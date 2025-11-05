Рейтинг@Mail.ru
Ливадийский дворец ждет большое обновление музейного пространства - РИА Новости Крым, 05.11.2025
Ливадийский дворец ждет большое обновление музейного пространства
Ливадийский дворец ждет большое обновление музейного пространства - РИА Новости Крым, 05.11.2025
Ливадийский дворец ждет большое обновление музейного пространства
В Ливадийском дворце-музее решили осовременить выставки и создать новый образ значимого для истории и культуры всей страны Белого императорского дворца на южном РИА Новости Крым, 05.11.2025
2025-11-05T08:45
2025-11-05T06:59
ливадийский дворец
крым
новости крыма
культура
общество
архитектура
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/01/1132495409_0:11:3076:1741_1920x0_80_0_0_d3217b3233beb0262c90255e29d20e26.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя – РИА Новости Крым. В Ливадийском дворце-музее решили осовременить выставки и создать новый образ значимого для истории и культуры всей страны Белого императорского дворца на южном берегу Крыма. Для того, чтобы музей выглядел стильным и прогрессивным, объявили конкурс на разработку научной концепции реэкспозиции музея, а также нового музейного пространства.Принять участие в конкурсе, который пройдет в заочном и очном этапах, могут музеи, проектные организации, дизайнеры, кураторы, искусствоведы, а также студенты и молодые специалисты профильных факультетов из любого уголка России.Финальная защита проектов запланирована на 12 декабря 2025 года в стенах Ливадийского дворца-музея. Победителей ждут денежные призы, в том числе гран-при с призовым фондом 1 миллион рублей, а также специальные награды за лучшую студенческую работу."Процесс реэкспозиции — всегда непростая, тонкая работа. Нам важно увидеть свежий взгляд со стороны коллег, экспертов, тех, кто по-настоящему чувствует ценность музейного дела, при этом также разделяет с нами важность сохранения духа подлинности и мемориальности пространства дворца, — отмечает директор Ливадийского дворца-музея Лариса Ковальчук. — Мы ждем неравнодушных людей, готовых вложить душу и профессионализм в создание нового облика Ливадии".В свою очередь министр культуры республики Крым отметила, что рекэкспозиция – редкий процесс в музеях и событие для объектов культуры поистине историческое.
ливадийский дворец, крым, новости крыма, культура, общество, архитектура
Ливадийский дворец ждет большое обновление музейного пространства

Ливадийский дворец объявил конкурс на современное видение его музейного пространства

08:45 05.11.2025
 
© РИА Новости . Владимир Астапкович
Большой Ливадийский дворец
Большой Ливадийский дворец - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
© РИА Новости . Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя – РИА Новости Крым. В Ливадийском дворце-музее решили осовременить выставки и создать новый образ значимого для истории и культуры всей страны Белого императорского дворца на южном берегу Крыма. Для того, чтобы музей выглядел стильным и прогрессивным, объявили конкурс на разработку научной концепции реэкспозиции музея, а также нового музейного пространства.
"Участникам предлагается разработать проекты в двух ключевых номинациях: "Реэкспозиция Ливадийского дворца-музея", направленная на разработку концепции современного использования исторического объекта, и "Экспозиция Нового музейного пространства в Ливадии", в рамках которой будет создаваться концепция новой экспозиции музейного комплекса", - говорится в сообщении Ливадийского дворца-музея.
Принять участие в конкурсе, который пройдет в заочном и очном этапах, могут музеи, проектные организации, дизайнеры, кураторы, искусствоведы, а также студенты и молодые специалисты профильных факультетов из любого уголка России.
Финальная защита проектов запланирована на 12 декабря 2025 года в стенах Ливадийского дворца-музея. Победителей ждут денежные призы, в том числе гран-при с призовым фондом 1 миллион рублей, а также специальные награды за лучшую студенческую работу.
"Процесс реэкспозиции — всегда непростая, тонкая работа. Нам важно увидеть свежий взгляд со стороны коллег, экспертов, тех, кто по-настоящему чувствует ценность музейного дела, при этом также разделяет с нами важность сохранения духа подлинности и мемориальности пространства дворца, — отмечает директор Ливадийского дворца-музея Лариса Ковальчук. — Мы ждем неравнодушных людей, готовых вложить душу и профессионализм в создание нового облика Ливадии".
В свою очередь министр культуры республики Крым отметила, что рекэкспозиция – редкий процесс в музеях и событие для объектов культуры поистине историческое.
