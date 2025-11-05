В Крыму виновнику ДТП с пешеходом вынесли приговор

Рейтинг@Mail.ru
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя - РИА Новости Крым. В Симферополе вынесли приговор водителю, сбившему женщину на пешеходном переходе. Об этом сообщили в республиканской прокуратуре.ДТП произошло 17 марта 2025 года.Уточняется, что потерпевшая получила множественные травмы. Суд с учетом позиции государственного обвинителя приговорил мужчину к 1 году ограничения свободы с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами&nbsp;сроком на 1,5 года.
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя - РИА Новости Крым. В Симферополе вынесли приговор водителю, сбившему женщину на пешеходном переходе. Об этом сообщили в республиканской прокуратуре.
ДТП произошло 17 марта 2025 года.
"Подсудимый двигался на автомобиле Hyundai по улице Лермонтова в городе Симферополе. Проявив невнимательность, он совершил наезд на женщину, которая двигалась по пешеходному переходу", - говорится в сообщении.
Уточняется, что потерпевшая получила множественные травмы.
Суд с учетом позиции государственного обвинителя приговорил мужчину к 1 году ограничения свободы с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами сроком на 1,5 года.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Жителя Феодосии будут судить за сбитую насмерть женщину-пешехода
Виновнику ДТП с пострадавшим в Крыму отменили условный срок
Мягкий приговор экс-члену ОП Крыма – Бастрыкин требует отчет
 
ДТП в Крыму и СевастополеПрокуратура Республики КрымПриговорПравосудиеЗакон и правоСимферопольКрым
 
