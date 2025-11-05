Рейтинг@Mail.ru
По делу о гибели генерала Кириллова два фигуранта признали вину - РИА Новости Крым, 05.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251105/po-delu-o-gibeli-generala-kirillova-dva-figuranta-priznali-vinu-1150677346.html
По делу о гибели генерала Кириллова два фигуранта признали вину
По делу о гибели генерала Кириллова два фигуранта признали вину - РИА Новости Крым, 05.11.2025
По делу о гибели генерала Кириллова два фигуранта признали вину
Два фигуранта признали вину по делу о теракте, при котором погиб начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) генерал Игорь Кириллов,... РИА Новости Крым, 05.11.2025
2025-11-05T15:24
2025-11-05T15:37
игорь кириллов
новости
суд
теракт
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/05/1150677398_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_8a5571fda2a3179dbb76ce54d7c2a26b.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя – РИА Новости Крым. Два фигуранта признали вину по делу о теракте, при котором погиб начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) генерал Игорь Кириллов, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.Уточняется, что дело о теракте рассматривает Западный окружной военный суд. Слушание проходит в закрытом режиме. Среди обвиняемых Ахмаджон Курбонов*, Роберт Сафарян, Батухан Точиев* и Рамазан Падиев*.Утром 17 декабря 2024 года на Рязанском проспекте в Москве сработало взрывное устройство, заложенное в самокат у подъезда жилого дома. В результате погибли генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник. Дело расследуется по статьям о теракте, убийстве и незаконном обороте взрывчатки.На следующий день был задержан исполнитель теракта Ахмаджон Курбонов*. По данным следствия, он рассказал, что был завербован украинскими спецслужбами, за преступление ему обещали 100 тысяч долларов и выезд в Европу. Следствие также установило, что Падиев* и Точиев* арендовали для него жилье в хостеле и получали денежные средства от куратора.*В январе 2025 года Росфинмониторинг внес Курбонова, Точиева и Падиева в перечень террористов и экстремистов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Убийство генерала Кириллова длительное время готовилось на Украине – СКСК квалифицировал как теракт гибель начальника войск РХБЗ КирилловаВ Крыму за год выявили 15 террористических преступлений
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/05/1150677398_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_1099cde015f7a2aec9e5af2af2406595.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
игорь кириллов, новости, суд, теракт
По делу о гибели генерала Кириллова два фигуранта признали вину

Два фигуранта признали вину по делу о гибели генерала Кириллова

15:24 05.11.2025 (обновлено: 15:37 05.11.2025)
 
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанкСуд в Москве по делу об убийстве генерала Кириллова
Суд в Москве по делу об убийстве генерала Кириллова - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
© РИА Новости . Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя – РИА Новости Крым. Два фигуранта признали вину по делу о теракте, при котором погиб начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) генерал Игорь Кириллов, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.
"Подсудимый Курбонов полностью признал (вину – ред.) в инкриминируемом преступлении, Сафарян частично признал вину, два остальных фигуранта отказались", – цитирует агентство сообщение.
Уточняется, что дело о теракте рассматривает Западный окружной военный суд. Слушание проходит в закрытом режиме. Среди обвиняемых Ахмаджон Курбонов*, Роберт Сафарян, Батухан Точиев* и Рамазан Падиев*.
Утром 17 декабря 2024 года на Рязанском проспекте в Москве сработало взрывное устройство, заложенное в самокат у подъезда жилого дома. В результате погибли генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник. Дело расследуется по статьям о теракте, убийстве и незаконном обороте взрывчатки.
На следующий день был задержан исполнитель теракта Ахмаджон Курбонов*. По данным следствия, он рассказал, что был завербован украинскими спецслужбами, за преступление ему обещали 100 тысяч долларов и выезд в Европу. Следствие также установило, что Падиев* и Точиев* арендовали для него жилье в хостеле и получали денежные средства от куратора.
*В январе 2025 года Росфинмониторинг внес Курбонова, Точиева и Падиева в перечень террористов и экстремистов.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Убийство генерала Кириллова длительное время готовилось на Украине – СК
СК квалифицировал как теракт гибель начальника войск РХБЗ Кириллова
В Крыму за год выявили 15 террористических преступлений
 
Игорь КирилловНовостиСудТеракт
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:27Путин поручил подготовить данные для начала испытаний ядерного оружия
17:10США отработали на учениях превентивный ядерный удар по России – Белоусов
16:59Белоусов: подготовку к ядерным испытаниям надо начать немедленно
16:54Трамп признал шатдаун в США самым длинным в истории
16:35Магнитные бури: новый взрыв на Солнце заденет Землю
16:16США провели пуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III
16:06Отопительный сезон в Севастополе: как решают проблемы
15:49Путин выразил соболезнования в связи со смертью Юрия Николаева
15:36В Крыму похитили 5 млн рублей при исполнении гособоронзаказа
15:32Западный Крым частично обесточен из-за аварии
15:24По делу о гибели генерала Кириллова два фигуранта признали вину
15:15В Феодосии слышна стрельба – что происходит
15:03Симоньян: презентация якобы моей книги о Тигране Кеосаяне – фейк
14:41В Курской области увековечили память севастопольских саперов
14:10Более 30 человек получили ожоги глаз в кинотеатре в Хакасии
14:02Что ждет Трампа после победы на выборах мэра Нью-Йорка Мамдани
13:35В Крыму виновнику ДТП с пешеходом вынесли приговор
13:22Жителей Украины готовят к тяжелейшему отопительному сезону
13:12Новости СВО: уничтожены еще полторы тысячи боевиков Зеленского
12:56Западная пресса высказывает большой интерес к поездке в "котлы" с ВСУ
Лента новостейМолния