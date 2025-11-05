Рейтинг@Mail.ru
В Крымском районе Кубани произошло смертельное ДТП - РИА Новости Крым, 05.11.2025
https://crimea.ria.ru/20251105/v-krymskom-rayone-kubani-proizoshlo-smertelnoe-dtp-1150669073.html
В Крымском районе Кубани произошло смертельное ДТП
В Крымском районе Кубани произошло смертельное ДТП - РИА Новости Крым, 05.11.2025
В Крымском районе Кубани произошло смертельное ДТП
В Краснодарском крае произошло смертельное ДТП, столкнулись две легковушки. Об этом сообщает Госавтоинспекция Кубани. РИА Новости Крым, 05.11.2025
2025-11-05T10:49
2025-11-05T10:49
мвд по краснодарскому краю
кубань
происшествия
дтп
новости
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/05/1150668953_2:0:1214:682_1920x0_80_0_0_a7d321d0d3e950d736a74d561f01f470.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя – РИА Новости Крым. В Краснодарском крае произошло смертельное ДТП, столкнулись две легковушки. Об этом сообщает Госавтоинспекция Кубани.Сотрудник Госавтоинспекции уточнил, что авария произошла по причине выезда на полосу встречного движения.Как сообщалось ранее, в Сочи произошло дорожно-транспортное происшествие с участием грузовика и двух легковушек, в результате которого пострадали двое детей.
кубань
В Крымском районе Кубани произошло смертельное ДТП

Смертельное ДТП произошло в Крымском районе Краснодарского края

10:49 05.11.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя – РИА Новости Крым. В Краснодарском крае произошло смертельное ДТП, столкнулись две легковушки. Об этом сообщает Госавтоинспекция Кубани.

"5 ноября около 9.00 столкнулись "Нива" и Nissan. Водитель Nissan скончался до приезда скорой медицинской помощи. Водителя и пассажира отечественного авто с травмами доставлен в больницу", - рассказал заместитель начальника Госавтоинспекции Крымского района Краснодарского края майор полиции Олег Мелихов.

Сотрудник Госавтоинспекции уточнил, что авария произошла по причине выезда на полосу встречного движения.
Как сообщалось ранее, в Сочи произошло дорожно-транспортное происшествие с участием грузовика и двух легковушек, в результате которого пострадали двое детей.
