В Крыму ученые находят новые площадки выброса метана в Черном море

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя - РИА Новости Крым. За три года в ходе научных экспедиций, посвященных поиску, картированию, оценке газовых потоков и экологическому эффекту, у побережья Крыма обнаружено более 600 площадок выброса метана. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказала старший научный сотрудник отдела радиационной и химической биологии Федерального исследовательского центра "Институт биологии южных морей им. А.О. Ковалевского РАН", кандидат биологических наук Татьяна Малахова.По ее словам, на шельфе всех причерноморских стран есть метановые газовыделения. Ежегодно ученые разных стран обнаруживают такие площадки на побережье Болгарии, Турции, Грузии, Румынии."Сипы (сип – это естественный выход газов, в данном случае на морском дне) обнаруживаются от уреза вод, от самых небольших глубин в Черном море до глубин в основном 725 метров", – уточнила она.При этом ученая отметила, что на больших глубинах, куда не могут добраться дайверы, создаются специальные условия, при которых свободный газ находится в состоянии, связанном с водой в виде кристаллических решеток, так называемых газогидратов. И этот метан "так хорошо упакован в этих кристаллах, и его так много, что некоторые ученые считают, что когда мы научимся добывать их, это будет топливом будущего, но пока есть сложности в добыче этого вида газа".Ранее сообщалось, что с момента открытия метановых сипов в Черном море в 1989 году, учеными установлены географические координаты свыше 4000 площадок и показано, что на больших глубинах газовые струи полностью растворяются в водной толще. А вот с площадок, расположенных на глубине менее 250 метров, метан может достигать поверхности.Черное море отличается своим газовым составом от большинства бассейнов Мирового океана. Исследования метановых газовыделений в Черном море проводятся более 35 лет, но в последние годы особое внимание ученых нацелено на черноморский шельф у берегов Крыма и Кавказа.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Черном море хотят разместить карбоновые полигоныЗемлетрясение в Крыму может привести к выбросу метана в море – ученыеЧем Черное море отличается от других морей на планете

