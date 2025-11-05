Рейтинг@Mail.ru
Путин поддержал идею объявить 2026 год в России Годом единства народов - РИА Новости Крым, 05.11.2025
Путин поддержал идею объявить 2026 год в России Годом единства народов
Путин поддержал идею объявить 2026 год в России Годом единства народов - РИА Новости Крым, 05.11.2025
Путин поддержал идею объявить 2026 год в России Годом единства народов
Президент России Владимир Путин поддержал предложение объявить 2026 год Годом единства народов России. Такое предложение прозвучало в среду в рамках заседания... РИА Новости Крым, 05.11.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин поддержал предложение объявить 2026 год Годом единства народов России. Такое предложение прозвучало в среду в рамках заседания Совета по межнациональным отношениям.Подготовить проекты соответствующих решений глава государства поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой.Президент России Владимир Путин ранее в рамках Съезда Российского географического общества предложил объявить 2027 год в России Годом географии.Заседание Совета посвящено результатам реализации с 2012 года Стратегии государственной национальной политики, а также подготовке новой редакции этого документа на предстоящие 10 лет.
Путин поддержал идею объявить 2026 год в России Годом единства народов

Путин поддержал предложение объявить 2026-й Годом единства народов России

21:41 05.11.2025
 
© РИА Новости Крым . Александр ПолегенькоДень народного единства в Симферополе, 04.11.2018 г.
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин поддержал предложение объявить 2026 год Годом единства народов России. Такое предложение прозвучало в среду в рамках заседания Совета по межнациональным отношениям.
"Так и сделаем", – ответил президент на соответствующее предложение одного из участников Совета.
Подготовить проекты соответствующих решений глава государства поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой.
Президент России Владимир Путин ранее в рамках Съезда Российского географического общества предложил объявить 2027 год в России Годом географии.
Заседание Совета посвящено результатам реализации с 2012 года Стратегии государственной национальной политики, а также подготовке новой редакции этого документа на предстоящие 10 лет.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Путин предложил создать комиссию по вопросам межнациональных отношений
Путин: многонациональное единство - величайшая ценность для РФ
"Это великое чувство": в Крыму назвали основу единства страны
 
