https://crimea.ria.ru/20251105/otopitelnyy-sezon-v-sevastopole-kak-reshayut-problemy-1150677908.html

Отопительный сезон в Севастополе: как решают проблемы

Отопительный сезон в Севастополе: как решают проблемы - РИА Новости Крым, 05.11.2025

Отопительный сезон в Севастополе: как решают проблемы

В Севастополе проблемы с отоплением остались в восьми домах - во время запуска были выявлены аварийные участки. Об этом в ходе аппаратного совещания в... РИА Новости Крым, 05.11.2025

2025-11-05T16:06

2025-11-05T16:06

2025-11-05T16:06

отопление

отопительный сезон в крыму

отопительный сезон

севастополь

новости севастополя

михаил развожаев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/16/1150344807_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_dd06f92983c17b46143567116b0cfdd3.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя - РИА Новости Крым. В Севастополе проблемы с отоплением остались в восьми домах - во время запуска были выявлены аварийные участки. Об этом в ходе аппаратного совещания в правительстве города сообщил губернатор Михаил Развожаев.По словам губернатора, отопление запущено во всех районах, система работает стабильно — нужное давление и температура достигнуты, а на случай возможных неполадок сформированы 27 аварийных бригад, всего 104 человека."В целом — жалоб стало меньше, но обращения продолжают поступать от жителей домов, где есть проблемы с отоплением. Все сигналы обрабатываются, поручил информацию о сроках устранения обязательно доводить до людей", - заверил Развожаев.Ранее сообщалось, что работу частных управляющих компаний и "Севтеплоэнерго" по подготовке к отопительному сезону власти Севастополя назвали неудовлетворительной.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В России ввели штрафы за нарушение подготовки к отопительному сезонуКак подготовить печку к зиме – рекомендации МЧСАксенов поручил решить все проблемы с отоплением в кратчайшие сроки

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

отопление, отопительный сезон в крыму, отопительный сезон, севастополь, новости севастополя, михаил развожаев