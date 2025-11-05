https://crimea.ria.ru/20251105/v-krymskom-rayone-kubani-proizoshlo-smertelnoe-dtp-1150669073.html
В Крымском районе Кубани произошло смертельное ДТП
В Крымском районе Кубани произошло смертельное ДТП - РИА Новости Крым, 05.11.2025
В Крымском районе Кубани произошло смертельное ДТП
В Краснодарском крае произошло смертельное ДТП, столкнулись две легковушки. Об этом сообщает Госавтоинспекция Кубани. РИА Новости Крым, 05.11.2025
2025-11-05T10:49
2025-11-05T10:49
2025-11-05T10:49
мвд по краснодарскому краю
кубань
происшествия
дтп
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/05/1150668953_2:0:1214:682_1920x0_80_0_0_a7d321d0d3e950d736a74d561f01f470.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя – РИА Новости Крым. В Краснодарском крае произошло смертельное ДТП, столкнулись две легковушки. Об этом сообщает Госавтоинспекция Кубани.Сотрудник Госавтоинспекции уточнил, что авария произошла по причине выезда на полосу встречного движения.Как сообщалось ранее, в Сочи произошло дорожно-транспортное происшествие с участием грузовика и двух легковушек, в результате которого пострадали двое детей.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Виновнику ДТП с пострадавшим в Крыму отменили условный срокЧисло погибших в ДТП с трамваем и маршруткой в Туле выросло до пяти86-летний мужчина попал под колеса авто в Севастополе
кубань
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/05/1150668953_154:0:1063:682_1920x0_80_0_0_2bda6a22f0e052c45c77d0d7863cb2e6.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мвд по краснодарскому краю, кубань, происшествия, дтп, новости
В Крымском районе Кубани произошло смертельное ДТП
Смертельное ДТП произошло в Крымском районе Краснодарского края