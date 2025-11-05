https://crimea.ria.ru/20251105/krymskiy-most-seychas--obstanovka-na-utro-sredy-1150665304.html
Крымский мост сейчас – обстановка на утро среды
Крымский мост сейчас – обстановка на утро среды - РИА Новости Крым, 05.11.2025
Крымский мост сейчас – обстановка на утро среды
Крымский мост работает в штатном режиме. С утра в среду путь к досмотровым комплексам свободен с двух сторон транспортного перехода через Керченский пролив. Об... РИА Новости Крым, 05.11.2025
2025-11-05T07:25
2025-11-05T07:25
2025-11-05T07:25
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя – РИА Новости Крым. Крымский мост работает в штатном режиме. С утра в среду путь к досмотровым комплексам свободен с двух сторон транспортного перехода через Керченский пролив. Об этом сообщили в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на объекте.К вечеру вторника у Крымского моста перед пунктами досмотра со стороны Керчи в пробке стояло 247 машин.В понедельник сообщалось, что на Крымском мосту начали действовать ограничения на движения гибридных транспортных средств и электромобилей на выезд с полуострова.Кроме того, ограничения введены и со стороны Тамани. Накануне соответствующий указ подписал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Запрет начал действовать 3 ноября на участке федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь от развязки на станицу Тамань до въезда на Крымский мост.Крымский мост является стратегическим объектом, проезжающие транспортный переход обязаны проходить процедуру досмотра в целях безопасности. Мост могут закрыть целях безопасности – в Крыму действует желтый уровень террористической опасности.Военнослужащие, сотрудники силовых ведомств и других структур, отвечающих за безопасность Крымского моста, круглосуточно находятся в полной боеготовности и готовы отразить любую атаку, заявлял ранее глава РК Сергей АксеновОперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Автотуризм и гастрономия становятся драйверами курортного роста КрымаВ Крым на Новый год – поедут ли туристы и что предложат отельерыТуристы выбирают Ялту в ноябре – что с ценами
Крымский мост сейчас – обстановка на утро среды
