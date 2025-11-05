https://crimea.ria.ru/20251105/udary-po-ukraine-porazheny-transportnye-i-energeticheskie-obekty-1150672965.html

Удары по Украине: поражены транспортные и энергетические объекты

Удары по Украине: поражены транспортные и энергетические объекты - РИА Новости Крым, 05.11.2025

Удары по Украине: поражены транспортные и энергетические объекты

Вооруженные силы РФ нанесли поражение объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, которые обеспечивали деятельность ВСУ, говорится в сводне... РИА Новости Крым, 05.11.2025

2025-11-05T12:31

2025-11-05T12:31

2025-11-05T12:30

министерство обороны рф

новости сво

украина

армия и флот

вооруженные силы россии

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/0b/1140268929_128:17:1196:618_1920x0_80_0_0_b79141ab23bd57e43df8b327dc0980fa.png

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя – РИА Новости Крым. Вооруженные силы РФ нанесли поражение объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, которые обеспечивали деятельность ВСУ, говорится в сводне Минобороны РФ."Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, обеспечивающим деятельность ВСУ, цеху сборки беспилотных летательных аппаратов, складам боеприпасов, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 142 районах", - говорится в сообщении.По данным ведомства, средствами противовоздушной обороны сбиты управляемая авиационная бомба, четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 123 беспилотных летательных аппарата самолетного типа.Ранее сообщалось, что силы ПВО за ночь сбили 40 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над Россией.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новая атака ВСУ на регионы России: сбиты 64 дронаНовости СВО: киевский режим продолжает терять технику и тысячи боевиковПресечена попытка прорыва ВСУ возле Купянска

https://crimea.ria.ru/20251105/zelenskiy-ne-vladeet-obstanovkoy-minoborony-rf-o-zachistke-v-kupyanske-1150669220.html

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, новости сво, украина, армия и флот, вооруженные силы россии, новости