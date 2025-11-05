Рейтинг@Mail.ru
В Крыму стали реже болеть ОРВИ - РИА Новости Крым, 05.11.2025
В Крыму стали реже болеть ОРВИ
В Крыму стали реже болеть ОРВИ - РИА Новости Крым, 05.11.2025
В Крыму стали реже болеть ОРВИ
В Крыму и Севастополе продолжают фиксировать снижение уровня заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ). Об этом информирует региональное
2025-11-05T20:02
2025-11-05T20:02
роспотребнадзор
новости крыма
новости севастополя
севастополь
крым
здоровье
здравоохранение в крыму и севастополе
коронавирус
грипп
орви
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя - РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе продолжают фиксировать снижение уровня заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ). Об этом информирует региональное управление Роспотребнадзора.В Севастополе за минувшую неделю заболели респираторными инфекциями 2481 человека, это ниже уровня предыдущей недели на 6,1%, добавили в ведомстве.Кроме того, на отчетной неделе коронавирусом в Крыму заболели 60 человек, а в Севастополе – 112 человек, ситуация находится на контроле ведомства.В регионе также продолжается вакцинация против гриппа. На текущий период в Крыму и Севастополе прививки от гриппа сделали 801678 человек, включая 234255 детей, все медорганизации обеспечены вакцинами для профилактики гриппа, добавили в Роспотребнадзоре.Ранее в среду сообщалось, что количество заболевших гриппом в России за неделю выросло вдвое, при этом заболеваемость находится на сезонном уровне.По информации главы Крыма Сергея Аксенова, с начала старта ежегодной вакцинальной кампании против гриппа иммунизацию прошли почти 500 тысяч жителей республики, прививочная компания продолжается.
В Крыму стали реже болеть ОРВИ

Число заболевших COVID-19 и ОРВИ в Крыму и Севастополе продолжает снижаться

20:02 05.11.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя - РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе продолжают фиксировать снижение уровня заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ). Об этом информирует региональное управление Роспотребнадзора.

"На последней отчетной неделе в Республике Крым отмечается снижение уровня заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями, заболели 8603 человека <…> Заболеваемость ниже уровня предыдущей недели на 2,4% и ниже уровня эпидемического порога на 7,0%", – говорится в сообщении.

В Севастополе за минувшую неделю заболели респираторными инфекциями 2481 человека, это ниже уровня предыдущей недели на 6,1%, добавили в ведомстве.

"По данным лабораторного вирусологического мониторинга, заболеваемость респираторными инфекциями на полуострове обусловлена циркуляцией респираторных вирусов не гриппозной этиологии", – уточнили в пресс-службе.

Кроме того, на отчетной неделе коронавирусом в Крыму заболели 60 человек, а в Севастополе – 112 человек, ситуация находится на контроле ведомства.
В регионе также продолжается вакцинация против гриппа. На текущий период в Крыму и Севастополе прививки от гриппа сделали 801678 человек, включая 234255 детей, все медорганизации обеспечены вакцинами для профилактики гриппа, добавили в Роспотребнадзоре.
Ранее в среду сообщалось, что количество заболевших гриппом в России за неделю выросло вдвое, при этом заболеваемость находится на сезонном уровне.
По информации главы Крыма Сергея Аксенова, с начала старта ежегодной вакцинальной кампании против гриппа иммунизацию прошли почти 500 тысяч жителей республики, прививочная компания продолжается.
