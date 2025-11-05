Рейтинг@Mail.ru
Экспозиции Нового Херсонеса появились в центре Москвы - РИА Новости Крым, 05.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251105/ekspozitsii-novogo-khersonesa-poyavilis-v-tsentre-moskvy-1150668107.html
Экспозиции Нового Херсонеса появились в центре Москвы
Экспозиции Нового Херсонеса появились в центре Москвы - РИА Новости Крым, 05.11.2025
Экспозиции Нового Херсонеса появились в центре Москвы
В центре Москвы экспозициями Нового Херсонеса и Маяков русского мира открылся XXXIII Международный архитектурный фестиваль "Зодчество Россия 2025". Об этом... РИА Новости Крым, 05.11.2025
2025-11-05T10:15
2025-11-05T10:15
херсонес
новый херсонес
историко-археологический парк "херсонес таврический"
новости крыма
крым
культура
музеи крыма
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/05/1150666602_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_4f7d350a902a71653c60c0f4ba9a8eee.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя - РИА Новости Крым. В центре Москвы экспозициями Нового Херсонеса и Маяков русского мира открылся XXXIII Международный архитектурный фестиваль "Зодчество Россия 2025". Об этом сообщили в оргкомитете.Как отметил главный архитектор и автор Нового Херсонеса Дмитрий Смирнов, основной центр притяжения Севастополя с момента его открытия в 2024 году уже посетили более трех с половиной миллионов человек. Об устройстве Нового Херсонеса гости фестиваля могут узнать из специальной экспозиции с подробным 3D-макетом.Также на фестивале представлен маяк для Нового Херсонеса в натуральную величину – высотой 7 метров. Как отметили авторы маяка для Нового Херсонеса, на набережной музейно-храмового комплекса предстоит реконструкция, и представленный на "Зодчестве" маяк может быть установлен там после окончания работ."Именно там, где началось русское православие, где крестился князь Владимир, мы с Дмитрием Смирновым придумали, спроектировали и представили наш маяк. Это не просто макет. Это реальный маяк из камня и металла, который займет свое место именно в сакральном пространстве нашего легендарного города, города Севастополь", — приводит пресс-служба слова вице-президента Союза архитекторов России, куратора проекта "Маяки русского мира" Алексея Комова.Вторым Маяком русского мира для Севастополя стал арт-объект, посвященный русскому космосу.Накануне в Новом Херсонесе прошел праздник культур и традиций народов Крыма. Народные гуляния на территории музейно-храмового комплекса приурочили ко Дню Народного единства.Ранее митрополит Симферопольский и Крымский Тихон сообщил, что ученики старших классов крымских школ в обязательном порядке будут посещать "Новый Херсонес" и его "молодежный центр "Точка опоры". Также сообщалось, что 1000 детей из новых регионов России посетят "Новый Херсонес".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Это нужно миру: в Севастополе стартовал проект "Музейные маршруты России""Живая" выставка в Новом Херсонесе бьет рекорды посещаемостиМузей "Херсонес Таврический" открыл первую выставку в своем новом здании
херсонес
крым
москва
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/05/1150666602_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_0cbc8e481f174e8be75f0ec321445937.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
херсонес, новый херсонес, историко-археологический парк "херсонес таврический", новости крыма, крым, культура, музеи крыма, москва
Экспозиции Нового Херсонеса появились в центре Москвы

Фестиваль "Зодчество Россия 2025" открылся в центре Москвы экспозициями Нового Херсонеса

10:15 05.11.2025
 
© Фото предоставлено организаторамиXXXIII Международный архитектурный фестиваль "Зодчество Россия 2025" открылся в центре Москвы экспозициями Нового Херсонеса и Маяков русского мира
XXXIII Международный архитектурный фестиваль Зодчество Россия 2025 открылся в центре Москвы экспозициями Нового Херсонеса и Маяков русского мира
© Фото предоставлено организаторами
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя - РИА Новости Крым. В центре Москвы экспозициями Нового Херсонеса и Маяков русского мира открылся XXXIII Международный архитектурный фестиваль "Зодчество Россия 2025". Об этом сообщили в оргкомитете.
"XXXIII Международный архитектурный фестиваль "Зодчество Россия 2025" открылся в центре Москвы экспозициями Нового Херсонеса и Маяков русского мира. Выставочная площадка Гостиного двора впервые вместила ансамбль масштабных проектов из Севастополя", - говорится в сообщении.
Как отметил главный архитектор и автор Нового Херсонеса Дмитрий Смирнов, основной центр притяжения Севастополя с момента его открытия в 2024 году уже посетили более трех с половиной миллионов человек. Об устройстве Нового Херсонеса гости фестиваля могут узнать из специальной экспозиции с подробным 3D-макетом.
© Фото предоставлено организаторамиXXXIII Международный архитектурный фестиваль "Зодчество Россия 2025" открылся в центре Москвы экспозициями Нового Херсонеса и Маяков русского мира
XXXIII Международный архитектурный фестиваль Зодчество Россия 2025 открылся в центре Москвы экспозициями Нового Херсонеса и Маяков русского мира
© Фото предоставлено организаторами
XXXIII Международный архитектурный фестиваль "Зодчество Россия 2025" открылся в центре Москвы экспозициями Нового Херсонеса и Маяков русского мира
Также на фестивале представлен маяк для Нового Херсонеса в натуральную величину – высотой 7 метров. Как отметили авторы маяка для Нового Херсонеса, на набережной музейно-храмового комплекса предстоит реконструкция, и представленный на "Зодчестве" маяк может быть установлен там после окончания работ.
"Именно там, где началось русское православие, где крестился князь Владимир, мы с Дмитрием Смирновым придумали, спроектировали и представили наш маяк. Это не просто макет. Это реальный маяк из камня и металла, который займет свое место именно в сакральном пространстве нашего легендарного города, города Севастополь", — приводит пресс-служба слова вице-президента Союза архитекторов России, куратора проекта "Маяки русского мира" Алексея Комова.
© Фото предоставлено организаторамиXXXIII Международный архитектурный фестиваль "Зодчество Россия 2025" открылся в центре Москвы экспозициями Нового Херсонеса и Маяков русского мира
XXXIII Международный архитектурный фестиваль Зодчество Россия 2025 открылся в центре Москвы экспозициями Нового Херсонеса и Маяков русского мира
© Фото предоставлено организаторами
XXXIII Международный архитектурный фестиваль "Зодчество Россия 2025" открылся в центре Москвы экспозициями Нового Херсонеса и Маяков русского мира
Вторым Маяком русского мира для Севастополя стал арт-объект, посвященный русскому космосу.
Накануне в Новом Херсонесе прошел праздник культур и традиций народов Крыма. Народные гуляния на территории музейно-храмового комплекса приурочили ко Дню Народного единства.
© Фото предоставлено авторами проектаXXXIII Международный архитектурный фестиваль "Зодчество Россия 2025" открылся в центре Москвы экспозициями Нового Херсонеса и Маяков русского мира
XXXIII Международный архитектурный фестиваль Зодчество Россия 2025 открылся в центре Москвы экспозициями Нового Херсонеса и Маяков русского мира
© Фото предоставлено авторами проекта
XXXIII Международный архитектурный фестиваль "Зодчество Россия 2025" открылся в центре Москвы экспозициями Нового Херсонеса и Маяков русского мира
Ранее митрополит Симферопольский и Крымский Тихон сообщил, что ученики старших классов крымских школ в обязательном порядке будут посещать "Новый Херсонес" и его "молодежный центр "Точка опоры". Также сообщалось, что 1000 детей из новых регионов России посетят "Новый Херсонес".
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Это нужно миру: в Севастополе стартовал проект "Музейные маршруты России"
"Живая" выставка в Новом Херсонесе бьет рекорды посещаемости
Музей "Херсонес Таврический" открыл первую выставку в своем новом здании
 
ХерсонесНовый ХерсонесИсторико-археологический парк "Херсонес Таврический"Новости КрымаКрымКультураМузеи КрымаМосква
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:55Нападет ли Трамп на Венесуэлу – мнение
11:41В одном из крымских кафе нашли 48 килограммов "сомнительной" продукции
11:39В Крыму найдены останки жертв нацистских казней 1944 года
11:27В России создано свыше 250 опережающих стандартов качества товаров
11:1912 пожаров произошло в Крыму за праздничные выходные
10:52Зеленский не владеет обстановкой: Минобороны РФ о "зачистке" в Купянске
10:49В Крымском районе Кубани произошло смертельное ДТП
10:43Крым получит на дороги 62 миллиарда рублей
10:35Следующая шестидневка ждет россиян в 2027 году
10:28Крым попал в число регионов с самой высокой ипотечной нагрузкой
10:15Экспозиции Нового Херсонеса появились в центре Москвы
10:00Работал на спецслужбу страны НАТО: москвича задержали за госизмену
09:45Грипп наступает: число заболевших в России увечилось вдвое
09:37В Туапсе очистили 300 метров побережья от мазута после атаки БПЛА
09:24Где в Крыму не будет воды в среду – список адресов
08:45Ливадийский дворец ждет большое обновление музейного пространства
08:31"Глаза и уши" армии: в Крыму поздравили военных разведчиков
08:15Нулевая точка отсчета: что значит для Крыма мыс Мартьян как заповедник
07:46Три волны звонков: мошенники усложняют схему обмана россиян
07:25Крымский мост сейчас – обстановка на утро среды
Лента новостейМолния