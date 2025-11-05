Рейтинг@Mail.ru
Где в Крыму не будет воды в среду – список адресов
В Джанкое, Керчи и Феодосии в среду на день будет ограничена подача воды из-за ремонтных работ. Об этом предупредили на предприятии "Вода Крыма". РИА Новости Крым, 05.11.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя – РИА Новости Крым. В Джанкое, Керчи и Феодосии в среду на день будет ограничена подача воды из-за ремонтных работ. Об этом предупредили на предприятии "Вода Крыма"."5 ноября в связи с аварийно-ремонтными работами на сетях будет ограничено водоснабжение в трех филиалах предприятия", – сказано в сообщении."На время проведения работ силами филиала при будет организован подвоз воды по графику", – уточнили на предприятии.Кроме того, из-за ремонтных работ в Джанкое до 12 часов воды не будет на улицах Восточная и Нестерова. В поселке Приморский под Феодосией до 14 часов подачу ресурса ограничат для абонентов по улицам Железнодорожная, Южная, Победы, Набережная, Юбилейная, Советская, Морозова, Кооперативная, Львовская, Приморская, Пионерская, Керченская, Проездная, Тупиковая и Молодежная.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Капремонт водовода в Евпатории - в эксплуатацию ввели новый участокВ Крыму до конца года запустят очистные сооружения под Судаком и АлуштойПоможет ли сезон дождей восстановить стабильную подачу воды в Алуште
вода, вода крыма, вода в крыму, жкх крыма и севастополя, джанкой, керчь, феодосия, новости крыма
09:24 05.11.2025
 
Отключение воды
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя – РИА Новости Крым. В Джанкое, Керчи и Феодосии в среду на день будет ограничена подача воды из-за ремонтных работ. Об этом предупредили на предприятии "Вода Крыма".
"5 ноября в связи с аварийно-ремонтными работами на сетях будет ограничено водоснабжение в трех филиалах предприятия", – сказано в сообщении.
По информации "Воды Крыма", в Керчи ориентировочно до 20 часов воды не будет у абонентов на улицах Блюхера, Индустриальное шоссе, микрорайонов Марат-3 и Марат-4.
"На время проведения работ силами филиала при будет организован подвоз воды по графику", – уточнили на предприятии.
Кроме того, из-за ремонтных работ в Джанкое до 12 часов воды не будет на улицах Восточная и Нестерова.
В поселке Приморский под Феодосией до 14 часов подачу ресурса ограничат для абонентов по улицам Железнодорожная, Южная, Победы, Набережная, Юбилейная, Советская, Морозова, Кооперативная, Львовская, Приморская, Пионерская, Керченская, Проездная, Тупиковая и Молодежная.
Вода, Вода Крыма, Вода в Крыму, ЖКХ Крыма и Севастополя, Джанкой, Керчь, Феодосия, Новости Крыма
 
