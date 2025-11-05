Рейтинг@Mail.ru
Путин подписал указ о выплатах военным при вторжении на госгранице - РИА Новости Крым, 05.11.2025
Путин подписал указ о выплатах военным при вторжении на госгранице
Путин подписал указ о выплатах военным при вторжении на госгранице - РИА Новости Крым, 05.11.2025
Путин подписал указ о выплатах военным при вторжении на госгранице
Ежемесячная выплата контрактникам распространится на военных, отражающих вооруженное вторжение на госгранице России и прилегающих к зоне СВО регионах... РИА Новости Крым, 05.11.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя – РИА Новости Крым. Ежемесячная выплата контрактникам распространится на военных, отражающих вооруженное вторжение на госгранице России и прилегающих к зоне СВО регионах. Соответствующий указ президента России Владимира Путина опубликован на официальном портале правовой информации.Новый указ вносит изменения в уже существующий от 28 июня 2024 года. Он вступает в силу со дня его подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 6 августа 2024 года.Правительству поручено привести свои акты в соответствие с новым указом.
новости, вооруженные силы россии, граница, министерство обороны рф
Путин подписал указ о выплатах военным при вторжении на госгранице

Выплаты контрактникам распространят на отражающих вторжение на госгранице военных

18:27 05.11.2025
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкСнайпер ВС РФ
© РИА Новости . Сергей Бобылев
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя – РИА Новости Крым. Ежемесячная выплата контрактникам распространится на военных, отражающих вооруженное вторжение на госгранице России и прилегающих к зоне СВО регионах. Соответствующий указ президента России Владимира Путина опубликован на официальном портале правовой информации.
Новый указ вносит изменения в уже существующий от 28 июня 2024 года. Он вступает в силу со дня его подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 6 августа 2024 года.
"Пункт 1 после слов "принимающих участие в специальной военной операции" дополнить словами "или выполняющими задачи по отражению вооруженного вторжения на территорию Российской Федерации, в ходе вооруженной провокации на государственной границе Российской Федерации и территориях субъектов РФ, прилегающих к районам проведения специальной военной операции", – сказано в документе.
Правительству поручено привести свои акты в соответствие с новым указом.
Больше 370 семей призывников получили меры соцподдержки в Крыму
В Крыму увеличили единовременную выплату участникам спецоперации
Более 11 млрд выделят для помощи получившим инвалидность бойцам СВО
 
НовостиВооруженные силы РоссииГраницаМинистерство обороны РФ
 
