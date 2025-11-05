https://crimea.ria.ru/20251105/geroizm-zhivet-v-kazhdom-geroy-rf-yusupov-vstretilsya-s-krymskoy-molodezhyu-1150683644.html

"Героизм живет в каждом": герой РФ Юсупов встретился с крымской молодежью

"Героизм живет в каждом": герой РФ Юсупов встретился с крымской молодежью - РИА Новости Крым, 05.11.2025

"Героизм живет в каждом": герой РФ Юсупов встретился с крымской молодежью

В Симферополе состоялась встреча студентов Крымского федерального университета имени Вернадского с Героем РФ, пилотом гражданской авиации Дамиром Юсуповым,... РИА Новости Крым, 05.11.2025

2025-11-05T18:44

2025-11-05T18:44

2025-11-05T18:44

новости крыма

крым

патриотическое воспитание

общество

кфу (крымский федеральный университет)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/05/1150681765_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0e5569f7478937532dcbdd2b85cdc1f7.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя – РИА Новости Крым. В Симферополе состоялась встреча студентов Крымского федерального университета имени Вернадского с Героем РФ, пилотом гражданской авиации Дамиром Юсуповым, передает корреспондент РИА Новости Крым.15 августа 2019 года самолет Москва – Симферополь был экстренно посажен в кукурузном поле после того, как в двигатели попали птицы. Несмотря на отказ обоих механизмов, пилоту удалось приземлить лайнер с полными баками топлива. На борту находились 233 человека, все они выжили. Экипаж был представлен к наградам. 41-летний командир экипажа Дамир Юсупов и второй пилот 23-летний Георгий Мурзин удостоены звания Герой России.На встрече летчик поделился историей своего профессионального пути, рассказал, что для него значит героизм, и обратился к молодежи с призывом мечтать, верить в себя и идти к цели, несмотря на трудности.Отвечая на вопрос РИА Новости Крым о том, как он сам понимает понятие героизма, Юсупов отметил, что это не только мгновенное решение в экстремальной ситуации, но и результат долгих лет труда и внутреннего стержня личности.Он напомнил, что в жизни каждого могут возникнуть непредсказуемые обстоятельства, и важно быть готовым действовать, сохранять спокойствие и силу духа.Юсупов отметил, что подобные встречи со студентами – не просто монолог, а возможность для взаимного общения и обмена опытом.Юсупов также подчеркнул важность воспитания и внутренней дисциплины для достижения целей.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Все молились": пассажирка рейса Сочи-Омск рассказала о посадке в полеЧП с самолетом под Новосибирском: второе рождение для 167 человекПосадка в поле самолета Сочи - Омск: названа предварительная причина

https://crimea.ria.ru/20190821/1117183781.html

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости крыма, крым, патриотическое воспитание, общество, кфу (крымский федеральный университет)