Участникам СВО из других стран упростят прием в гражданство России - РИА Новости Крым, 05.11.2025
Участникам СВО из других стран упростят прием в гражданство России
Участникам СВО из других стран упростят прием в гражданство России - РИА Новости Крым, 05.11.2025
Участникам СВО из других стран упростят прием в гражданство России
Президент России Владимир Путин утвердил положение о временном порядке приема в гражданство России иностранцев – участников СВО. Соответствующий указ... РИА Новости Крым, 05.11.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин утвердил положение о временном порядке приема в гражданство России иностранцев – участников СВО. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.В частности, указано, что иностранцы и лица без гражданства в возрасте от 18 до 65 лет имеют право обратиться с заявлением о приеме в гражданство РФ при наличии выписки из приказа об увольнении военной службы в ВС РФ или спасательных воинских формированиях МЧС.
Участникам СВО из других стран упростят прием в гражданство России

Путин утвердил порядок приема в гражданство иностранцев – участников СВО

20:26 05.11.2025
 
© РИА Новости . Виталий Невар / Перейти в фотобанкВетераны во время открытия филиала фонда поддержки участников СВО "Защитники Отечества" в Калининграде.
Ветераны во время открытия филиала фонда поддержки участников СВО Защитники Отечества в Калининграде. - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
© РИА Новости . Виталий Невар
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин утвердил положение о временном порядке приема в гражданство России иностранцев – участников СВО. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
"Постановляю утвердить прилагаемые: положение о временном порядке приема в гражданство Российской Федерации отдельных категорий иностранных граждан и лиц без гражданства; положение о временном порядке выдачи вида на жительство в Российской Федерации отдельным категориям иностранных граждан и лиц без гражданства", – говорится в тексте документа.
В частности, указано, что иностранцы и лица без гражданства в возрасте от 18 до 65 лет имеют право обратиться с заявлением о приеме в гражданство РФ при наличии выписки из приказа об увольнении военной службы в ВС РФ или спасательных воинских формированиях МЧС.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Путин подписал указ о выплатах военным при вторжении на госгранице
Путин подписал закон о спецсборах для резервистов
В РФ больше 2800 человек лишили приобретенного гражданства
 
