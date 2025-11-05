https://crimea.ria.ru/20251105/uchastnikam-svo-iz-drugikh-stran-uprostyat-priem-v-grazhdanstvo-rossii-1150688413.html
Участникам СВО из других стран упростят прием в гражданство России
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин утвердил положение о временном порядке приема в гражданство России иностранцев – участников СВО. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.В частности, указано, что иностранцы и лица без гражданства в возрасте от 18 до 65 лет имеют право обратиться с заявлением о приеме в гражданство РФ при наличии выписки из приказа об увольнении военной службы в ВС РФ или спасательных воинских формированиях МЧС.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин подписал указ о выплатах военным при вторжении на госграницеПутин подписал закон о спецсборах для резервистовВ РФ больше 2800 человек лишили приобретенного гражданства
