Три волны звонков: мошенники усложняют схему обмана россиян

Три волны звонков: мошенники усложняют схему обмана россиян - РИА Новости Крым, 04.11.2025

Три волны звонков: мошенники усложняют схему обмана россиян

Телефонные мошенники в этом году особенно часто представляются сотрудниками Центробанка или правоохранительных органов.

2025-11-05T07:46

2025-11-05T07:46

2025-11-04T23:38

радио "спутник в крыму"

россия

мошенничество

совет эксперта

цифровая безопасность

киберпреступность

кибербезопасность

общество

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя – РИА Новости Крым. Телефонные мошенники в этом году особенно часто представляются сотрудниками Центробанка или правоохранительных органов. По данному сценарию злоумышленники уговаривают перевести деньги на безопасные счета или сообщить коды подтверждения, используя новую схему звонков. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал эксперт по информационной безопасности одного из крупнейших банков Крыма Игорь Серегин.При этом сейчас схема аферистов стала более изощренной и осуществляется в несколько этапов, разъяснил специалист. По его словам, мошенники уже не совершают напрямую звонки от имени полиции, обман начинается с чего-то безобидного из серии звонок от домофонной компании или курьера.Специалист также назвал главные отличия звонков мошенников от реальных сообщений организаций.Накануне россиян предупредили, что фиктивные интернет-магазины и "одностраничники", имитирующие ресурсы именитых брендов, создают мошенники в преддверии так называемых "черных пятниц" и "киберпонедельников". Кроме того, аферисты активно продвигают вредоносные приложения и боты в мессенджерах, с помощью которых якобы можно следить за скидками и получать эксклюзивные промокоды.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзени ВКонтакте.Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:"Скинь геолокацию": мошенники атакуют школьников через сервис знакомствБольшие скидки и задержки заказа: названы уловки мошенниковЗвонок от "начальницы": в Ялте аферисты воруют с помощью дипфейков

