Путин предложил создать комиссию по вопросам межнациональных отношений
Путин предложил создать комиссию по вопросам межнациональных отношений - РИА Новости Крым, 05.11.2025
Путин предложил создать комиссию по вопросам межнациональных отношений
Президент России Владимир Путин предложил создать комиссию по вопросам межнациональных отношений. Такое предложений российский лидер озвучил в среду на... РИА Новости Крым, 05.11.2025
2025-11-05T20:42
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин предложил создать комиссию по вопросам межнациональных отношений. Такое предложений российский лидер озвучил в среду на заседании Совета по межнациональным отношениям.По словам президента, зарубежные провокаторы стремятся пошатнуть единство России, используя межнациональные факторы. Такие центры стали орудием информационной войны.Заседание Совета посвящено результатам реализации с 2012 года Стратегии государственной национальной политики, а также подготовке новой редакции этого документа на предстоящие 10 лет.
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин предложил создать комиссию по вопросам межнациональных отношений. Такое предложений российский лидер озвучил в среду на заседании Совета по межнациональным отношениям.
"Сегодня координация по вопросам межнациональных отношений возложена на межведомственную рабочую группу. Учитывая значимость этой сферы, предлагаю повысить ее статус до правительственной комиссии", – сказал глава государства.
По словам президента, зарубежные провокаторы стремятся пошатнуть единство России, используя межнациональные факторы. Такие центры стали орудием информационной войны.
"Необходимо пресекать провокации, попытки разжечь рознь между людьми, учитывая, что сами провокаторы, как правило, сидят за границей, опекаются, финансируются и направляются иностранными спецслужбами", – заявил глава государства.
Заседание Совета посвящено результатам реализации с 2012 года Стратегии государственной национальной политики, а также подготовке новой редакции этого документа на предстоящие 10 лет.
