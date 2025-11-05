https://crimea.ria.ru/20251105/putin-podderzhal-ideyu-obyavit-2026-god-v-rossii-godom-edinstva-narodov-1150689336.html
Путин поддержал идею объявить 2026 год в России Годом единства народов
Путин поддержал идею объявить 2026 год в России Годом единства народов - РИА Новости Крым, 05.11.2025
Путин поддержал идею объявить 2026 год в России Годом единства народов
Президент России Владимир Путин поддержал предложение объявить 2026 год Годом единства народов России. Такое предложение прозвучало в среду в рамках заседания... РИА Новости Крым, 05.11.2025
2025-11-05T21:41
2025-11-05T21:41
2025-11-05T21:41
владимир путин (политик)
новости
россия
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111551/98/1115519816_0:0:5568:3132_1920x0_80_0_0_d9ab3ea55d724cd3780f63aa36147cc3.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин поддержал предложение объявить 2026 год Годом единства народов России. Такое предложение прозвучало в среду в рамках заседания Совета по межнациональным отношениям.Подготовить проекты соответствующих решений глава государства поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой.Президент России Владимир Путин ранее в рамках Съезда Российского географического общества предложил объявить 2027 год в России Годом географии.Заседание Совета посвящено результатам реализации с 2012 года Стратегии государственной национальной политики, а также подготовке новой редакции этого документа на предстоящие 10 лет.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин предложил создать комиссию по вопросам межнациональных отношенийПутин: многонациональное единство - величайшая ценность для РФ"Это великое чувство": в Крыму назвали основу единства страны
россия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111551/98/1115519816_278:0:5227:3712_1920x0_80_0_0_3fead0b2954dc0e23995dab18d3456e4.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин (политик), новости, россия, общество
Путин поддержал идею объявить 2026 год в России Годом единства народов
Путин поддержал предложение объявить 2026-й Годом единства народов России