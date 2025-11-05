Рейтинг@Mail.ru
"Глаза и уши" армии: в Крыму поздравили военных разведчиков - РИА Новости Крым, 05.11.2025
"Глаза и уши" армии: в Крыму поздравили военных разведчиков
"Глаза и уши" армии: в Крыму поздравили военных разведчиков - РИА Новости Крым, 05.11.2025
"Глаза и уши" армии: в Крыму поздравили военных разведчиков
Добывают информацию с риском для жизни на пределе мужества, выдержки и смелости – такими словами отметил работу военных разведчиков, которые 5 ноября отмечают... РИА Новости Крым, 05.11.2025
2025-11-05T08:31
2025-11-05T08:31
сергей аксенов
крым
новости крыма
разведка
армия и флот
вооруженные силы россии
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя – РИА Новости Крым. Добывают информацию с риском для жизни на пределе мужества, выдержки и смелости – такими словами отметил работу военных разведчиков, которые 5 ноября отмечают профессиональный праздник, глава республики Сергей Аксенов. "Сегодня свой профессиональный праздник отмечают военные разведчики. От тех сведений, которые зачастую с риском для жизни добывают разведчики, во многом зависит успех военных операций. Поздравляю всех причастных с праздником, желаю здоровья, военной удачи, крепкого тыла и новых успехов в служении Отечеству", – написал Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.Военная разведка – "глаза и уши" армии, уверен он. Глава Крыма добавил, что военная разведка – это боевая работа, которая требует большого мужества, смелости, выдержки, высочайшего профессионализма, незаурядных морально-волевых качеств."В истории нашей разведки немало героических страниц и легендарных имен. В годы Великой Отечественной войны разведчики выполняли множество задач: от выявления позиций немецких частей на фронте, морских высадок и диверсий до работы в глубоком тылу противника", – напомнил глава Крыма.Сергей Аксенов подчеркнул, что и сегодня наследники героев достойно продолжают славные традиции, вносят большой вклад в решение задач специальной военной операции, в нашу победу.
"Глаза и уши" армии: в Крыму поздравили военных разведчиков

Аксенов: работа военных разведчиков требует мужества и высочайшего профессионализма

08:31 05.11.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя – РИА Новости Крым. Добывают информацию с риском для жизни на пределе мужества, выдержки и смелости – такими словами отметил работу военных разведчиков, которые 5 ноября отмечают профессиональный праздник, глава республики Сергей Аксенов.
"Сегодня свой профессиональный праздник отмечают военные разведчики. От тех сведений, которые зачастую с риском для жизни добывают разведчики, во многом зависит успех военных операций. Поздравляю всех причастных с праздником, желаю здоровья, военной удачи, крепкого тыла и новых успехов в служении Отечеству", – написал Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.
Военная разведка – "глаза и уши" армии, уверен он. Глава Крыма добавил, что военная разведка – это боевая работа, которая требует большого мужества, смелости, выдержки, высочайшего профессионализма, незаурядных морально-волевых качеств.
"В истории нашей разведки немало героических страниц и легендарных имен. В годы Великой Отечественной войны разведчики выполняли множество задач: от выявления позиций немецких частей на фронте, морских высадок и диверсий до работы в глубоком тылу противника", – напомнил глава Крыма.
Сергей Аксенов подчеркнул, что и сегодня наследники героев достойно продолжают славные традиции, вносят большой вклад в решение задач специальной военной операции, в нашу победу.
