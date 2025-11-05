https://crimea.ria.ru/20251105/v-krymu-vinovniku-dtp-s-peshekhodom-vynesli-prigovor-1150674503.html
В Крыму виновнику ДТП с пешеходом вынесли приговор
В Крыму виновнику ДТП с пешеходом вынесли приговор - РИА Новости Крым, 05.11.2025
В Крыму виновнику ДТП с пешеходом вынесли приговор
В Симферополе вынесли приговор водителю, сбившему женщину на пешеходном переходе. Об этом сообщили в республиканской прокуратуре. РИА Новости Крым, 05.11.2025
дтп в крыму и севастополе
прокуратура республики крым
приговор
правосудие
закон и право
симферополь
крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя - РИА Новости Крым. В Симферополе вынесли приговор водителю, сбившему женщину на пешеходном переходе. Об этом сообщили в республиканской прокуратуре.ДТП произошло 17 марта 2025 года.Уточняется, что потерпевшая получила множественные травмы. Суд с учетом позиции государственного обвинителя приговорил мужчину к 1 году ограничения свободы с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами сроком на 1,5 года.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Жителя Феодосии будут судить за сбитую насмерть женщину-пешеходаВиновнику ДТП с пострадавшим в Крыму отменили условный срокМягкий приговор экс-члену ОП Крыма – Бастрыкин требует отчет
