Ливадийский дворец ждет большое обновление музейного пространства

2025-11-05T08:45

ливадийский дворец

крым

новости крыма

культура

общество

архитектура

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя – РИА Новости Крым. В Ливадийском дворце-музее решили осовременить выставки и создать новый образ значимого для истории и культуры всей страны Белого императорского дворца на южном берегу Крыма. Для того, чтобы музей выглядел стильным и прогрессивным, объявили конкурс на разработку научной концепции реэкспозиции музея, а также нового музейного пространства.Принять участие в конкурсе, который пройдет в заочном и очном этапах, могут музеи, проектные организации, дизайнеры, кураторы, искусствоведы, а также студенты и молодые специалисты профильных факультетов из любого уголка России.Финальная защита проектов запланирована на 12 декабря 2025 года в стенах Ливадийского дворца-музея. Победителей ждут денежные призы, в том числе гран-при с призовым фондом 1 миллион рублей, а также специальные награды за лучшую студенческую работу."Процесс реэкспозиции — всегда непростая, тонкая работа. Нам важно увидеть свежий взгляд со стороны коллег, экспертов, тех, кто по-настоящему чувствует ценность музейного дела, при этом также разделяет с нами важность сохранения духа подлинности и мемориальности пространства дворца, — отмечает директор Ливадийского дворца-музея Лариса Ковальчук. — Мы ждем неравнодушных людей, готовых вложить душу и профессионализм в создание нового облика Ливадии".В свою очередь министр культуры республики Крым отметила, что рекэкспозиция – редкий процесс в музеях и событие для объектов культуры поистине историческое.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

