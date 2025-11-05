"Героизм живет в каждом": герой РФ Юсупов встретился с крымской молодежью
Герой РФ Дамир Юсупов встретился с крымскими студентами КФУ и рассказал о мужестве и мечте
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя – РИА Новости Крым. В Симферополе состоялась встреча студентов Крымского федерального университета имени Вернадского с Героем РФ, пилотом гражданской авиации Дамиром Юсуповым, передает корреспондент РИА Новости Крым.
15 августа 2019 года самолет Москва – Симферополь был экстренно посажен в кукурузном поле после того, как в двигатели попали птицы. Несмотря на отказ обоих механизмов, пилоту удалось приземлить лайнер с полными баками топлива. На борту находились 233 человека, все они выжили. Экипаж был представлен к наградам. 41-летний командир экипажа Дамир Юсупов и второй пилот 23-летний Георгий Мурзин удостоены звания Герой России.
На встрече летчик поделился историей своего профессионального пути, рассказал, что для него значит героизм, и обратился к молодежи с призывом мечтать, верить в себя и идти к цели, несмотря на трудности.
Отвечая на вопрос РИА Новости Крым о том, как он сам понимает понятие героизма, Юсупов отметил, что это не только мгновенное решение в экстремальной ситуации, но и результат долгих лет труда и внутреннего стержня личности.
"Героизм – это совокупность человеческих качеств, ответственности, дисциплины и профессиональных навыков. Это тот стержень, который сидит в каждом человеке, просто в нужный момент его надо проявить. Главное – не растеряться, показать лучшие качества и помочь другим людям", – сказал Герой России.
Он напомнил, что в жизни каждого могут возникнуть непредсказуемые обстоятельства, и важно быть готовым действовать, сохранять спокойствие и силу духа.
Юсупов отметил, что подобные встречи со студентами – не просто монолог, а возможность для взаимного общения и обмена опытом.
"Я сам чему-то учусь, общаясь с молодежью. Но главное – чтобы эти встречи были полезными, чтобы, пускай не в каждом, но хотя бы в ком-то, проросло семя доброты, патриотизма, любви к Родине", – рассказал пилот.
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевДамир Юсупов, Герой России
Дамир Юсупов, Герой России
Юсупов также подчеркнул важность воспитания и внутренней дисциплины для достижения целей.
"Я всегда говорю молодым людям: мечтайте, идите вперед, не бойтесь преград. Сложности должны закалять, делать сильнее и мудрее. Важно верить в свои силы, тогда все обязательно получится", – отметил он.
