Путин подписал указ о выплатах военным при вторжении на госгранице
Ежемесячная выплата контрактникам распространится на военных, отражающих вооруженное вторжение на госгранице России и прилегающих к зоне СВО регионах
2025-11-05T18:27
2025-11-05T18:27
2025-11-05T18:27
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя – РИА Новости Крым. Ежемесячная выплата контрактникам распространится на военных, отражающих вооруженное вторжение на госгранице России и прилегающих к зоне СВО регионах. Соответствующий указ президента России Владимира Путина опубликован на официальном портале правовой информации.Новый указ вносит изменения в уже существующий от 28 июня 2024 года. Он вступает в силу со дня его подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 6 августа 2024 года.Правительству поручено привести свои акты в соответствие с новым указом.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Больше 370 семей призывников получили меры соцподдержки в КрымуВ Крыму увеличили единовременную выплату участникам спецоперацииБолее 11 млрд выделят для помощи получившим инвалидность бойцам СВО
Новости
