Удары по Украине: поражены транспортные и энергетические объекты - РИА Новости Крым, 05.11.2025
Удары по Украине: поражены транспортные и энергетические объекты
Удары по Украине: поражены транспортные и энергетические объекты - РИА Новости Крым, 05.11.2025
Удары по Украине: поражены транспортные и энергетические объекты
Вооруженные силы РФ нанесли поражение объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, которые обеспечивали деятельность ВСУ, говорится в сводне... РИА Новости Крым, 05.11.2025
2025-11-05T12:31
2025-11-05T12:30
министерство обороны рф
новости сво
украина
армия и флот
вооруженные силы россии
новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя – РИА Новости Крым. Вооруженные силы РФ нанесли поражение объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, которые обеспечивали деятельность ВСУ, говорится в сводне Минобороны РФ."Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, обеспечивающим деятельность ВСУ, цеху сборки беспилотных летательных аппаратов, складам боеприпасов, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 142 районах", - говорится в сообщении.По данным ведомства, средствами противовоздушной обороны сбиты управляемая авиационная бомба, четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 123 беспилотных летательных аппарата самолетного типа.Ранее сообщалось, что силы ПВО за ночь сбили 40 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над Россией.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новая атака ВСУ на регионы России: сбиты 64 дронаНовости СВО: киевский режим продолжает терять технику и тысячи боевиковПресечена попытка прорыва ВСУ возле Купянска
украина
2025
Новости
Удары по Украине: поражены транспортные и энергетические объекты

ВС России нанесли удар по транспортным и энергетическим объектам на Украине

12:31 05.11.2025
 
© Министерство обороны РФРакета "Калибр"
Ракета Калибр
© Министерство обороны РФ
Читать в
Дзен Telegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя – РИА Новости Крым. Вооруженные силы РФ нанесли поражение объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, которые обеспечивали деятельность ВСУ, говорится в сводне Минобороны РФ.
"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, обеспечивающим деятельность ВСУ, цеху сборки беспилотных летательных аппаратов, складам боеприпасов, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 142 районах", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, средствами противовоздушной обороны сбиты управляемая авиационная бомба, четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 123 беспилотных летательных аппарата самолетного типа.
Ранее сообщалось, что силы ПВО за ночь сбили 40 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над Россией.
