https://crimea.ria.ru/20251105/krym-poluchit-na-dorogi-62-milliarda-rubley-1150668707.html

Крым получит на дороги 62 миллиарда рублей

Крым получит на дороги 62 миллиарда рублей - РИА Новости Крым, 05.11.2025

Крым получит на дороги 62 миллиарда рублей

В 2026 году на строительство, ремонт и реконструкцию дорог в Крыму предусмотрено 62 млрд рублей. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщил депутат... РИА Новости Крым, 05.11.2025

2025-11-05T10:43

2025-11-05T10:43

2025-11-05T10:43

ремонт и строительство дорог

ремонт и строительство дорог в крыму

ремонт дорог

леонид бабашов

крым

новости крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/1e/1149850728_0:134:1280:854_1920x0_80_0_0_dd3bafbab12c10246f0f3208eef5a4c6.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя – РИА Новости Крым. В 2026 году на строительство, ремонт и реконструкцию дорог в Крыму предусмотрено 62 млрд рублей. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщил депутат Государственной Думы РФ, член комитета по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Леонид Бабашов."Финансирование достаточно большое на следующий год. Из них 16,9 миллиарда – из республиканского бюджета, 45 миллиардов – из федерального", – уточнил парламентарий.По его словам, в 2026 году работы будут вестись на ключевых транспортных направлениях Крыма. Среди них – трассы Грушевка-Судак, Симферополь-Алушта-Ялта, а также дороги в городском округе Евпатория и Бахчисарайском районе, включая участок Бахчисарай-Ялта.Депутат напомнил, что с 2014 года в регионе ведется масштабная работа по развитию дорожной инфраструктуры. На данный момент порядка 49,7% путей находятся в нормативной состоянии, к концу этого года показатель увеличится до 58%.По его данным, муниципальные дороги пока отстают – в нормативном состоянии находится около 39%, при общей протяженности свыше 10 тысяч км.Бабашов также сообщил, что улучшилось и качество работ подрядчиков. По его словам, в республике сложился реестр добросовестных исполнителей."Да, бывают нюансы по срокам, погодные условия, но компании устраняют замечания, переделывают, если нужно. Таких случаев, как 4–5 лет назад, сейчас нет", – отметил он.Отвечая на вопрос о проблемных направлениях, парламентарий упомянул дорогу на Джанкой. И пообещал, что работы на участке начнутся уже в ближайшее время.По словам депутата, в Крыму сохраняются определенные логистические трудности, однако они не сказываются на стабильности поставок."Естественно, мы на полуострове, поэтому есть особенности. Только легковой транспорт и частично железнодорожный перемещают грузы. Сложности есть, но мы их успешно решаем. Крым живет стабильно, дефицитов нет", – подчеркнул Бабашов.Ранее сообщалось, что проектирование дороги Белогорск – Приветное, которая пройдет через горную гряду от трассы "Таврида" к побережью, на стадии завершения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе обновили подъездные дороги к школам и детским садамНа Херсонщине отремонтировали 20 км ведущей в Крым трассыУникальные сооружения на трассе "Таврида" в Крыму: какое самое большое

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ремонт и строительство дорог, ремонт и строительство дорог в крыму, ремонт дорог, леонид бабашов, крым, новости крыма