05.11.2025
Отопительный сезон в Севастополе: как решают проблемы
Отопительный сезон в Севастополе: как решают проблемы - РИА Новости Крым, 05.11.2025
Отопительный сезон в Севастополе: как решают проблемы
В Севастополе проблемы с отоплением остались в восьми домах - во время запуска были выявлены аварийные участки. Об этом в ходе аппаратного совещания в... РИА Новости Крым, 05.11.2025
2025-11-05T16:06
2025-11-05T16:06
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя - РИА Новости Крым. В Севастополе проблемы с отоплением остались в восьми домах - во время запуска были выявлены аварийные участки. Об этом в ходе аппаратного совещания в правительстве города сообщил губернатор Михаил Развожаев.По словам губернатора, отопление запущено во всех районах, система работает стабильно — нужное давление и температура достигнуты, а на случай возможных неполадок сформированы 27 аварийных бригад, всего 104 человека."В целом — жалоб стало меньше, но обращения продолжают поступать от жителей домов, где есть проблемы с отоплением. Все сигналы обрабатываются, поручил информацию о сроках устранения обязательно доводить до людей", - заверил Развожаев.Ранее сообщалось, что работу частных управляющих компаний и "Севтеплоэнерго" по подготовке к отопительному сезону власти Севастополя назвали неудовлетворительной.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В России ввели штрафы за нарушение подготовки к отопительному сезонуКак подготовить печку к зиме – рекомендации МЧСАксенов поручил решить все проблемы с отоплением в кратчайшие сроки
Отопительный сезон в Севастополе: как решают проблемы

В Севастополе проблемы с отоплением не решены в восьми домах - власти

16:06 05.11.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя - РИА Новости Крым. В Севастополе проблемы с отоплением остались в восьми домах - во время запуска были выявлены аварийные участки. Об этом в ходе аппаратного совещания в правительстве города сообщил губернатор Михаил Развожаев.
"Представители управляющих компаний, по данным Департамента городского хозяйства, обошли все дома с центральным отоплением, на сегодня осталось восемь проблемных домов — во время запусков были выявлены аварийные участки. Сейчас специалисты на местах, ведутся ремонтные работы. По каждому адресу идет отдельная проработка", - написал Развожаев в своем Telegram-канале.
По словам губернатора, отопление запущено во всех районах, система работает стабильно — нужное давление и температура достигнуты, а на случай возможных неполадок сформированы 27 аварийных бригад, всего 104 человека.
"В целом — жалоб стало меньше, но обращения продолжают поступать от жителей домов, где есть проблемы с отоплением. Все сигналы обрабатываются, поручил информацию о сроках устранения обязательно доводить до людей", - заверил Развожаев.
Ранее сообщалось, что работу частных управляющих компаний и "Севтеплоэнерго" по подготовке к отопительному сезону власти Севастополя назвали неудовлетворительной.
