https://crimea.ria.ru/20251105/ekspozitsii-novogo-khersonesa-poyavilis-v-tsentre-moskvy-1150668107.html

Экспозиции Нового Херсонеса появились в центре Москвы

Экспозиции Нового Херсонеса появились в центре Москвы - РИА Новости Крым, 05.11.2025

Экспозиции Нового Херсонеса появились в центре Москвы

В центре Москвы экспозициями Нового Херсонеса и Маяков русского мира открылся XXXIII Международный архитектурный фестиваль "Зодчество Россия 2025". Об этом... РИА Новости Крым, 05.11.2025

2025-11-05T10:15

2025-11-05T10:15

2025-11-05T10:15

херсонес

новый херсонес

историко-археологический парк "херсонес таврический"

новости крыма

крым

культура

музеи крыма

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/05/1150666602_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_4f7d350a902a71653c60c0f4ba9a8eee.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя - РИА Новости Крым. В центре Москвы экспозициями Нового Херсонеса и Маяков русского мира открылся XXXIII Международный архитектурный фестиваль "Зодчество Россия 2025". Об этом сообщили в оргкомитете.Как отметил главный архитектор и автор Нового Херсонеса Дмитрий Смирнов, основной центр притяжения Севастополя с момента его открытия в 2024 году уже посетили более трех с половиной миллионов человек. Об устройстве Нового Херсонеса гости фестиваля могут узнать из специальной экспозиции с подробным 3D-макетом.Также на фестивале представлен маяк для Нового Херсонеса в натуральную величину – высотой 7 метров. Как отметили авторы маяка для Нового Херсонеса, на набережной музейно-храмового комплекса предстоит реконструкция, и представленный на "Зодчестве" маяк может быть установлен там после окончания работ."Именно там, где началось русское православие, где крестился князь Владимир, мы с Дмитрием Смирновым придумали, спроектировали и представили наш маяк. Это не просто макет. Это реальный маяк из камня и металла, который займет свое место именно в сакральном пространстве нашего легендарного города, города Севастополь", — приводит пресс-служба слова вице-президента Союза архитекторов России, куратора проекта "Маяки русского мира" Алексея Комова.Вторым Маяком русского мира для Севастополя стал арт-объект, посвященный русскому космосу.Накануне в Новом Херсонесе прошел праздник культур и традиций народов Крыма. Народные гуляния на территории музейно-храмового комплекса приурочили ко Дню Народного единства.Ранее митрополит Симферопольский и Крымский Тихон сообщил, что ученики старших классов крымских школ в обязательном порядке будут посещать "Новый Херсонес" и его "молодежный центр "Точка опоры". Также сообщалось, что 1000 детей из новых регионов России посетят "Новый Херсонес".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Это нужно миру: в Севастополе стартовал проект "Музейные маршруты России""Живая" выставка в Новом Херсонесе бьет рекорды посещаемостиМузей "Херсонес Таврический" открыл первую выставку в своем новом здании

херсонес

крым

москва

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсонес, новый херсонес, историко-археологический парк "херсонес таврический", новости крыма, крым, культура, музеи крыма, москва