Следующая шестидневка ждет россиян в 2027 году

2025-11-05T10:35

2025-11-05T10:35

2025-11-05T10:37

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя – РИА Новости Крым. В России в 2026 году не будет шестидневных рабочих недель, следующая возможна только в 2027-м. Такие данные следуют из производственного календаря на следующий год, который утвердило правительство Российской Федерации.В 2025 году россияне отработали шестидневку из-за переноса выходного дня с субботы 1 ноября на понедельник 3 ноября для продления празднования Дня народного единства.Ранее сообщалось, что председатель правительства России Михаил Мишустин подписал постановление о праздничных и выходных днях в 2026 году. Согласно утвержденному производственному календарю, в 2026 году при стандартной пятидневной рабочей неделе будет 247 рабочих дней и 118 дней отдыха (выходных и праздников).

