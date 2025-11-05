https://crimea.ria.ru/20251105/nulevaya-tochka-otscheta-chto-znachit-dlya-kryma-mys-martyan-kak-zapovednik-1150560158.html
Нулевая точка отсчета: что значит для Крыма мыс Мартьян как заповедник
Нулевая точка отсчета: что значит для Крыма мыс Мартьян как заповедник - РИА Новости Крым, 05.11.2025
Нулевая точка отсчета: что значит для Крыма мыс Мартьян как заповедник
Статус государственного заповедника для мыса Мартьян в Крыму позволит не только сохранить уникальную природу этого места, но и использовать площадку для... РИА Новости Крым, 05.11.2025
2025-11-05T08:15
2025-11-05T08:15
2025-11-05T06:36
радио "спутник в крыму"
крым
заповедники
заповедники крыма
экология
природа
наталия мильчакова
новости крыма
юбк
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111831/34/1118313474_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_602652c79a2cb57c90e222aaf7bab559.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя – РИА Новости Крым. Статус государственного заповедника для мыса Мартьян в Крыму позволит не только сохранить уникальную природу этого места, но и использовать площадку для мониторинга как нулевую точку отсчета, по состоянию которой можно будет судить о положении дел в прибрежной экосистеме всего Южного берега. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала руководитель лаборатории фиторесурсов ФИЦ "Институт биологии южных морей имени А.О. Ковалевского РАН", заслуженный эколог РФ Наталия Мильчакова.Ранее в пресс-службе правительства России сообщили, что в Крыму появится еще один государственный природный заповедник – "Мыс Мартьян", он будет создан на базе ныне существующего природного парка регионального значения с таким названием на территории Большой Ялты, на площади 241 гектар.По словам Мильчаковой, на мысе Мартьян сохранились лесные комплексы, которых нет уже нигде в Крыму. Также это место уникально и ценно для ученых своей акваторией, добавила она.Наделение федеральным статусом территории мыса Мартьян, которая имеет небольшую площадь, "что для заповедников Российской Федерации не свойственно", как раз и подчеркивает тот факт, что это уникальная по своему составу флоры и фауны заповедная часть Крыма с прибрежным аквальным комплексом, добавила она."Это знаково, что будет подчеркнуто значение мыса Мартьян, особенно для Южного берега Крыма, где уже сохранилось, как вы знаете, очень мало природных лесов, в том числе краснокнижных видов. Были вырублены можжевельники, фисташки", – сказала Мильчакова.Она отметила, что и сам мыс Мартьян утратил часть требовавшей охраны природной площади, когда был "в 1990-е годы варварский застроен, а границы его изменены".Мильчакова выразила надежду на то, что теперь, с обретением высокого статуса, на мысле Мартьян активизируются научные исследования с привлечением федеральный средств "прежде всего для выработки эффективных природоохранных мероприятий не на бумаге, а на деле".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В исторических регионах России появится новый заповедникВ Крыму назвали способ спасти заповедную степьНа юге Крыма появится новый государственный заповедник
крым
заповедники
заповедники крыма
юбк
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111831/34/1118313474_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_258f58e266682215fed7b3e62b1fbbc1.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, заповедники, заповедники крыма, экология, природа, наталия мильчакова, новости крыма, юбк
Нулевая точка отсчета: что значит для Крыма мыс Мартьян как заповедник
Заповедный мыс Матьян сохранит для Крыма уникальную локацию для мониторинга – ученый
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя – РИА Новости Крым.
Статус государственного заповедника для мыса Мартьян в Крыму позволит не только сохранить уникальную природу этого места, но и использовать площадку для мониторинга как нулевую точку отсчета, по состоянию которой можно будет судить о положении дел в прибрежной экосистеме всего Южного берега. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
рассказала руководитель лаборатории фиторесурсов ФИЦ "Институт биологии южных морей имени А.О. Ковалевского РАН", заслуженный эколог РФ Наталия Мильчакова.
Ранее в пресс-службе правительства России сообщили, что в Крыму появится еще один государственный природный заповедник – "Мыс Мартьян", он будет создан на базе ныне существующего природного парка регионального значения с таким названием на территории Большой Ялты, на площади 241 гектар.
По словам Мильчаковой, на мысе Мартьян сохранились лесные комплексы, которых нет уже нигде в Крыму. Также это место уникально и ценно для ученых своей акваторией, добавила она.
"Как биолог и эколог хочу сказать, что это своеобразная акватория, свал глубин в которой происходит так, что мы имеем прототип мало где еще так хорошо сохранившихся морских акваторий, для которых это может быть и площадка мониторинга, и та нулевая точка отсчета, по состоянию которой можно говорить о состоянии прибрежной экосистемы Южного берега Крыма", – сказала Мильчакова.
Наделение федеральным статусом территории мыса Мартьян, которая имеет небольшую площадь, "что для заповедников Российской Федерации не свойственно", как раз и подчеркивает тот факт, что это уникальная по своему составу флоры и фауны заповедная часть Крыма с прибрежным аквальным комплексом, добавила она.
"Это знаково, что будет подчеркнуто значение мыса Мартьян, особенно для Южного берега Крыма, где уже сохранилось, как вы знаете, очень мало природных лесов, в том числе краснокнижных видов. Были вырублены можжевельники, фисташки", – сказала Мильчакова.
Она отметила, что и сам мыс Мартьян утратил часть требовавшей охраны природной площади, когда был "в 1990-е годы варварский застроен, а границы его изменены".
Мильчакова выразила надежду на то, что теперь, с обретением высокого статуса, на мысле Мартьян активизируются научные исследования с привлечением федеральный средств "прежде всего для выработки эффективных природоохранных мероприятий не на бумаге, а на деле".
"И уже будут действовать программы охраны природы для федерального статуса, которые прописаны в законах РФ. А хочу подчеркнуть, что природоохранное законодательство Российской Федерации в причерноморских странах является одним из самых наилучших в плане эффективности и реализации", – заключила ученый.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: