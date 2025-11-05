Следующая шестидневка ждет россиян в 2027 году

Рейтинг@Mail.ru
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя – РИА Новости Крым. В России в 2026 году не будет шестидневных рабочих недель, следующая возможна только в 2027-м. Такие данные следуют из производственного календаря на следующий год, который утвердило правительство Российской Федерации.В 2025 году россияне отработали шестидневку из-за переноса выходного дня с субботы 1 ноября на понедельник 3 ноября для продления празднования Дня народного единства.Ранее сообщалось, что председатель правительства России Михаил Мишустин подписал постановление о праздничных и выходных днях в 2026 году. Согласно утвержденному производственному календарю, в 2026 году при стандартной пятидневной рабочей неделе будет 247 рабочих дней и 118 дней отдыха (выходных и праздников).Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как по-настоящему отдохнуть во время отпуска – советы психологаВ России предлагают оплачивать неиспользованные отгулы при увольненииПочему отпуск и отгулы в мае невыгодны – мнение экспертов
