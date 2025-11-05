https://crimea.ria.ru/20251105/putin-podderzhal-ideyu-obyavit-2026-god-v-rossii-godom-edinstva-narodov-1150689336.html

Путин поддержал идею объявить 2026 год в России Годом единства народов

Путин поддержал идею объявить 2026 год в России Годом единства народов - РИА Новости Крым, 05.11.2025

Путин поддержал идею объявить 2026 год в России Годом единства народов

05.11.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин поддержал предложение объявить 2026 год Годом единства народов России. Такое предложение прозвучало в среду в рамках заседания Совета по межнациональным отношениям.Подготовить проекты соответствующих решений глава государства поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой.Президент России Владимир Путин ранее в рамках Съезда Российского географического общества предложил объявить 2027 год в России Годом географии.Заседание Совета посвящено результатам реализации с 2012 года Стратегии государственной национальной политики, а также подготовке новой редакции этого документа на предстоящие 10 лет.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин предложил создать комиссию по вопросам межнациональных отношенийПутин: многонациональное единство - величайшая ценность для РФ"Это великое чувство": в Крыму назвали основу единства страны

