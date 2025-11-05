https://crimea.ria.ru/20251105/kak-vyros-uroven-doveriya-k-rossiyskim-tovaram---dannye-roskachestva-1150671031.html

Как вырос уровень доверия к российским товарам - данные Роскачества

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя - РИА Новости Крым.

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя - РИА Новости Крым. Уровень доверия к российским товарам за год в среднем вырос на 11 процентов. Об этом сообщил руководитель Роскачества Максим Протасов в ходе встречи с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.Органические, зеленые, растительные товары сертифицированы Роскачеством в соответствии со стандартами и действующим законодательством, добавил он.Исследования проводятся по запросам россиян, отметил Протасов. Порядка 50 млн запросов приходит на портал Роскачества и в социальные сети организации."Мы постоянно работаем над признанием сертификатов Роскачества, для того чтобы нашей продукции было проще попасть на международные рынки. Сертификаты ведомства уже признаны во многих странах Азии, в странах Персидского залива", - отметил руководитель.Также специалисты проводят диагностику качества процессов на предприятиях страны."Более 5,5 тысяч предприятий, организаций страны прошли через такие управленческие аудиты экспертов Роскачества – из 30 отраслей и из всех субъектов. Лидерами по прохождению процедуры диагностики являются машиностроение, здравоохранение, образование, сфера услуг. В текущем году рекордное количество предприятий – более 500 – прошло у нас через такую систему диагностики", - рассказал Протасов.Товары с российским знаком качества получают серьезные преимущества на товарном рынке. Они выделяются розничными сетями, добавил он.Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что для отечественного бизнеса в стране разработан и действует ряд программ, направленных на поддержку и развитие предпринимательства и конкуренции.Роскачество вот уже десять лет при поддержке российского правительства продвигает идеологию культуры качества во всех отраслях экономики и регионах страны.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Крым готов расширять рынок продовольствия – АксеновБизнес со смыслом и душой: что такое социальное предпринимательствоМама-предприниматель: какие бизнес-идеи продвигают женщины в Крыму

