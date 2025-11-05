https://crimea.ria.ru/20251105/po-delu-o-gibeli-generala-kirillova-dva-figuranta-priznali-vinu-1150677346.html
По делу о гибели генерала Кириллова два фигуранта признали вину
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя – РИА Новости Крым. Два фигуранта признали вину по делу о теракте, при котором погиб начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) генерал Игорь Кириллов, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.Уточняется, что дело о теракте рассматривает Западный окружной военный суд. Слушание проходит в закрытом режиме. Среди обвиняемых Ахмаджон Курбонов*, Роберт Сафарян, Батухан Точиев* и Рамазан Падиев*.Утром 17 декабря 2024 года на Рязанском проспекте в Москве сработало взрывное устройство, заложенное в самокат у подъезда жилого дома. В результате погибли генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник. Дело расследуется по статьям о теракте, убийстве и незаконном обороте взрывчатки.На следующий день был задержан исполнитель теракта Ахмаджон Курбонов*. По данным следствия, он рассказал, что был завербован украинскими спецслужбами, за преступление ему обещали 100 тысяч долларов и выезд в Европу. Следствие также установило, что Падиев* и Точиев* арендовали для него жилье в хостеле и получали денежные средства от куратора.*В январе 2025 года Росфинмониторинг внес Курбонова, Точиева и Падиева в перечень террористов и экстремистов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Убийство генерала Кириллова длительное время готовилось на Украине – СКСК квалифицировал как теракт гибель начальника войск РХБЗ КирилловаВ Крыму за год выявили 15 террористических преступлений
игорь кириллов, новости, суд, теракт
15:24 05.11.2025 (обновлено: 15:37 05.11.2025)