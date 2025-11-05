https://crimea.ria.ru/20251105/gde-v-krymu-ne-budet-vody-v-sredu--spisok-adresov-1150665917.html
Где в Крыму не будет воды в среду – список адресов
Где в Крыму не будет воды в среду – список адресов - РИА Новости Крым, 05.11.2025
Где в Крыму не будет воды в среду – список адресов
В Джанкое, Керчи и Феодосии в среду на день будет ограничена подача воды из-за ремонтных работ. Об этом предупредили на предприятии "Вода Крыма".
Где в Крыму не будет воды в среду – список адресов
В трех районах Крыма в среду ограничат подачу воды из-за ремонта на линии
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя – РИА Новости Крым. В Джанкое, Керчи и Феодосии в среду на день будет ограничена подача воды из-за ремонтных работ. Об этом предупредили на предприятии "Вода Крыма".
"5 ноября в связи с аварийно-ремонтными работами на сетях будет ограничено водоснабжение в трех филиалах предприятия", – сказано в сообщении.
По информации "Воды Крыма", в Керчи
ориентировочно до 20 часов воды не будет у абонентов на улицах Блюхера, Индустриальное шоссе, микрорайонов Марат-3 и Марат-4.
"На время проведения работ силами филиала при будет организован подвоз воды по графику
", – уточнили на предприятии.
Кроме того, из-за ремонтных работ в Джанкое до 12 часов воды не будет на улицах Восточная и Нестерова.
В поселке Приморский под Феодосией до 14 часов подачу ресурса ограничат для абонентов по улицам Железнодорожная, Южная, Победы, Набережная, Юбилейная, Советская, Морозова, Кооперативная, Львовская, Приморская, Пионерская, Керченская, Проездная, Тупиковая и Молодежная.
