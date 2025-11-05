Рейтинг@Mail.ru
Путин предложил создать комиссию по вопросам межнациональных отношений - РИА Новости Крым, 05.11.2025
Путин предложил создать комиссию по вопросам межнациональных отношений
Путин предложил создать комиссию по вопросам межнациональных отношений - РИА Новости Крым, 05.11.2025
Путин предложил создать комиссию по вопросам межнациональных отношений
Президент России Владимир Путин предложил создать комиссию по вопросам межнациональных отношений. Такое предложений российский лидер озвучил в среду на... РИА Новости Крым, 05.11.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин предложил создать комиссию по вопросам межнациональных отношений. Такое предложений российский лидер озвучил в среду на заседании Совета по межнациональным отношениям.По словам президента, зарубежные провокаторы стремятся пошатнуть единство России, используя межнациональные факторы. Такие центры стали орудием информационной войны.Заседание Совета посвящено результатам реализации с 2012 года Стратегии государственной национальной политики, а также подготовке новой редакции этого документа на предстоящие 10 лет.
новости, россия, владимир путин (политик), общество
Путин предложил создать комиссию по вопросам межнациональных отношений

Провокации по межнациональным конфликтам необходимо пресекать – Путин

20:42 05.11.2025
 
© РИА Новости . Кристина Кормилицына / Перейти в фотобанкЗаседание Совета по межнациональным отношениям
Заседание Совета по межнациональным отношениям - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
© РИА Новости . Кристина Кормилицына
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин предложил создать комиссию по вопросам межнациональных отношений. Такое предложений российский лидер озвучил в среду на заседании Совета по межнациональным отношениям.
"Сегодня координация по вопросам межнациональных отношений возложена на межведомственную рабочую группу. Учитывая значимость этой сферы, предлагаю повысить ее статус до правительственной комиссии", – сказал глава государства.
По словам президента, зарубежные провокаторы стремятся пошатнуть единство России, используя межнациональные факторы. Такие центры стали орудием информационной войны.
"Необходимо пресекать провокации, попытки разжечь рознь между людьми, учитывая, что сами провокаторы, как правило, сидят за границей, опекаются, финансируются и направляются иностранными спецслужбами", – заявил глава государства.
Заседание Совета посвящено результатам реализации с 2012 года Стратегии государственной национальной политики, а также подготовке новой редакции этого документа на предстоящие 10 лет.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Путин: многонациональное единство - величайшая ценность для РФ
В Крыму оценили межнациональную обстановку на полуострове
Готовы к любым провокациям: трудно ли сохранять национальный мир в Крыму
 
