https://crimea.ria.ru/20251105/putin-vyrazil-soboleznovaniya-v-svyazi-so-smertyu-yuriya-nikolaeva-1150678713.html

Путин выразил соболезнования в связи со смертью Юрия Николаева

Путин выразил соболезнования в связи со смертью Юрия Николаева - РИА Новости Крым, 05.11.2025

Путин выразил соболезнования в связи со смертью Юрия Николаева

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким народного артиста РФ, телеведущего и актера Юрия Николаева. Об этом говорится в... РИА Новости Крым, 05.11.2025

2025-11-05T15:49

2025-11-05T15:49

2025-11-05T15:55

владимир путин (политик)

новости

память

юрий николаев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/05/1150678823_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_50fe9cc723ce547e000df8bd08192b0e.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким народного артиста РФ, телеведущего и актера Юрия Николаева. Об этом говорится в телеграмме на сайте Кремля.Глава государства отметил, что Юрий Александрович всегда трудился увлеченно, с полной отдачей, за годы созидательной работы внес значимый вклад в сбережение и развитие лучших традиций отечественного телевидения, многое сделал для творческого воспитания и становления подрастающего поколения, юных звёзд.Ранее сообщалось, что актер и телеведущий Юрий Николаев скончался на 77-м году жизни.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), новости, память, юрий николаев