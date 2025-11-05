https://crimea.ria.ru/20251105/v-krymu-stali-rezhe-bolet-orvi-1150679100.html
В Крыму стали реже болеть ОРВИ
В Крыму и Севастополе продолжают фиксировать снижение уровня заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ). Об этом информирует региональное
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя - РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе продолжают фиксировать снижение уровня заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ). Об этом информирует региональное управление Роспотребнадзора.В Севастополе за минувшую неделю заболели респираторными инфекциями 2481 человека, это ниже уровня предыдущей недели на 6,1%, добавили в ведомстве.Кроме того, на отчетной неделе коронавирусом в Крыму заболели 60 человек, а в Севастополе – 112 человек, ситуация находится на контроле ведомства.В регионе также продолжается вакцинация против гриппа. На текущий период в Крыму и Севастополе прививки от гриппа сделали 801678 человек, включая 234255 детей, все медорганизации обеспечены вакцинами для профилактики гриппа, добавили в Роспотребнадзоре.Ранее в среду сообщалось, что количество заболевших гриппом в России за неделю выросло вдвое, при этом заболеваемость находится на сезонном уровне.По информации главы Крыма Сергея Аксенова, с начала старта ежегодной вакцинальной кампании против гриппа иммунизацию прошли почти 500 тысяч жителей республики, прививочная компания продолжается.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Вакцинация от гриппа в Крыму: где можно сделать прививкуНовые правила ОМС в России – какие изменения ввелиЛекарства за счет бюджета – сколько россиян получат бесплатную помощь
