Экспозиции Нового Херсонеса появились в центре Москвы
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя - РИА Новости Крым. В центре Москвы экспозициями Нового Херсонеса и Маяков русского мира открылся XXXIII Международный архитектурный фестиваль "Зодчество Россия 2025". Об этом сообщили в оргкомитете.
"XXXIII Международный архитектурный фестиваль "Зодчество Россия 2025" открылся в центре Москвы экспозициями Нового Херсонеса и Маяков русского мира. Выставочная площадка Гостиного двора впервые вместила ансамбль масштабных проектов из Севастополя", - говорится в сообщении.
Как отметил главный архитектор и автор Нового Херсонеса Дмитрий Смирнов, основной центр притяжения Севастополя с момента его открытия в 2024 году уже посетили более трех с половиной миллионов человек. Об устройстве Нового Херсонеса гости фестиваля могут узнать из специальной экспозиции с подробным 3D-макетом.
Также на фестивале представлен маяк для Нового Херсонеса в натуральную величину – высотой 7 метров. Как отметили авторы маяка для Нового Херсонеса, на набережной музейно-храмового комплекса предстоит реконструкция, и представленный на "Зодчестве" маяк может быть установлен там после окончания работ.
"Именно там, где началось русское православие, где крестился князь Владимир, мы с Дмитрием Смирновым придумали, спроектировали и представили наш маяк. Это не просто макет. Это реальный маяк из камня и металла, который займет свое место именно в сакральном пространстве нашего легендарного города, города Севастополь", — приводит пресс-служба слова вице-президента Союза архитекторов России, куратора проекта "Маяки русского мира" Алексея Комова.
Вторым Маяком русского мира для Севастополя стал арт-объект, посвященный русскому космосу.
Накануне в Новом Херсонесе прошел праздник культур и традиций народов Крыма. Народные гуляния на территории музейно-храмового комплекса приурочили ко Дню Народного единства.
Ранее митрополит Симферопольский и Крымский Тихон сообщил, что ученики старших классов крымских школ в обязательном порядке будут посещать "Новый Херсонес" и его "молодежный центр "Точка опоры". Также сообщалось, что 1000 детей из новых регионов России посетят "Новый Херсонес".
