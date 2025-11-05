https://crimea.ria.ru/20251105/pamyatnik-admiralu-nakhimovu-v-sevastopole--k-godovschine-vossozdaniya-1150677166.html
Памятник адмиралу Нахимову в Севастополе – к годовщине воссоздания
Памятник адмиралу Нахимову в Севастополе – к годовщине воссоздания - РИА Новости Крым, 05.11.2025
Памятник адмиралу Нахимову в Севастополе – к годовщине воссоздания
5 ноября 1959 года в Севастополе второй раз на том же самом месте поставили памятник великому флотоводцу Павлу Степановичу Нахимову. В более поздние времена... РИА Новости Крым, 05.11.2025
2025-11-05T21:23
2025-11-05T21:23
2025-11-05T21:23
инфографика
история
севастополь
памятники севастополя
адмирал павел нахимов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/05/0b/1128659453_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_9b607909b9dc2648d01fca477f525f1b.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя – РИА Новости Крым. 5 ноября 1959 года в Севастополе второй раз на том же самом месте поставили памятник великому флотоводцу Павлу Степановичу Нахимову. В более поздние времена воссоздание того или иного памятника – история не уникальная. А вот в СССР такой случай – уникальный.Впервые монумент герою Нахимову установили в честь 450-летия Синопского сражения, в ноябре 1898 года. Его авторы – генерал Александр Биндерлинг и скульптор Иван Шредер – тот самый, который в Севастополе поставил еще два памятника героям Крымской войны – адмиралу Корнилову и возглавлявшему инженерную оборону Севастополя Тотлебену.На открытии присутствовал лично император Николай II и немногие оставшиеся в живых участники Крымской кампании и обороны Севастополя.Еще в 1924 году севастопольский горисполком предложил перелить скульптуру великого флотоводца в статую вождя мирового пролетариата."На площади им. III Интернационала – руководителя пролетариев всего мира – не может быть памятника царскому адмиралу", – писали в севастопольской газете "Маяк коммуны".Четыре года спустя величественный памятник в самом центре Севастополя демонтировали в соответствии с декретом Совнаркома "О снятии памятников, воздвигнутых в честь царей и их слуг, и выработке проектов памятников Российской Социалистической революции".На постаменте, как водится, установили фигуру вождя мирового пролетариата Владимира Ленина, который простоял недолго – его снесли оккупировавшие Севастополь во время Великой Отечественной фашисты. Правда, временного Ленина снова установили после войны, но при подготовке к празднованию 100-летия Севастопольской обороны Севастопольский горсовет принял решение построить памятник Ульянову в другом месте и более масштабный, а на площади напротив Графской пристани снова установить монумент адмиралу – защитнику Севастополя.Авторами возрожденного монумента стали пятикратный обладатель Сталинской премии скульптор Николай Томский и архитектор Александр Арефьев. Новая бронзовая фигура адмирала имела несколько отличий от того, что был установлен в XIX веке: Нахимова повернули лицом к городу, а вместо турецкой сабли на пояс "повесили" палаш. Также монументу добавили многофигурные горельефы на основании, свидетельствующие о жизненном и гражданском подвиге адмирала, сложившего голову за Севастополь.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
севастополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/05/0b/1128659453_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_949c50fe78205d0640a4c4dbb172e923.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
история, севастополь, памятники севастополя, адмирал павел нахимов, инфографика
Памятник адмиралу Нахимову в Севастополе – к годовщине воссоздания
В Севастополе 5 ноября 1959 года воссоздали памятник адмиралу Нахимову – инфографика
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя – РИА Новости Крым. 5 ноября 1959 года в Севастополе второй раз на том же самом месте поставили памятник великому флотоводцу Павлу Степановичу Нахимову. В более поздние времена воссоздание того или иного памятника – история не уникальная. А вот в СССР такой случай – уникальный.
Впервые монумент герою Нахимову установили в честь 450-летия Синопского сражения, в ноябре 1898 года. Его авторы – генерал Александр Биндерлинг и скульптор Иван Шредер – тот самый, который в Севастополе поставил еще два памятника героям Крымской войны – адмиралу Корнилову и возглавлявшему инженерную оборону Севастополя Тотлебену.
На открытии присутствовал лично император Николай II и немногие оставшиеся в живых участники Крымской кампании и обороны Севастополя.
Еще в 1924 году севастопольский горисполком предложил перелить скульптуру великого флотоводца в статую вождя мирового пролетариата.
"На площади им. III Интернационала – руководителя пролетариев всего мира – не может быть памятника царскому адмиралу", – писали в севастопольской газете "Маяк коммуны".
Четыре года спустя величественный памятник в самом центре Севастополя демонтировали в соответствии с декретом Совнаркома "О снятии памятников, воздвигнутых в честь царей и их слуг, и выработке проектов памятников Российской Социалистической революции".
На постаменте, как водится, установили фигуру вождя мирового пролетариата Владимира Ленина, который простоял недолго – его снесли оккупировавшие Севастополь во время Великой Отечественной фашисты. Правда, временного Ленина снова установили после войны, но при подготовке к празднованию 100-летия Севастопольской обороны Севастопольский горсовет принял решение построить памятник Ульянову в другом месте и более масштабный, а на площади напротив Графской пристани снова установить монумент адмиралу – защитнику Севастополя.
Авторами возрожденного монумента стали пятикратный обладатель Сталинской премии скульптор Николай Томский и архитектор Александр Арефьев. Новая бронзовая фигура адмирала имела несколько отличий от того, что был установлен в XIX веке: Нахимова повернули лицом к городу, а вместо турецкой сабли на пояс "повесили" палаш. Также монументу добавили многофигурные горельефы на основании, свидетельствующие о жизненном и гражданском подвиге адмирала, сложившего голову за Севастополь.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.