теракте под Брянском машиниста

2025

Новости

