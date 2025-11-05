https://crimea.ria.ru/20251105/putin-vyrazil-soboleznovaniya-v-svyazi-so-smertyu-yuriya-nikolaeva-1150678713.html
Путин выразил соболезнования в связи со смертью Юрия Николаева
2025-11-05T15:49
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким народного артиста РФ, телеведущего и актера Юрия Николаева. Об этом говорится в телеграмме на сайте Кремля.Глава государства отметил, что Юрий Александрович всегда трудился увлеченно, с полной отдачей, за годы созидательной работы внес значимый вклад в сбережение и развитие лучших традиций отечественного телевидения, многое сделал для творческого воспитания и становления подрастающего поколения, юных звёзд.Ранее сообщалось, что актер и телеведущий Юрий Николаев скончался на 77-м году жизни.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
владимир путин (политик), новости, память, юрий николаев
