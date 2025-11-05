https://crimea.ria.ru/20251105/nulevaya-tochka-otscheta-chto-znachit-dlya-kryma-mys-martyan-kak-zapovednik-1150560158.html

Нулевая точка отсчета: что значит для Крыма мыс Мартьян как заповедник

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя – РИА Новости Крым. Статус государственного заповедника для мыса Мартьян в Крыму позволит не только сохранить уникальную природу этого места, но и использовать площадку для мониторинга как нулевую точку отсчета, по состоянию которой можно будет судить о положении дел в прибрежной экосистеме всего Южного берега. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала руководитель лаборатории фиторесурсов ФИЦ "Институт биологии южных морей имени А.О. Ковалевского РАН", заслуженный эколог РФ Наталия Мильчакова.Ранее в пресс-службе правительства России сообщили, что в Крыму появится еще один государственный природный заповедник – "Мыс Мартьян", он будет создан на базе ныне существующего природного парка регионального значения с таким названием на территории Большой Ялты, на площади 241 гектар.По словам Мильчаковой, на мысе Мартьян сохранились лесные комплексы, которых нет уже нигде в Крыму. Также это место уникально и ценно для ученых своей акваторией, добавила она.Наделение федеральным статусом территории мыса Мартьян, которая имеет небольшую площадь, "что для заповедников Российской Федерации не свойственно", как раз и подчеркивает тот факт, что это уникальная по своему составу флоры и фауны заповедная часть Крыма с прибрежным аквальным комплексом, добавила она."Это знаково, что будет подчеркнуто значение мыса Мартьян, особенно для Южного берега Крыма, где уже сохранилось, как вы знаете, очень мало природных лесов, в том числе краснокнижных видов. Были вырублены можжевельники, фисташки", – сказала Мильчакова.Она отметила, что и сам мыс Мартьян утратил часть требовавшей охраны природной площади, когда был "в 1990-е годы варварский застроен, а границы его изменены".Мильчакова выразила надежду на то, что теперь, с обретением высокого статуса, на мысле Мартьян активизируются научные исследования с привлечением федеральный средств "прежде всего для выработки эффективных природоохранных мероприятий не на бумаге, а на деле".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В исторических регионах России появится новый заповедникВ Крыму назвали способ спасти заповедную степьНа юге Крыма появится новый государственный заповедник

