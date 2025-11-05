Рейтинг@Mail.ru
Путин поздравил лауреатов конкурса "Большая перемена" - РИА Новости Крым, 05.11.2025
Путин поздравил лауреатов конкурса "Большая перемена"
Путин поздравил лауреатов конкурса "Большая перемена" - РИА Новости Крым, 05.11.2025
Путин поздравил лауреатов конкурса "Большая перемена"
Президент России Владимир Путин поздравил лауреатов шестого Всероссийского конкурса "Большая перемена", финал которого проходит в Международном детском центре "Артек".
2025-11-05
2025-11-05T20:11
ГУРЗУФ, 5 ноя - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин поздравил лауреатов шестого Всероссийского конкурса "Большая перемена", финал которого проходит в Международном детском центре "Артек". Приветственное слово главы государства финалистам конкурса зачитал на Артек-арене первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.Путин подчеркнул, что все финалисты достойно проявили себя в самых разных состязаниях, смогли предложить по-настоящему вдохновляющие решения, показали, что умеют мыслить нестандартно, работать индивидуально и в команде, быть лидерами и упорно идти к намеченной цели.Особые слова признания президент адресовал родным ребят, их учителям и наставникам, которые поддерживают школьников в учебе, творчестве, спорте, воспитывают в них веру в собственные силы."Большая перемена" – флагманский проект Движения Первых. Конкурс проводится при поддержке Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь), Минпросвещения России и Минобрнауки России. С 2025 года "Большая перемена" стала частью национального проекта "Молодежь и дети".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Путин поздравил лауреатов конкурса "Большая перемена"

Путин поздравил лауреатов Всероссийского конкурса "Большая перемена"

20:11 05.11.2025
 
ГУРЗУФ, 5 ноя - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин поздравил лауреатов шестого Всероссийского конкурса "Большая перемена", финал которого проходит в Международном детском центре "Артек". Приветственное слово главы государства финалистам конкурса зачитал на Артек-арене первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.
"Тема нынешнего шестого сезона "От мечты к совершениям" точно и емко отображает саму идею конкурса. Он объединяет талантливых ребят, открывает перед ними пространство возможностей, дружбы и созидания, помогает найти единомышленников, реализовать перспективные начинания, выбрать свой путь в жизни", – отметил российский лидер.
Путин подчеркнул, что все финалисты достойно проявили себя в самых разных состязаниях, смогли предложить по-настоящему вдохновляющие решения, показали, что умеют мыслить нестандартно, работать индивидуально и в команде, быть лидерами и упорно идти к намеченной цели.
Особые слова признания президент адресовал родным ребят, их учителям и наставникам, которые поддерживают школьников в учебе, творчестве, спорте, воспитывают в них веру в собственные силы.
"Большая перемена" – флагманский проект Движения Первых. Конкурс проводится при поддержке Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь), Минпросвещения России и Минобрнауки России. С 2025 года "Большая перемена" стала частью национального проекта "Молодежь и дети".
