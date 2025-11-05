Рейтинг@Mail.ru
Три волны звонков: мошенники усложняют схему обмана россиян - РИА Новости Крым, 04.11.2025
Три волны звонков: мошенники усложняют схему обмана россиян
Три волны звонков: мошенники усложняют схему обмана россиян - РИА Новости Крым, 04.11.2025
Три волны звонков: мошенники усложняют схему обмана россиян
Телефонные мошенники в этом году особенно часто представляются сотрудниками Центробанка или правоохранительных органов. По данному сценарию злоумышленники... РИА Новости Крым, 04.11.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя – РИА Новости Крым. Телефонные мошенники в этом году особенно часто представляются сотрудниками Центробанка или правоохранительных органов. По данному сценарию злоумышленники уговаривают перевести деньги на безопасные счета или сообщить коды подтверждения, используя новую схему звонков. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал эксперт по информационной безопасности одного из крупнейших банков Крыма Игорь Серегин.При этом сейчас схема аферистов стала более изощренной и осуществляется в несколько этапов, разъяснил специалист. По его словам, мошенники уже не совершают напрямую звонки от имени полиции, обман начинается с чего-то безобидного из серии звонок от домофонной компании или курьера.Специалист также назвал главные отличия звонков мошенников от реальных сообщений организаций.Накануне россиян предупредили, что фиктивные интернет-магазины и "одностраничники", имитирующие ресурсы именитых брендов, создают мошенники в преддверии так называемых "черных пятниц" и "киберпонедельников". Кроме того, аферисты активно продвигают вредоносные приложения и боты в мессенджерах, с помощью которых якобы можно следить за скидками и получать эксклюзивные промокоды.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзени ВКонтакте.Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:"Скинь геолокацию": мошенники атакуют школьников через сервис знакомствБольшие скидки и задержки заказа: названы уловки мошенниковЗвонок от "начальницы": в Ялте аферисты воруют с помощью дипфейков
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя – РИА Новости Крым. Телефонные мошенники в этом году особенно часто представляются сотрудниками Центробанка или правоохранительных органов. По данному сценарию злоумышленники уговаривают перевести деньги на безопасные счета или сообщить коды подтверждения, используя новую схему звонков. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал эксперт по информационной безопасности одного из крупнейших банков Крыма Игорь Серегин.
При этом сейчас схема аферистов стала более изощренной и осуществляется в несколько этапов, разъяснил специалист. По его словам, мошенники уже не совершают напрямую звонки от имени полиции, обман начинается с чего-то безобидного из серии звонок от домофонной компании или курьера.

"После этого идет вторая волна атаки, когда человеку звонят от имени Роспортебнадзора или Росфинмониторинга и говорят: "Вам звонили мошенники? Успокойтесь, мы сейчас вам поможем. Ваши счета в безопасности!" И потом звонят в третий раз из ФСБ, МВД или Центробанка, когда сообщают, что все-таки деньги не в безопасности, их нужно защитить, перевести на безопасный счет, выполнив такие-то инструкции. Чаще всего в эту схему добавляют истории про то, что на клиента банка оформлена какая-нибудь доверенность и этими деньгами может быть финансирован терроризм", - рассказал подробности Игорь Серегин.

Специалист также назвал главные отличия звонков мошенников от реальных сообщений организаций.
"Звонок от банковской организации поступает в момент, когда вы что-то делали в приложении, что-то совершали, потом получили какое-то уведомление - после этого звонок из банка нормален, рационален… Если вы ничего не делали, смотрели кино и вдруг вам звонят от имени Росфинмониторинга, банка, ФСБ, МВД, конечно, это с большой вероятностью мошенники", - отметил он.
Накануне россиян предупредили, что фиктивные интернет-магазины и "одностраничники", имитирующие ресурсы именитых брендов, создают мошенники в преддверии так называемых "черных пятниц" и "киберпонедельников".
Кроме того, аферисты активно продвигают вредоносные приложения и боты в мессенджерах, с помощью которых якобы можно следить за скидками и получать эксклюзивные промокоды.
