Путин предложил создать комиссию по вопросам межнациональных отношений

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин предложил создать комиссию по вопросам межнациональных отношений. Такое предложений российский лидер озвучил в среду на заседании Совета по межнациональным отношениям.По словам президента, зарубежные провокаторы стремятся пошатнуть единство России, используя межнациональные факторы. Такие центры стали орудием информационной войны.Заседание Совета посвящено результатам реализации с 2012 года Стратегии государственной национальной политики, а также подготовке новой редакции этого документа на предстоящие 10 лет.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин: многонациональное единство - величайшая ценность для РФВ Крыму оценили межнациональную обстановку на полуостровеГотовы к любым провокациям: трудно ли сохранять национальный мир в Крыму

