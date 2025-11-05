https://crimea.ria.ru/20251105/putin-podpisal-ukaz-o-vyplatakh-voennym-pri-vtorzhenii-na-gosgranitse-1150684427.html

Путин подписал указ о выплатах военным при вторжении на госгранице

Путин подписал указ о выплатах военным при вторжении на госгранице - РИА Новости Крым, 05.11.2025

Путин подписал указ о выплатах военным при вторжении на госгранице

Ежемесячная выплата контрактникам распространится на военных, отражающих вооруженное вторжение на госгранице России и прилегающих к зоне СВО регионах... РИА Новости Крым, 05.11.2025

2025-11-05T18:27

2025-11-05T18:27

2025-11-05T18:27

новости

вооруженные силы россии

граница

министерство обороны рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/0e/1145656691_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_ec32012cf3885c993eebef08c9d93529.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя – РИА Новости Крым. Ежемесячная выплата контрактникам распространится на военных, отражающих вооруженное вторжение на госгранице России и прилегающих к зоне СВО регионах. Соответствующий указ президента России Владимира Путина опубликован на официальном портале правовой информации.Новый указ вносит изменения в уже существующий от 28 июня 2024 года. Он вступает в силу со дня его подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 6 августа 2024 года.Правительству поручено привести свои акты в соответствие с новым указом.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Больше 370 семей призывников получили меры соцподдержки в КрымуВ Крыму увеличили единовременную выплату участникам спецоперацииБолее 11 млрд выделят для помощи получившим инвалидность бойцам СВО

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, вооруженные силы россии, граница, министерство обороны рф