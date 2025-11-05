Рейтинг@Mail.ru
Путин выразил соболезнования в связи со смертью Юрия Николаева
Путин выразил соболезнования в связи со смертью Юрия Николаева
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким народного артиста РФ, телеведущего и актера Юрия Николаева.
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким народного артиста РФ, телеведущего и актера Юрия Николаева. Об этом говорится в телеграмме на сайте Кремля.Глава государства отметил, что Юрий Александрович всегда трудился увлеченно, с полной отдачей, за годы созидательной работы внес значимый вклад в сбережение и развитие лучших традиций отечественного телевидения, многое сделал для творческого воспитания и становления подрастающего поколения, юных звёзд.Ранее сообщалось, что актер и телеведущий Юрий Николаев скончался на 77-м году жизни.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким народного артиста РФ, телеведущего и актера Юрия Николаева. Об этом говорится в телеграмме на сайте Кремля.

"Примите глубокие соболезнования в связи с постигшим вас горем – кончиной Юрия Александровича Николаева. Ушел из жизни замечательный телеведущий и актер, талантливый, отзывчивый, очень доброжелательный человек", – говорится в телеграмме.

Глава государства отметил, что Юрий Александрович всегда трудился увлеченно, с полной отдачей, за годы созидательной работы внес значимый вклад в сбережение и развитие лучших традиций отечественного телевидения, многое сделал для творческого воспитания и становления подрастающего поколения, юных звёзд.
Ранее сообщалось, что актер и телеведущий Юрий Николаев скончался на 77-м году жизни.
