В "Артеке" при участии Кириенко открыли бюст героя СВО Назара Енина - РИА Новости Крым, 05.11.2025
В "Артеке" при участии Кириенко открыли бюст героя СВО Назара Енина
В "Артеке" при участии Кириенко открыли бюст героя СВО Назара Енина - РИА Новости Крым, 05.11.2025
В "Артеке" при участии Кириенко открыли бюст героя СВО Назара Енина
В Международном детском центре "Артек" состоялось открытие бюста Героя России, артековца Назара Енина, павшего смертью храбрых в зоне специальной военной... РИА Новости Крым, 05.11.2025
2025-11-05T17:52
2025-11-05T18:01
сергей кириенко
мдц "артек"
память
герои сво
герои россии
ГУРЗУФ, 5 ноя - РИА Новости Крым. В Международном детском центре "Артек" состоялось открытие бюста Героя России, артековца Назара Енина, павшего смертью храбрых в зоне специальной военной операции. В мероприятии принял участие первый замруководителя администрации президента России Сергей Кириенко.Памятник погибшему герою СВО стал 27-м бюстом на Аллее героев-арековцев, открытой в 2016 году и посвященной воспитанникам лагеря, погибшим в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками в годы Великой Отечественной войны.Как отметил директор "Артека" Константин Федоренко, Назар Енин отдыхал в "Артеке" в 2018 году, приехав сюда в рамках патриотического конкурса и проявил себя как лидер. Ровно год назад он погиб в Донецкой Народной Республике.Первый замглавы администрации президента, руководство детского центра и артековцы почтили память героя минутой молчания и возложили цветы к его бюсту.Назар Енин – уроженец Ставрополя, командир штурмовых групп, гвардии лейтенант 37-й отдельной мотострелковой бригады. В ноябре 2024 года в районе поселка Новодонецкое ДНР вел бой штурмовую группу, которая должна была закрепиться на позициях противника. Его группа продвинулась более чем на 900 метров в глубину обороны противника, заняла опорный пункт, а также завладела картой с важными разведданными.При контратаке противника Назар Енин принял бой, отвлекая на себя огонь. Герой сражался, прикрывая своих товарищей, был ранен, но не отступил. Ценой своей жизни боец спас 12 сослуживцев. Благодаря его мужеству также удалось провести успешную разведку боем, выявив расположение огневых точек противника. Назар Енин посмертно награжден медалью "Золотая Звезда" Героя России.
ГУРЗУФ, 5 ноя - РИА Новости Крым. В Международном детском центре "Артек" состоялось открытие бюста Героя России, артековца Назара Енина, павшего смертью храбрых в зоне специальной военной операции. В мероприятии принял участие первый замруководителя администрации президента России Сергей Кириенко.
Памятник погибшему герою СВО стал 27-м бюстом на Аллее героев-арековцев, открытой в 2016 году и посвященной воспитанникам лагеря, погибшим в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками в годы Великой Отечественной войны.
Как отметил директор "Артека" Константин Федоренко, Назар Енин отдыхал в "Артеке" в 2018 году, приехав сюда в рамках патриотического конкурса и проявил себя как лидер. Ровно год назад он погиб в Донецкой Народной Республике.

"Большая честь присутствовать сегодня здесь на этом событии. Важно то, что "Артек" продолжает участвовать в огромной работе, которую делает вся страна – воспитание героев. И я уверен, что у нас это получается", – сказал директор МДЦ.

Первый замглавы администрации президента, руководство детского центра и артековцы почтили память героя минутой молчания и возложили цветы к его бюсту.
Назар Енин – уроженец Ставрополя, командир штурмовых групп, гвардии лейтенант 37-й отдельной мотострелковой бригады. В ноябре 2024 года в районе поселка Новодонецкое ДНР вел бой штурмовую группу, которая должна была закрепиться на позициях противника. Его группа продвинулась более чем на 900 метров в глубину обороны противника, заняла опорный пункт, а также завладела картой с важными разведданными.
При контратаке противника Назар Енин принял бой, отвлекая на себя огонь. Герой сражался, прикрывая своих товарищей, был ранен, но не отступил. Ценой своей жизни боец спас 12 сослуживцев. Благодаря его мужеству также удалось провести успешную разведку боем, выявив расположение огневых точек противника. Назар Енин посмертно награжден медалью "Золотая Звезда" Героя России.
