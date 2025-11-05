https://crimea.ria.ru/20251105/krym-poluchit-na-dorogi-62-milliarda-rubley-1150668707.html
Крым получит на дороги 62 миллиарда рублей
Крым получит на дороги 62 миллиарда рублей - РИА Новости Крым, 05.11.2025
Крым получит на дороги 62 миллиарда рублей
В 2026 году на строительство, ремонт и реконструкцию дорог в Крыму предусмотрено 62 млрд рублей. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщил депутат... РИА Новости Крым, 05.11.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя – РИА Новости Крым. В 2026 году на строительство, ремонт и реконструкцию дорог в Крыму предусмотрено 62 млрд рублей. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщил депутат Государственной Думы РФ, член комитета по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Леонид Бабашов."Финансирование достаточно большое на следующий год. Из них 16,9 миллиарда – из республиканского бюджета, 45 миллиардов – из федерального", – уточнил парламентарий.По его словам, в 2026 году работы будут вестись на ключевых транспортных направлениях Крыма. Среди них – трассы Грушевка-Судак, Симферополь-Алушта-Ялта, а также дороги в городском округе Евпатория и Бахчисарайском районе, включая участок Бахчисарай-Ялта.Депутат напомнил, что с 2014 года в регионе ведется масштабная работа по развитию дорожной инфраструктуры. На данный момент порядка 49,7% путей находятся в нормативной состоянии, к концу этого года показатель увеличится до 58%.По его данным, муниципальные дороги пока отстают – в нормативном состоянии находится около 39%, при общей протяженности свыше 10 тысяч км.Бабашов также сообщил, что улучшилось и качество работ подрядчиков. По его словам, в республике сложился реестр добросовестных исполнителей."Да, бывают нюансы по срокам, погодные условия, но компании устраняют замечания, переделывают, если нужно. Таких случаев, как 4–5 лет назад, сейчас нет", – отметил он.Отвечая на вопрос о проблемных направлениях, парламентарий упомянул дорогу на Джанкой. И пообещал, что работы на участке начнутся уже в ближайшее время.По словам депутата, в Крыму сохраняются определенные логистические трудности, однако они не сказываются на стабильности поставок."Естественно, мы на полуострове, поэтому есть особенности. Только легковой транспорт и частично железнодорожный перемещают грузы. Сложности есть, но мы их успешно решаем. Крым живет стабильно, дефицитов нет", – подчеркнул Бабашов.Ранее сообщалось, что проектирование дороги Белогорск – Приветное, которая пройдет через горную гряду от трассы "Таврида" к побережью, на стадии завершения.
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя – РИА Новости Крым. В 2026 году на строительство, ремонт и реконструкцию дорог в Крыму предусмотрено 62 млрд рублей. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщил депутат Государственной Думы РФ, член комитета по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Леонид Бабашов.
"Финансирование достаточно большое на следующий год. Из них 16,9 миллиарда – из республиканского бюджета, 45 миллиардов – из федерального", – уточнил парламентарий.
По его словам, в 2026 году работы будут вестись на ключевых транспортных направлениях Крыма. Среди них – трассы Грушевка-Судак, Симферополь-Алушта-Ялта, а также дороги в городском округе Евпатория и Бахчисарайском районе, включая участок Бахчисарай-Ялта.
"Если речь идет о строительстве, то сначала необходимо провести изыскания, потом проектирование, затем – выполнение работ, асфальтирование, создание прилегающей инфраструктуры. Как правило, это длится около двух лет. Но мы понимаем, что не всегда получается быстрее, так как в процессе работ могут потребоваться другие проектные решения", – заметил Бабашов.
Депутат напомнил, что с 2014 года в регионе ведется масштабная работа по развитию дорожной инфраструктуры. На данный момент порядка 49,7% путей находятся в нормативной состоянии, к концу этого года показатель увеличится до 58%.
По его данным, муниципальные дороги пока отстают – в нормативном состоянии находится около 39%, при общей протяженности свыше 10 тысяч км.
"Есть указ президента, согласно которому к 2030 году федеральные и республиканские дороги будут приведены в нормативное состояние - порядка 60%. Работа ведется и будет вестись. Основные магистрали к населенным пунктам, я думаю, в ближайшее время будут полностью приведены в нормативное состояние для проезда и работы транспорта", – отметил депутат.
Бабашов также сообщил, что улучшилось и качество работ подрядчиков. По его словам, в республике сложился реестр добросовестных исполнителей.
"Да, бывают нюансы по срокам, погодные условия, но компании устраняют замечания, переделывают, если нужно. Таких случаев, как 4–5 лет назад, сейчас нет", – отметил он.
Отвечая на вопрос о проблемных направлениях, парламентарий упомянул дорогу на Джанкой. И пообещал, что работы на участке начнутся уже в ближайшее время.
По словам депутата, в Крыму сохраняются определенные логистические трудности, однако они не сказываются на стабильности поставок.
"Естественно, мы на полуострове, поэтому есть особенности. Только легковой транспорт и частично железнодорожный перемещают грузы. Сложности есть, но мы их успешно решаем. Крым живет стабильно, дефицитов нет", – подчеркнул Бабашов.
Ранее сообщалось
, что проектирование дороги Белогорск – Приветное, которая пройдет через горную гряду от трассы "Таврида" к побережью, на стадии завершения.
