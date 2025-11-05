Рейтинг@Mail.ru
В Крыму ученые находят новые площадки выброса метана в Черном море - РИА Новости Крым, 04.11.2025
В Крыму ученые находят новые площадки выброса метана в Черном море
В Крыму ученые находят новые площадки выброса метана в Черном море - РИА Новости Крым, 04.11.2025
В Крыму ученые находят новые площадки выброса метана в Черном море
За три года в ходе научных экспедиций, посвященных поиску, картированию, оценке газовых потоков и экологическому эффекту, у побережья Крыма обнаружено более 600
2025-11-05T06:04
2025-11-04T23:05
черное море
наука в крыму: открытия и изобретения
экология
новости крыма
инбюм
профессор водяницкий
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя - РИА Новости Крым. За три года в ходе научных экспедиций, посвященных поиску, картированию, оценке газовых потоков и экологическому эффекту, у побережья Крыма обнаружено более 600 площадок выброса метана. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказала старший научный сотрудник отдела радиационной и химической биологии Федерального исследовательского центра "Институт биологии южных морей им. А.О. Ковалевского РАН", кандидат биологических наук Татьяна Малахова.По ее словам, на шельфе всех причерноморских стран есть метановые газовыделения. Ежегодно ученые разных стран обнаруживают такие площадки на побережье Болгарии, Турции, Грузии, Румынии."Сипы (сип – это естественный выход газов, в данном случае на морском дне) обнаруживаются от уреза вод, от самых небольших глубин в Черном море до глубин в основном 725 метров", – уточнила она.При этом ученая отметила, что на больших глубинах, куда не могут добраться дайверы, создаются специальные условия, при которых свободный газ находится в состоянии, связанном с водой в виде кристаллических решеток, так называемых газогидратов. И этот метан "так хорошо упакован в этих кристаллах, и его так много, что некоторые ученые считают, что когда мы научимся добывать их, это будет топливом будущего, но пока есть сложности в добыче этого вида газа".Ранее сообщалось, что с момента открытия метановых сипов в Черном море в 1989 году, учеными установлены географические координаты свыше 4000 площадок и показано, что на больших глубинах газовые струи полностью растворяются в водной толще. А вот с площадок, расположенных на глубине менее 250 метров, метан может достигать поверхности.Черное море отличается своим газовым составом от большинства бассейнов Мирового океана. Исследования метановых газовыделений в Черном море проводятся более 35 лет, но в последние годы особое внимание ученых нацелено на черноморский шельф у берегов Крыма и Кавказа.
В Крыму ученые находят новые площадки выброса метана в Черном море

У берегов Крыма ученые нашли более 600 новых площадок выброса метана за три года

06:04 05.11.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя - РИА Новости Крым. За три года в ходе научных экспедиций, посвященных поиску, картированию, оценке газовых потоков и экологическому эффекту, у побережья Крыма обнаружено более 600 площадок выброса метана. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказала старший научный сотрудник отдела радиационной и химической биологии Федерального исследовательского центра "Институт биологии южных морей им. А.О. Ковалевского РАН", кандидат биологических наук Татьяна Малахова.

"С 2022 года в последних трех экспедициях мы обнаружили более 600 площадок (метановых выбросов – ред.) у крымского побережья и около 350 площадок возле Кавказа. Это данные 137-го рейса научно-исследовательского судна "Профессор Водяницкий" (с помощью одиннадцати лабораторий на его борту проводятся исследования в акватории Черного моря – ред.), – рассказала Малахова.

По ее словам, на шельфе всех причерноморских стран есть метановые газовыделения. Ежегодно ученые разных стран обнаруживают такие площадки на побережье Болгарии, Турции, Грузии, Румынии.
"Сипы (сип – это естественный выход газов, в данном случае на морском дне) обнаруживаются от уреза вод, от самых небольших глубин в Черном море до глубин в основном 725 метров", – уточнила она.
При этом ученая отметила, что на больших глубинах, куда не могут добраться дайверы, создаются специальные условия, при которых свободный газ находится в состоянии, связанном с водой в виде кристаллических решеток, так называемых газогидратов. И этот метан "так хорошо упакован в этих кристаллах, и его так много, что некоторые ученые считают, что когда мы научимся добывать их, это будет топливом будущего, но пока есть сложности в добыче этого вида газа".
Ранее сообщалось, что с момента открытия метановых сипов в Черном море в 1989 году, учеными установлены географические координаты свыше 4000 площадок и показано, что на больших глубинах газовые струи полностью растворяются в водной толще. А вот с площадок, расположенных на глубине менее 250 метров, метан может достигать поверхности.
Черное море отличается своим газовым составом от большинства бассейнов Мирового океана. Исследования метановых газовыделений в Черном море проводятся более 35 лет, но в последние годы особое внимание ученых нацелено на черноморский шельф у берегов Крыма и Кавказа.
