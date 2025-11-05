Рейтинг@Mail.ru
Как вырос уровень доверия к российским товарам - данные Роскачества - РИА Новости Крым, 05.11.2025
Как вырос уровень доверия к российским товарам - данные Роскачества
Как вырос уровень доверия к российским товарам - данные Роскачества - РИА Новости Крым, 05.11.2025
Как вырос уровень доверия к российским товарам - данные Роскачества
Уровень доверия к российским товарам за год в среднем вырос на 11 процентов. Об этом сообщил руководитель Роскачества Максим Протасов в ходе встречи с... РИА Новости Крым, 05.11.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя - РИА Новости Крым. Уровень доверия к российским товарам за год в среднем вырос на 11 процентов. Об этом сообщил руководитель Роскачества Максим Протасов в ходе встречи с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.Органические, зеленые, растительные товары сертифицированы Роскачеством в соответствии со стандартами и действующим законодательством, добавил он.Исследования проводятся по запросам россиян, отметил Протасов. Порядка 50 млн запросов приходит на портал Роскачества и в социальные сети организации."Мы постоянно работаем над признанием сертификатов Роскачества, для того чтобы нашей продукции было проще попасть на международные рынки. Сертификаты ведомства уже признаны во многих странах Азии, в странах Персидского залива", - отметил руководитель.Также специалисты проводят диагностику качества процессов на предприятиях страны."Более 5,5 тысяч предприятий, организаций страны прошли через такие управленческие аудиты экспертов Роскачества – из 30 отраслей и из всех субъектов. Лидерами по прохождению процедуры диагностики являются машиностроение, здравоохранение, образование, сфера услуг. В текущем году рекордное количество предприятий – более 500 – прошло у нас через такую систему диагностики", - рассказал Протасов.Товары с российским знаком качества получают серьезные преимущества на товарном рынке. Они выделяются розничными сетями, добавил он.Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что для отечественного бизнеса в стране разработан и действует ряд программ, направленных на поддержку и развитие предпринимательства и конкуренции.Роскачество вот уже десять лет при поддержке российского правительства продвигает идеологию культуры качества во всех отраслях экономики и регионах страны.
Как вырос уровень доверия к российским товарам - данные Роскачества

Уровень доверия к российским товарам за год вырос в среднем на 11 процентов - Роскачество

12:06 05.11.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя - РИА Новости Крым. Уровень доверия к российским товарам за год в среднем вырос на 11 процентов. Об этом сообщил руководитель Роскачества Максим Протасов в ходе встречи с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.
"Уровень доверия к российским товарам, по нашим исследованиям, только за последний год в среднем вырос на 11%. Около трех тысяч товаров прошли различные виды сертификации Роскачества. Это и органическая сертификация <...> более 700 сертификатов сейчас выпущено. В шесть раз за последние пять лет увеличилось количество регионов, в которых производится органическая продукция, - рассказал Протасов.
Органические, зеленые, растительные товары сертифицированы Роскачеством в соответствии со стандартами и действующим законодательством, добавил он.
Исследования проводятся по запросам россиян, отметил Протасов. Порядка 50 млн запросов приходит на портал Роскачества и в социальные сети организации.
"Мы постоянно работаем над признанием сертификатов Роскачества, для того чтобы нашей продукции было проще попасть на международные рынки. Сертификаты ведомства уже признаны во многих странах Азии, в странах Персидского залива", - отметил руководитель.
Также специалисты проводят диагностику качества процессов на предприятиях страны.
"Более 5,5 тысяч предприятий, организаций страны прошли через такие управленческие аудиты экспертов Роскачества – из 30 отраслей и из всех субъектов. Лидерами по прохождению процедуры диагностики являются машиностроение, здравоохранение, образование, сфера услуг. В текущем году рекордное количество предприятий – более 500 – прошло у нас через такую систему диагностики", - рассказал Протасов.
Товары с российским знаком качества получают серьезные преимущества на товарном рынке. Они выделяются розничными сетями, добавил он.
"Товары со знаком качества показывают рост продаж в среднем на 32%. И доверие граждан к государственному знаку качества, по последним цифрам, составляет 85% – это рекорд среди всех товарных знаков и брендов, существующих на нашем рынке", - обозначил собеседник.
Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что для отечественного бизнеса в стране разработан и действует ряд программ, направленных на поддержку и развитие предпринимательства и конкуренции.
Роскачество вот уже десять лет при поддержке российского правительства продвигает идеологию культуры качества во всех отраслях экономики и регионах страны.
